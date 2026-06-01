Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Marilyn Monroe byla plná rozporů: stala se bohyní Hollywoodu i symbolem samoty

Byla symbolem krásy, touhy i hollywoodské slávy. Za ikonickým úsměvem Marilyn Monroe se ale skrývala osamělost, psychické problémy a život plný nejistoty. V seriálu Před 100 lety představujeme příběh ženy, která dobyla svět, ale nikdy nenašla skutečný klid.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Narodila se 1. června 1926 v Los Angeles jako Norma Jeane Mortensonová. Dětství ale neměla pohádkové. Její matka trpěla psychickými problémy a malá Norma vyrůstala střídavě v pěstounských rodinách a dětských domovech. Už jako šestnáctiletá se provdala, především proto, aby se vyhnula návratu do sirotčince.

Během druhé světové války pracovala v továrně na padáky. Právě tam si jí všiml armádní fotograf David Conover. Série fotografií odstartovala kariéru modelky a později i herečky. Z Normy Jeane se postupně stala Marilyn Monroe – blondýnka, která okouzlila Hollywood.

První větší úspěch přišel na začátku padesátých let. Filmy jako Páni mají radši blondýnky, Jak si vzít milionáře nebo Niagara z ní udělaly největší ženskou hvězdu své doby. Definitivně se nesmazatelně zapsala do dějin komedií Někdo to rád horké z roku 1959, za kterou získala Zlatý glóbus.

A do toho v březnu roku 1952 vyšel kalendář s nahotinkami. Vydařený. Populární! Visel v každé garáži, v každém holičství. A stále slavnější Marilyn Monroe v něm byla poznat. Tady je. Nahá kráska se záplavou blond vlasů na pozadí rudého sametu. Ikonická.
Focení se odehrálo 27. května 1949, před 75 lety. Trvalo dvě hodiny, kromě fotografa při tom byla i jeho žena. „Oba byli hodní,“ říkala Monroe.
Jenže jejímu filmovému studiu, agentovi, nikomu se to nehodilo k tomu, jakou měla MM být. Popřít, že je to ona, však odmítla. Ke svému tělu, svému rozhodnutí se přihlásila. Rovněž ke své tehdejší situaci.
Její veřejná poctivost a přiznání, i když jí to filmový byznys rozmlouval, fanoušky i fanynky oslovilo. Balón její popularity ona prohlášení nafoukla ještě víc.
28 fotografií

Hollywood z ní vytvořil sexsymbol, Marilyn ale celý život bojovala s tím, že ji lidé často nevnímali jako skutečnou herečku. Toužila po vážnějších rolích, studovala herectví v newyorském Actors Studiu a založila si vlastní produkční společnost. Byla inteligentní, ambiciózní a citlivá. Jenže zároveň stále více bojovala s úzkostmi, nespavostí a závislostí na lécích.

Bouřlivý byl i její soukromý život. Třikrát se vdala – za baseballovou legendu Joea DiMaggia, dramatika Arthura Millera a svého prvního manžela Jamese Doughertyho. Ani jedno manželství nevydrželo. Marilyn navíc trápily zdravotní problémy a několik potratů.

Velkou pozornost dodnes budí i její vztahy s bratry Kennedovými. Když v květnu 1962 zazpívala prezidentovi Johnu F. Kennedymu slavné „Happy Birthday, Mr. President“, stala se tato chvíle jedním z nejikoničtějších momentů americké popkultury.

Vše nejlepší, pane prezidente! Nahé šaty Marilyn Monroe se zapsaly do dějin

Jen o několik měsíců později, 5. srpna 1962, byla Marilyn Monroe nalezena mrtvá ve svém domě v Los Angeles. Bylo jí pouhých 36 let. Oficiálně zemřela na předávkování barbituráty a případ byl uzavřen jako pravděpodobná sebevražda. Okolnosti její smrti ale dodnes vyvolávají spekulace a konspirační teorie.

Marilyn Monroe se po své smrti stala legendou. Její fotografie, filmy i slavná bílá sukně nad výdechem metra přežily celé generace. Byla symbolem slávy a krásy, ale také osamělosti a tlaku, který dokáže svět celebrity přinést. Dodnes zůstává jednou z největších ikon moderní kultury.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

1
červen
1926

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

KVÍZ: Velký vědecký test: Prověřte si, co si pamatujete ze školy i života

Již přes sto let vědci tuší, že naše Mléčná dráha a sousední galaxie Andromeda...

Myslíte si, že vás nezaskočí hustota, krevní skupiny ani Mléčná dráha? Vyzkoušejte si 20 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie i techniky a zjistěte, jestli máte vědecký přehled pevnější než...

Centrála Googlu je místo, kam se jen tak nedostanete. My vám kousek ukážeme

V hlavní centrále Goolgu nás hned za recepcí čeká velký uvítací nápis.

Hlavní centrála společnosti Google se nachází v poměrně malém městečku Mountain View, jako řada dalších velkých amerických technologických firem, ale třeba i část vývoje NASA. Právě tady buší srdce...

Tatra T4. Zúžená sestra legendy vznikla pro NDR, sekundárně dojela až do KLDR

Drážďany, 1989

Tramvaj Tatra T4 byla vyvinuta pro Východní Německo, kam mířila většina produkce. Později si tyto tramvaje pořídili z druhé ruky i Severokorejci. Na první pohled vidíme, že T4 nezapře podobu s...

Úzkokolejka z říše zla. Prohlédněte si bídu na kolejích v předhůří Kavkazu

Apšeronská úzkokolejka, Krasnodarský kraj, Rusko. (Maratuki bridge, 40km)

Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...

KVÍZ: Operace Anthropoid. Co víte o nejslavnějším činu domácího odboje?

Josef Gabčík (vlevo) a Jan Kubiš v Bellasis ve Skotsku v roce 1941

„Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.“ Tak se těsně před výskokem loučili v noci z 28. na 29. prosince 1941 dva parašutisté s kapitánem letounu. Právě začínal jeden z největších činů...

Marilyn Monroe byla plná rozporů: stala se bohyní Hollywoodu i symbolem samoty

Foto samotné ukážeme, příběh však začneme od začátku. A na začátku bylo hodně...

Byla symbolem krásy, touhy i hollywoodské slávy. Za ikonickým úsměvem Marilyn Monroe se ale skrývala osamělost, psychické problémy a život plný nejistoty. V seriálu Před 100 lety představujeme příběh...

1. června 2026

Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow

Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...

1. června 2026

Kodek, který odstartoval filmové pirátství na internetu, slaví 25 let

Na počítačových monitorech sledovalo několik generací uživatel i filmy a seriály. K tomu pomohly i kodeky DivX a XviD.

V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD disku. Za...

1. června 2026

Před 100 lety pokousal norského krále pes. Rozzuřeného buldoka za to utratili

Před 100 lety pokousal norského krále pes. Rozzuřeného buldoka za to utratili

Norský král Haakon VII. se na konci května 1926 vydal na obyčejnou procházku se dvěma psíky své manželky. V poklidné vilové čtvrti u Osla se však procházka změnila v zápas s rozzuřeným buldokem.

31. května 2026

Gefechtskehrtwendung! Ve třetí etapě bitvy u Jutska Britové dorovnali skóre

Lehký křižník HMS Southampton u Jutska

Na přelomu května a června 1916 se u Jutského poloostrova odehrála jedna z největších námořních bitev všech dob. Utkaly se v ní britské Velké a německé Širokomořské loďstvo, Grand Fleet a...

31. května 2026

Právě v neděli přichází „modrý mikroměsíc“. Úplněk s nevědeckým označením

ilustrační snímek

Měsíční úplněk není zas až tak výjimečná záležitost, protože ho vidíme zpravidla jednou do měsíce. Nebyl by to ale člověk, aby si i na tomto úkazu ze svého pohledu nenašel zajímavosti. Co tedy našel...

31. května 2026

Mléčná dráha pohltila galaxii Loki, vědci našli její pozůstatky

Barevné centrum Mléčné dráhy a zvířetníkové světlo nad dalekohledem Very Large...

Astronomové objevili v naší blízkosti skupinu extrémně starých hvězd, které podle všeho původně nepatří do Mléčné dráhy. Podle nové studie mohou být tyto objekty pozůstatkem dávné trpasličí galaxie,...

30. května 2026

Před 100 lety se narodil Ludvík Souček, mistr české sci-fi literatury

Ludvík Souček dovedl být podle Ondřeje Neffa cynický a klidně tvrdil, že viděl...

Ludvík Souček patřil k nejčtenějším českým autorům science fiction 20. století. Ačkoli vystudoval medicínu a působil jako vojenský lékař i zubař, veřejnost si ho zapamatovala především jako vypravěče...

30. května 2026

Blobík, sloník i panáček hledáček. Znáte maskoty technických firem?

Lil Finder Guy

Časy, kdy technologické firmy mohly nalákat běžného zákazníky hodnotami výkonu nebo kapacity, jsou skoro pryč. Technologie se staly společníkem a ten nemá mít gigahertzy a terabajty, ale příjemnou...

30. května 2026

Jachtař hodil v Chorvatsku do moře vzkaz v láhvi. Doputoval až do Palestiny

Jozef Novikmec u kormidla

Nadšený jachtař a specialista na kyberbezpečnost Jozef Novikmec vyrazil s rodinou na dovolenou na plachetnici. U chorvatského ostrova Mljet hodil do moře zprávu v láhvi. Uplula víc než dva tisíce...

30. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Robot objevil novou miniaturní chobotnici. Našel ji v hloubce 1773 metrů

Chobotnice Microeledone galapagensis

Biologové popsali novou chobotnici. Vejde se do lidské dlaně. Má neobvyklou barvu.

29. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Bezosova raketa explodovala ještě před startem. Příčina zatím není známá

Raketa společnosti Blue Origin explodovala ještě před startem. (29. května 2026)

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě, informují světové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil zakladatel firmy Jeff Bezos. Podle něj je zatím příliš...

29. května 2026  7:53,  aktualizováno  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.