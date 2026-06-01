Narodila se 1. června 1926 v Los Angeles jako Norma Jeane Mortensonová. Dětství ale neměla pohádkové. Její matka trpěla psychickými problémy a malá Norma vyrůstala střídavě v pěstounských rodinách a dětských domovech. Už jako šestnáctiletá se provdala, především proto, aby se vyhnula návratu do sirotčince.
Během druhé světové války pracovala v továrně na padáky. Právě tam si jí všiml armádní fotograf David Conover. Série fotografií odstartovala kariéru modelky a později i herečky. Z Normy Jeane se postupně stala Marilyn Monroe – blondýnka, která okouzlila Hollywood.
První větší úspěch přišel na začátku padesátých let. Filmy jako Páni mají radši blondýnky, Jak si vzít milionáře nebo Niagara z ní udělaly největší ženskou hvězdu své doby. Definitivně se nesmazatelně zapsala do dějin komedií Někdo to rád horké z roku 1959, za kterou získala Zlatý glóbus.
Hollywood z ní vytvořil sexsymbol, Marilyn ale celý život bojovala s tím, že ji lidé často nevnímali jako skutečnou herečku. Toužila po vážnějších rolích, studovala herectví v newyorském Actors Studiu a založila si vlastní produkční společnost. Byla inteligentní, ambiciózní a citlivá. Jenže zároveň stále více bojovala s úzkostmi, nespavostí a závislostí na lécích.
Bouřlivý byl i její soukromý život. Třikrát se vdala – za baseballovou legendu Joea DiMaggia, dramatika Arthura Millera a svého prvního manžela Jamese Doughertyho. Ani jedno manželství nevydrželo. Marilyn navíc trápily zdravotní problémy a několik potratů.
Velkou pozornost dodnes budí i její vztahy s bratry Kennedovými. Když v květnu 1962 zazpívala prezidentovi Johnu F. Kennedymu slavné „Happy Birthday, Mr. President“, stala se tato chvíle jedním z nejikoničtějších momentů americké popkultury.
Jen o několik měsíců později, 5. srpna 1962, byla Marilyn Monroe nalezena mrtvá ve svém domě v Los Angeles. Bylo jí pouhých 36 let. Oficiálně zemřela na předávkování barbituráty a případ byl uzavřen jako pravděpodobná sebevražda. Okolnosti její smrti ale dodnes vyvolávají spekulace a konspirační teorie.
Marilyn Monroe se po své smrti stala legendou. Její fotografie, filmy i slavná bílá sukně nad výdechem metra přežily celé generace. Byla symbolem slávy a krásy, ale také osamělosti a tlaku, který dokáže svět celebrity přinést. Dodnes zůstává jednou z největších ikon moderní kultury.