Hokej i kouřový opar z cigaret. Před 100 lety se otevřela Madison Square Garden

V New Yorku se hraje hokejový zápas domácích New York Americans proti Montreal Canadiens. Hosté vítězí 3:1 – výsledek, který by dnes zapadl v archivech NHL. Tento prosincový večer z roku 1925 je ovšem důležitý z jiného důvodu: slavnostně se otevírá nová Madison Square Garden.
Šlo už o třetí halu nesoucí toto slavné jméno. Nacházela se na západní straně Osmé avenue mezi 49. a 50. ulicí na Manhattanu a od počátku byla koncipována jako multifunkční prostor. Sloužila hokeji, basketbalu, boxu, koncertům i velkým společenským akcím. Právě tady se rodil moderní americký model sportovní a kulturní arény.
Pozoruhodné je už samotné tempo výstavby. Základní kámen byl položen 9. ledna 1925 a slavnostní otevření přišlo přesně 349 dní poté – 15. prosince téhož roku. Hala měla rozměry 61 × 114 metrů a při boxerských zápasech, které umožňovaly nejvyšší kapacitu, se do ní vešlo až 18 496 diváků. Rekord padl 17. ledna 1941, kdy se dovnitř natlačilo neuvěřitelných 23 190 lidí.
Komfort publika ovšem odpovídal době. Při hokeji neměli všichni diváci jistotu, že ze svého místa uvidí celou ledovou plochu. Jsme v éře, kdy se kouřilo naprosto všude – včetně sportovních hal. Pro Madison Square Garden číslo tři byl typický opar cigaretového kouře pod stropem a sportovci si často stěžovali na špatné dýchání.
Přesto se hala rychle stala jedním ze symbolů New Yorku. Sloužila více než čtyři desetiletí, než na konci 60. let definitivně dosloužila. Demolice začala v létě 1968 a uvolněné místo zůstalo překvapivě prázdné – pouze jako parkoviště – až do roku 1989.
Éra Madison Square Garden ale neskončila. Už 11. října 1968 byla otevřena nová, čtvrtá hala stejného jména, tentokrát na jiném místě Manhattanu – nad nádražím Pennsylvania Station. Právě tato Madison Square Garden slouží dodnes a je považována za nejslavnější sportovní halu na světě. Hokej tu sleduje zhruba 18 tisíc diváků, basketbal 19 tisíc a koncerty až 22 tisíc lidí.