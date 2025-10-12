Podobnost čistě náhodná. Lidovky psaly před 100 lety o rozvratu vlády

Autor:
Před sto lety, na podzim roku 1925, se Československo chystalo k druhým parlamentním volbám ve své historii. Dosluhující koalice se rozpadala, zákony padaly pod stůl a noviny psaly o konci jedné éry. Lidové noviny tehdy varovaly: „Rozvrat v koalici dosáhl vrcholu. Pracovním programem vyčerpán, půjde parlament do voleb.“

Před 100 lety

Na titulní straně Lidových novin z října 1925 se objevuje dramatický titulek: „Koalice před rozchodem, pracovní program rozpočtem vyčerpán, rozvrat v koalici dosáhl vrcholu.“ Deník tak zachytil atmosféru rozpadající se vládní většiny v posledních týdnech před druhými parlamentními volbami v dějinách Československé republiky.

Tehdejší sněmovna, zvolená v roce 1920, se chýlila ke konci svého funkčního období. Politické síly, které pět let po vzniku republiky držely moc, ztratily soudržnost. Lidové noviny popsaly situaci slovy:

„Všechny pokusy navázati ještě jednou kompromisní jednání selhaly. Večer převládalo mínění, že je rozbit celý pracovní program, který s takovou slávou před týdnem byl do světa vyhlašován.“

Krize se dotkla i klíčových zákonů – o požitcích státních zaměstnanců, o stavebním ruchu, elektrizaci či pojištění přestárlých. Všechny skončily „pod stolem“. Poslanec a generální zpravodaj, doktor Srdík, ve své řeči k rozpočtu už jen „oslavoval koalici“, která podle novinářů „zpívala svůj labutí zpěv“.

Vedení Agrární strany na snímku z konce 20.let. Uprostřed v klobouku stojí předseda strany a premiér Antonín Švehla.
Předseda československé vlády Antonín Švehla při rozhovoru se svým přítelem Karlem Čapkem.
Předseda vlády Antonín Švehla se svou vládou na snímku z roku 1925.
Tomáš Garrigue Masaryk s ministerským předsedou Antonínem Švehlou poté, co byl TGM potřetí zvolen prezidentem ČSR. (27. května 1927)
O den později Lidové noviny pokračovaly ve svém komentáři: „Sněmovna je v posledním tažení. Jednání pětky a desítky nevedlo ani dnes k výsledku a považuje se za definitivně rozbité.“

Politická situace byla bezvýchodná a vláda už pouze čekala na formální rozpuštění parlamentu. To přišlo 17. října 1925, volby se konaly 15. listopadu. Československá politika se tak po pěti letech znovu vydala k urnám – v atmosféře rozčarování, neklidu a rozpadajících se koalic.

O krizi Československa na mezinárodněpolitické scéně pojednává pozdější prezident Edvard Beneš ve svých Pamětech:

Historické osobnosti

