Narodil se v kanadském městě Regina. Po válce pracoval jako rozhlasový moderátor a krátce po dvacítce odešel do New Yorku studovat divadlo, hudbu a tanec. Nic tehdy nenaznačovalo, že by z něj měl být komik světového formátu. Naopak, desítky let působil jako typický charakterní herec, obsazovaný do seriózních rolí.
Už v polovině 50. let si zahrál ve sci-fi klasice Forbidden Planet a v roce 1972 se objevil v katastrofickém snímku The Poseidon Adventure. Jeho doménou však byla televize – epizodní role v populárních seriálech jako Columbo, Kojak, Alfred Hitchcock Presents či M*A*S*H z něj udělaly známou, nikoli však hvězdnou tvář. Objevil se ve více než stovce filmů a zhruba 150 televizních pořadech, většinou v menších úlohách.
Zlom přišel až roku 1980. Tvůrčí trio Jim Abrahams a bratři Zuckerovi jej obsadilo do role doktora Rumacka v parodii Připoutejte se, prosím!. Právě zde se naplno ukázal komický potenciál jeho kamenné, naprosto vážné tváře, pronášející absurdní repliky s dokonalou seriózností.
O osm let později následovala životní role popleteného detektiva Franka Drebina ve filmu Bláznivá střela. Úspěch byl okamžitý a celosvětový, následovala další pokračování. Nielsen se tak stal ikonou bláznivých komedií.
Herec, který se celá desetiletí pohyboval na okraji hlavní pozornosti, nakonec získal hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a uznání publika po celém světě. Narodil se 11. února 1926 a zemřel 28. listopadu 2010 ve věku 84 let. Jeho příběh připomíná, že i v herecké profesi může skutečný vrchol přijít nečekaně – a že vážná tvář může být tou nejsilnější komickou zbraní.