Legendární Kocourkovští učitelé se zrodili před 100 lety. Zpívali i s Burianem

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První veřejný profesionální koncert Kocourkovských učitelů se uskutečnil v sobotu 7. srpna 1926 v Rychnově nad Kněžnou. Právě tímto vystoupením začala nová etapa souboru, který si během následujících let získal mimořádnou oblibu publika po celém Československu.
Kořeny tělesa sahají do roku 1914, kdy se dala dohromady skupina studentů – amatérů. Jejich činnost však přerušila první světová válka. Po jejím skončení se ke společnému vystupování vrátili a postupně rozvíjeli vlastní styl založený na komických, satirických i parodických písních. Přestože vystupovali pod názvem Kocourkovští učitelé, s učitelským povoláním neměli nic společného. V čele souboru stál lékař Josef Káš.
Než se rozhodli pro profesionální dráhu, účinkovali především příležitostně, mimo jiné v kabaretu Červená sedma. Právě koncert v Rychnově nad Kněžnou ale znamenal zásadní zlom. Elegantně oblečení pánové ve fracích dokázali spojit kvalitní pěvecké provedení s nenuceným humorem a vyhýbali se politickým tématům. To byla kombinace, která publikum první republiky oslovila.
V následujících letech koncertovali doma i v zahraničí, natáčeli gramofonové desky, vystupovali v rozhlase i ve filmu a často spolupracovali s Vlastou Burianem. Jejich vrchol přišel ve 30. letech, kdy patřili k nejznámějším zábavním souborům své doby. Celkem vytvořili kolem 550 původních skladeb a natočili více než tři desítky desek.
Druhou světovou válku soubor ještě přežil, po roce 1948 už ale novým kulturním poměrům nevyhovoval. Jeho tvorba byla považována za málo angažovanou, a tak se jeho činnost postupně utlumila. Za poslední koncert je označováno vystoupení 28. června 1958 – symbolicky opět v Rychnově nad Kněžnou, kde profesionální kariéra Kocourkovských učitelů o dvaatřicet let dříve začala.