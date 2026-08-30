Před 100 lety finišovala dostavba svatého Víta. Uvnitř mizelo těžké lešení

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Na konci srpna 1926 byl Pražský hrad stále velkým staveništěm. Zatímco na třetím nádvoří pokračoval archeologický výzkum, u západního průčelí katedrály svatého Víta se kladly stupně před portály. Jejich výška už počítala s budoucí úrovní celého nádvoří, jehož úpravy se rovněž blížily k závěru.
Čilý pracovní ruch panoval také uvnitř chrámu. Restaurátoři se pustili do obnovy osmi dřevěných barokních soch českých patronů v nadživotní velikosti. Podle dobové reportáže Lidových novin byly poměrně dobře zachované, některým však chyběly jejich tradiční atributy. Svatý Vojtěch například přišel o kohouta a svatý Ivan o laň.
Práce na dostavbě chrámu přitom nebyly žádnou krátkodobou záležitostí. Jednota pro dostavbu katedrály vznikla už roku 1859 a samotné stavební práce začaly v roce 1873. V létě 1926 tak šlo o projekt, který zaměstnával několik generací stavitelů, řemeslníků a restaurátorů.
Lidové noviny 27. srpna informovaly o postupu prací na Wohlmutově kruchtě. Její klenby se měly po odstranění lešení na konci září znovu ukázat návštěvníkům chrámu. „Zbývalo osadit starý dřevěný předprsník a dokončit podlahy, aby sem mohly být přeneseny varhany.“
Rozsáhlé opravy probíhaly rovněž na klenbě vysokého chóru. Polovina klenebních polí i nosných žeber musela být vyměněna. Do konce roku proto stavitelé počítali s odstraněním téměř veškerého pevného lešení z interiéru a jeho nahrazením lehčími, pojízdnými konstrukcemi.
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Dokončovala se také oprava krovu a nová střešní krytina nad nejstarší částí chrámu. Právě pokrývačské práce se však zpožďovaly. Důvodem byl nedostatek vhodných pracovníků i mimořádná obtížnost práce ve výškách chrámového krovu.
Vše směřovalo k roku 1929, kdy mělo být připomenuto Svatováclavské milénium. Rekonstrukce a dostavba katedrály vyvrcholila 12. května 1929 slavnostním vysvěcením a 28. září otevřením veřejnosti. Tím skončila jedna mimořádně dlouhá stavební kapitola. Péče o chrám, jeho kámen, střechy, výzdobu a konstrukce však pokračuje prakticky nepřetržitě dodnes.
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