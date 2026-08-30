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Před 100 lety finišovala dostavba svatého Víta. Uvnitř mizelo těžké lešení

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Katedrála svatého Víta na Pražském hradě se v létě 1926 pomalu blížila k dokončení. Práce směřovaly k roku 1929 a oslavám Svatováclavského milénia. Lidové noviny tehdy podrobně popisovaly, co všechno ještě stavitele a restaurátory čekalo.

Před 100 lety

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Na konci srpna 1926 byl Pražský hrad stále velkým staveništěm. Zatímco na třetím nádvoří pokračoval archeologický výzkum, u západního průčelí katedrály svatého Víta se kladly stupně před portály. Jejich výška už počítala s budoucí úrovní celého nádvoří, jehož úpravy se rovněž blížily k závěru.

Čilý pracovní ruch panoval také uvnitř chrámu. Restaurátoři se pustili do obnovy osmi dřevěných barokních soch českých patronů v nadživotní velikosti. Podle dobové reportáže Lidových novin byly poměrně dobře zachované, některým však chyběly jejich tradiční atributy. Svatý Vojtěch například přišel o kohouta a svatý Ivan o laň.

Práce na dostavbě chrámu přitom nebyly žádnou krátkodobou záležitostí. Jednota pro dostavbu katedrály vznikla už roku 1859 a samotné stavební práce začaly v roce 1873. V létě 1926 tak šlo o projekt, který zaměstnával několik generací stavitelů, řemeslníků a restaurátorů.

Stavba Chrámu sv. Víta na nedatovaném snímku
Stavba Chrámu sv. Víta na nedatovaném snímku
Stavba Chrámu sv. Víta v roce 1889
Obrovský státní znak Československa vyvedený v mozaice nad gotickým obloukem v katedrále sv. Víta
39 fotografií

Lidové noviny 27. srpna informovaly o postupu prací na Wohlmutově kruchtě. Její klenby se měly po odstranění lešení na konci září znovu ukázat návštěvníkům chrámu. „Zbývalo osadit starý dřevěný předprsník a dokončit podlahy, aby sem mohly být přeneseny varhany.“

Rozsáhlé opravy probíhaly rovněž na klenbě vysokého chóru. Polovina klenebních polí i nosných žeber musela být vyměněna. Do konce roku proto stavitelé počítali s odstraněním téměř veškerého pevného lešení z interiéru a jeho nahrazením lehčími, pojízdnými konstrukcemi.

Vše, co v Praze obdivujete, je odtud. Lom dal městu kámen, hrdinům úkryt

Dokončovala se také oprava krovu a nová střešní krytina nad nejstarší částí chrámu. Právě pokrývačské práce se však zpožďovaly. Důvodem byl nedostatek vhodných pracovníků i mimořádná obtížnost práce ve výškách chrámového krovu.

Vše směřovalo k roku 1929, kdy mělo být připomenuto Svatováclavské milénium. Rekonstrukce a dostavba katedrály vyvrcholila 12. května 1929 slavnostním vysvěcením a 28. září otevřením veřejnosti. Tím skončila jedna mimořádně dlouhá stavební kapitola. Péče o chrám, jeho kámen, střechy, výzdobu a konstrukce však pokračuje prakticky nepřetržitě dodnes.

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