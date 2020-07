Samaranche nazývali Napoleonem světového sportu nebo diktátorem v rukavičkách

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Samaranch pocházel z rodiny bohatého barcelonského textilního továrníka. Po studiích ve Španělsku, Anglii a USA do rodinného podniku nastoupil, ve volném čase se však věnoval sportu. Od roku 1954 byl členem španělského olympijského výboru, v 60. letech byl zmocněncem pro sport ve vládě Franciska Franka, což mu mnozí později vyčítali. Vedení MOV převzal v roce 1980, v nelehké situaci, kdy především západní státy na protest proti vpádu SSSR do Afghánistánu bojkotovaly OH 1980 v Moskvě.



V následujících 21 letech se dokázal nejen vyrovnat i s bojkotem her v Los Angeles ze strany komunistického bloku, ale olympiády se pod jeho vedením pozvedly na úroveň akcí prvořadého významu. Podařilo se mu ustát i vlnu kritiky, která se na jeho hlavu snesla v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem uvnitř MOV z roku 1998. O tři roky později z vedení Mezinárodního olympijského výboru odešel a poslední léta svého života (zemřel v dubnu 2010) strávil na odpočinku.