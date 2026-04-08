Irská atentátnice před 100 lety Mussolinimu málem ustřelila nos

Na římském náměstí Piazza del Campidoglio zazněl před 100 lety výstřel, který okamžitě obletěl svět. Pokus o atentát na Benita Mussoliniho skončil jen lehkým zraněním, událost ale ukázala nejen napětí v tehdejší Itálii, nýbrž i rychlost, s jakou se politické násilí dál šířilo.

Lidové noviny tehdy přinesly zprávu, která působila téměř neuvěřitelně. Krátce po jedenácté hodině dopoledne vystřelila na italského ministerského předsedu žena stojící v bezprostřední blízkosti. Kulka mu prorazila chřípí nosu, zranění však bylo podle dobového líčení jen lehké. Mussolini podle svědků zachoval klid, sáhl si na krvácející nos a přítomné vyzýval, aby nepropadali zmatku.

K útoku došlo ve chvíli, kdy se vracel z Mezinárodního chirurgického kongresu, kde předtím vystoupil s projevem. Na náměstí právě procházel mezi lidmi a zdravil přihlížející. Podle tehdejšího tisku ho paradoxně zachránil i jeho okázalý způsob vystupování.

„Právě v okamžiku, kdy obrátil hlavu ke skupině rumunských fašistů, útočnice vytáhla zbraň a vystřelila. Místo smrtelné rány tak následovalo pouze poranění nosu,“ uvedly Lidové noviny.

Útočnice a skoro oběť. Policejní karta Violet Gibsonové, ženy, které se málem podařilo zastřelit Mussoliniho. Hrdý Duce (vlevo) se i s ovázaným nosem tvářil, že se vlastně nic nestalo.
Smrt italského diktátora Mussoliniho
Policejní fotografie Violet Gibsonové pořízená po zatčení za pokus o atentát.
Pozornost vzbudila i sama atentátnice. Šlo o Irku Violet Gibsonovou, které bylo tehdy 49 let. Dobové noviny ji přesto popisovaly jako bělovlasou stařenu v černém oděvu.

Mussolini se ještě téhož dne znovu objevil na veřejnosti, tentokrát se zafačovaným nosem. Už následující den navíc odplul na oficiální návštěvu Libye, jako by chtěl předvést, že atentát jeho postavení nijak neoslabil.

Pozoruhodný příběh staré ošklivé ženy. Violet G. málem zastřelila Mussoliniho

Veřejná gesta klidu ovšem nezabránila odvetě. Po útoku příznivci fašistického režimu zavraždili tři zaměstnance antifašistických novin, další lidé byli biti a ničen byl i majetek opozice.

Atentátnice nakonec nebyla na Mussoliniho pokyn souzena, ale deportována do ústavu pro choromyslné v Anglii, kde zůstala až do své smrti v roce 1956.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první...

Mise Artemis II posunula hranice lidstva, po průletu kolem Měsíce se vrací na Zemi

Snímek zachycující část evropského servisní modulu lodi Orion s částí Měsíce a...

Kosmická loď Orion překonala 55 let starý rekord v největší vzdálenosti od Země, jaké kdy dosáhla lidská posádka. Krátce po jedné hodině ranní dosáhla maximální vzdálenosti necelých 407 tisíc...

KVÍZ: Znáte železniční spodky? Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte

Parní lokomotiva Albatros 498.0

Dubnový výherní železniční kvíz prověří všeobecné znalosti z daného oboru v širokém spektru. Není však třeba se ho obávat, složitý určitě není, spíše naopak.Čtenáři, kteří do čtvrtka 30. dubna 2026...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Apple končí po 20 letech s produktem, jehož kolečka stála 20 tisíc korun

Výkonný pročítač Mac Pro dostává v roce 2023 více konektorů, ale design zůstává...

Pokud jste od zařízení od Applu chtěli ten nejvyšší výkon, sáhli jste v posledních dvou desetiletích po modelu Mac Pro. I když s příchodem nového čipu Apple Silicon před několika lety se to změnilo....

8. dubna 2026

Irská atentátnice před 100 lety Mussolinimu málem ustřelila nos

Útočnice a skoro oběť. Policejní karta Violet Gibsonové, ženy, které se málem...

Na římském náměstí Piazza del Campidoglio zazněl před 100 lety výstřel, který okamžitě obletěl svět. Pokus o atentát na Benita Mussoliniho skončil jen lehkým zraněním, událost ale ukázala nejen...

8. dubna 2026

Neuvěřitelné snímky z obletu Měsíce i zatmění, které nás vzaly za srdce

Jeden z nejúchvatnějších snímků pořízený posádkou během mise Artemis II ukazuje...

Posádka mise Artemis II v lodi Orion má za sebou oblet Měsíce, během kterého pořídila mnoho zajímavých snímků. Vedle unikátních fotografií jeho odvrácené strany zachytila i východ Země či zatmění...

7. dubna 2026  20:45

Zjasňující kometa viditelná pouhýma očima. Češi ji brzy mohou zahlédnout

Zjasňující kometa PanSTARRS na noční obloze

Následující zhruba dva týdny by měla být na české noční obloze k vidění zjasňující kometa. Podle Fyzikálního ústavu v Opavě je možné kometu s označením C/2025 R3, které se zjednodušeně říká...

7. dubna 2026  10:17

Mise Artemis II posunula hranice lidstva, po průletu kolem Měsíce se vrací na Zemi

Snímek zachycující část evropského servisní modulu lodi Orion s částí Měsíce a...

Kosmická loď Orion překonala 55 let starý rekord v největší vzdálenosti od Země, jaké kdy dosáhla lidská posádka. Krátce po jedné hodině ranní dosáhla maximální vzdálenosti necelých 407 tisíc...

6. dubna 2026  8:31,  aktualizováno  7. 4. 9:05

Microsoft uklízí největší současné problémy Windows, ale na toto zapomněl

Aktualizace Windows 10

Microsoft konečně zareaguje na největší stížnosti. Vrátí tak třeba do systému funkce, po kterých se volalo od prvního dne vydání Windows 11. Microsoft však nadále přehlíží několik zásadních...

7. dubna 2026

Od kusu dřeva po jadernou ponorku. Užijte si rychlokurz námořní historie

Lidé a lodě k sobě od pradávna patří. Námořní dějiny tvoří košatou, poučnou a občas i zábavnou kapitolu historie světa. Zanořme se nyní do hlubiny pozoruhodného vývoje mořeplavby prostřednictvím...

6. dubna 2026

Další problémy se záchodem na palubě Orionu. Co řeší astronautka-instalatérka

Pohled na testovací model vesmírné toalety umístěné v tréninkovém středisku pro...

Čtveřice astronautů mise Artemis II se přibližuje k Měsíci a připravuje se na pondělní historický průlet kolem něj. Cesta zatím probíhá bez větších komplikací a během letu se objevilo jen minimum...

5. dubna 2026  13:10

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

5. dubna 2026  11:06

Zkoumají parfémy i hvězdy. Vědci z ciziny si v Česku cení bezpečí, vadí jim útoční řidiči

Premium
Ve výřezu je Julieta Sánchez Ariasová

Argentina, Indie, Kanada, Súdán, Německo i Litva. V Akademii věd pracuje 2 180 vědců ze zahraničí. Co je do Česka přilákalo? Jak tady žijí? Vybrali jsme 11 příběhů. Článek vznikl pro magazín Víkend...

5. dubna 2026

KVÍZ: Znáte železniční spodky? Zodpovězte jednoduché otázky a vyhrajte

Parní lokomotiva Albatros 498.0

Dubnový výherní železniční kvíz prověří všeobecné znalosti z daného oboru v širokém spektru. Není však třeba se ho obávat, složitý určitě není, spíše naopak.Čtenáři, kteří do čtvrtka 30. dubna 2026...

vydáno 5. dubna 2026

Blíž Měsíci než Zemi. Artemis II je za polovinou trasy, NASA ukázala snímky

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Posádka lodi Orion již překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) mezitím zveřejnil první snímky Země, které pořídili členové mise Artemis II. Budou první...

4. dubna 2026  8:43,  aktualizováno  13:09

