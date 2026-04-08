Irská atentátnice před 100 lety Mussolinimu málem ustřelila nos

Lidové noviny tehdy přinesly zprávu, která působila téměř neuvěřitelně. Krátce po jedenácté hodině dopoledne vystřelila na italského ministerského předsedu žena stojící v bezprostřední blízkosti. Kulka mu prorazila chřípí nosu, zranění však bylo podle dobového líčení jen lehké. Mussolini podle svědků zachoval klid, sáhl si na krvácející nos a přítomné vyzýval, aby nepropadali zmatku.
K útoku došlo ve chvíli, kdy se vracel z Mezinárodního chirurgického kongresu, kde předtím vystoupil s projevem. Na náměstí právě procházel mezi lidmi a zdravil přihlížející. Podle tehdejšího tisku ho paradoxně zachránil i jeho okázalý způsob vystupování.
„Právě v okamžiku, kdy obrátil hlavu ke skupině rumunských fašistů, útočnice vytáhla zbraň a vystřelila. Místo smrtelné rány tak následovalo pouze poranění nosu,“ uvedly Lidové noviny.
Pozornost vzbudila i sama atentátnice. Šlo o Irku Violet Gibsonovou, které bylo tehdy 49 let. Dobové noviny ji přesto popisovaly jako bělovlasou stařenu v černém oděvu.
Mussolini se ještě téhož dne znovu objevil na veřejnosti, tentokrát se zafačovaným nosem. Už následující den navíc odplul na oficiální návštěvu Libye, jako by chtěl předvést, že atentát jeho postavení nijak neoslabil.
Veřejná gesta klidu ovšem nezabránila odvetě. Po útoku příznivci fašistického režimu zavraždili tři zaměstnance antifašistických novin, další lidé byli biti a ničen byl i majetek opozice.
Atentátnice nakonec nebyla na Mussoliniho pokyn souzena, ale deportována do ústavu pro choromyslné v Anglii, kde zůstala až do své smrti v roce 1956.