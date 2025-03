Ireně Kačírkové by bylo 100 let. Je známá z Bílé paní nebo Starců na chmelu

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Splňovala přitom všechny předpoklady pro hvězdy: byla vysoká, štíhlá, měla potemnělý hlas, výmluvné velké oči a smysl pro humor. Na divadle často hrála v klasických veselohrách francouzských, anglických nebo amerických autorů, poněkud méně příležitostí dostala před filmovou nebo televizní kamerou. Její půvabnou tvář nicméně diváci mohou dodnes vídat v komedii Bílá paní nebo muzikálu Starci na chmelu.

Pražská rodačka vyrůstala v Ostravě, kde také ještě za okupace získala první zkušenosti na jevišti. Po válce začala studovat pražskou konzervatoř, absolvovala již na nově založené Divadelní fakultě Akademie múzických umění.

První angažmá získala v Realistickém divadle, v roce 1950 ale přešla do Městských divadel pražských, kde strávila zbytek kariéry. Před filmovou kamerou se objevila už za studií, na opravdu výrazné role – a nebylo jich navíc moc – si musela počkat až do poloviny 60. let, kdy hrála třeba v muzikálu Starci na chmelu svého pozdějšího partnera Ladislava Rychmana.

Rychman jí už předtím, v roce 1958, dal spolu s Josefem Bekem roli ve „filmové písničce“ Dáme si do bytu, která je považovaná za první český videoklip. Kromě „Starců“, kde ztvárnila komisní profesorku, zazářila jako Perchta z Borštejna zvaná Bílá paní komonická ve filmu režiséra Zdeňka Podskalského Bílá paní (1965).

To byla ale její poslední podobná příležitost, další dvě dekády dostávala před kamerou role jen v televizi, kromě toho ale stále hrála v divadle. Zemřela v říjnu 1985 na rakovinu, bylo jí 60 let.