Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Houdini vždy tvrdil, že klíčem k úspěchu byla jeho fyzická zdatnost a rozum. Král pout se narodil 24. března 1874 v Budapešti pod jménem Erik Weisz v židovské rodině. Když mu byly čtyři roky, emigrovala rodina před antisemitismem do Spojených států amerických, kde se usadila v městečku Appleton ve Wisconsinu. Změnili si příjmení na Weiss a z Erika se později stal Ehrich. Otec působil jako rabín, o místo však přišel a zchudlá rodina se přestěhovala nejprve do Milwaukee a později do New Yorku.
Budoucí slavný iluzionista už jako velmi mladý musel pracovat: čistil boty, prodával noviny, v New Yorku pracoval jako poslíček i v továrně na kravaty. Dělal také v zámečnické firmě, což se mu později hodilo. V patnácti letech poprvé veřejně vystupoval jako iluzionista.
Zprvu pod jmény Eric Veliký nebo Král karet, svůj slavný pseudonym Harry Houdini si zvolil v roce 1913 podle známého kouzelníka Jeana Eugena Roberta-Houdina, jehož autobiografie zcela změnila Houdinimu život. Jméno Harry bylo podle jedné z verzí poctou dalšímu kouzelníkovi Harrymu Kellarovi, podle jiných spekulací bylo odvozeno od přezdívky Ehri, jak mu říkala jeho rodina. Již od mládí se věnoval posilování, plavání a boxu, zvítězil v mnoha závodech a fyzickou zdatnost využil později při své hvězdné kariéře.
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Časy kouzelníků: Houdiniho úniky smrti či Copperfieldovy iluze? Dnes už by to nešlo
Na přelomu 19. a 20. století už byl z Houdiniho věhlasný „mistr útěků“, pro něhož nebyla překážkou žádná pouta ani svěrací kazajka. Slavným se stal jeho útěk z cely smrti, únik z obří konve na mléko naplněné vodou, jindy se zase nechal svázat a spoutat a vhodit v zavřené truhle do ledové řeky, kdy se na hladině k údivu všech diváků vynořil po 57 sekundách.
Podle historiků byl v ohrožení života při atrakci „pohřbení zaživa“, to mu však nestačilo a v srpnu 1926, dva měsíce před smrtí, se nechal v newyorském hotelu Shelton pohřbít zaživa v rakvi ponořené na dno hotelového bazénu. V uzavřeném prostoru pod vodou vydržel hodinu a půl. Na svá vystoupení si zval novináře, kteří mu ochotně zajišťovali publicitu, a nabízel odměny těm divákům, kteří ho spoutají způsobem, z něhož nebude úniku.
U drtivé většiny jeho „kousků“ se nikdy nepřišlo na to, jak se z pasti dostal. Sám kouzelník mluvil jen o svém rozumu, tvrdé práci, tréninku a skvělé kondici. Slavnou a nejdéle provozovanou atrakcí se stala „čínská vodní mučírna“, kdy Houdini visel spoutaný hlavou dolů v nádrži naplněné vodou. Na vrcholu popularity v Evropě i v Americe se udržel více než 20 let a ve 20. letech uplynulého století se stal také hvězdou němých filmů.
Na vrcholu své kariéry, v říjnu 1926, měl Houdini v Montrealu přednášku na McGillově univerzitě. Jeden ze studentů se ho zeptal na sílu jeho břišních svalů a na to, zda vydrží údery pěstí. Když Houdini odpověděl, že ano, student ho udeřil do břicha. Stalo se tak ve chvíli, kdy Houdini nebyl připraven.
Student mu natrhl slepé střevo, což ovšem netušil ani mladík, ani Houdini. Až tři dny poté byl světoznámý eskamotér převezen přímo z vystoupení do nemocnice, kde v 31. října 1926 ve věku 52 let podlehl podle většiny zdrojů zánětu pobřišnice. Houdini byl ženatý, manželka Bess byla jeho asistentkou. Děti neměli. Houdini napsal řadu knih.
Slavný iluzionista fascinoval umělce, jeho život se stal například předlohou pro několik filmů. V roce 1953 režisér George Marshall natočil životopisný film Houdini s Tonym Curtisem a Janetou Leighovou v hlavních rolích.
V roce 2007 natočila režisérka Gillian Armstrongová film Iluze lásky, volně inspirovaný Houdiniho posledním rokem života. Hlavní role hráli Guy Pearce a Catherine Zeta-Jonesová. V roce 2014 vznikl úspěšný dvoudílný životopisný film Houdini režiséra Eliho Udela, v němž roli slavného iluzionisty ztvárnil Adrien Brody a jeho manželku Kristen Connollyová.