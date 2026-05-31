Před 100 lety pokousal norského krále pes. Rozzuřeného buldoka za to utratili

Norský král Haakon VII. se na konci května 1926 vydal na obyčejnou procházku se dvěma psíky své manželky. V poklidné vilové čtvrti u Osla se však procházka změnila v zápas s rozzuřeným buldokem.

Král Haakon chodíval na procházky rád sám. Právě tak tomu bylo i onoho pátečního odpoledne, kdy se vydal do předměstí Akern a vzal s sebou dva malé psy, které měla v oblibě královna. Měli se proběhnout volněji než v zámeckém prostředí, kde pro ně platila přísná dvorní pravidla.

Ve vilové čtvrti se však náhle objevil statný buldok. Začal pronásledovat jednoho z královniných mazlíčků a podle dobové zprávy jej vážně ohrožoval. „Král vzal vyděšeného psa do náruče a snažil se útočníka odehnat holí. Buldok se však nenechal zastrašit a znovu se vracel k psům i k jejich doprovodu,“ psaly před 100 lety Lidové noviny.

Následoval zápas, který by sotva kdo spojoval s panovníkem na procházce. Pes po králi vytrvale chňapal, skákal na něj a nakonec se mu zakousl do ramena. Žena ze sousedství, která psa znala, se jej pokoušela přivolat jménem, ale marně. „Buldok zuřil dál a hryzl krále také do ruky. Haakon jej nakonec strhl ze sebe a odhodil, teprve poté pes utekl.“

Norský král Haakon VII. na záběrech agentury Reuters z roku 1945.

Král se vrátil do zámku, aniž by po cestě vyhledal pomoc. Zranění nebylo podle tehdejší zprávy rozsáhlé, protože část těla chránil svrchník, rána však byla hluboká. Útočící buldok patřil starostovi Osla a celá událost pro něj měla nepříjemné následky.

Pes jménem Rap byl ještě téhož dne chycen, vyšetřen a následujícího rána utracen. Dobové noviny si přitom neodpustily poznámku, že jej postihl osud pachatelů atentátů na korunované hlavy. Haakon VII. zranění přežil bez následků. Třiapadesátiletý norský král měl tehdy před sebou ještě dlouhých 31 let vlády.

