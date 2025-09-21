Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Lidové noviny tehdy popsaly slavnostní atmosféru, která panovala mezi soudci, sekretariátem i personálem soudu. Jménem grémia pozdravil Háchu senátní prezident Diwald. „Vyjádřil radost nad jeho jmenováním a ujistil, že v čele tribunálu stojí muž, který garantuje zachování vážnosti a důvěry, kterou si Nejvyšší správní soud od svého vzniku vydobyl.“
„Hácha ve svém projevu vzpomněl zásluhy svého předchůdce, doktora Pantůčka a nastínil úkoly, které správní soud v budoucnu čekají. Zdůraznil, že jeho cílem je, aby instituce představovala kontrolu veřejné správy, nikoli její brzdu. Současně varoval před nebezpečím byrokratického zkostnatění a slavnostně prohlásil, že zájem soudu i státu bude pro něj nejsvětější.“
Emil Hácha stál v čele Nejvyššího správního soudu třináct let. Před rokem 1938 uvažoval o odchodu do důchodu, osud mu ovšem připravil jinou cestu.
Po Mnichovu a abdikaci Edvarda Beneše se stal jediným kandidátem na prezidenta druhé republiky a 30. listopadu 1938 byl zvolen hlavou státu. Čekal ho protektorát a truchlivý politický i lidský konec.