Vrchol kariéry? Masaryk jmenoval Háchu do čela Nejvyššího správního soudu

V září 1925 přivítali v budově dnešního ministerstva obrany na Mariánských hradbách nového prezidenta Nejvyššího správního soudu Emila Háchu. Třiapadesátiletý právník, dlouholetý člen soudu a respektovaná osobnost české justice, vnímal jmenování prezidentem Masarykem jako završení své kariéry ve službě státu.

Před 100 lety

Lidové noviny tehdy popsaly slavnostní atmosféru, která panovala mezi soudci, sekretariátem i personálem soudu. Jménem grémia pozdravil Háchu senátní prezident Diwald. „Vyjádřil radost nad jeho jmenováním a ujistil, že v čele tribunálu stojí muž, který garantuje zachování vážnosti a důvěry, kterou si Nejvyšší správní soud od svého vzniku vydobyl.“

Prezident Emil Hácha přijal na Pražském hradě 3. 10. 1940 filmové pracovníky, kteří byli oceněni národní cenou. Vlevo od Emila Hácha je herečka Lída Baarová, od něho 2.zprava herečka Jiřina Štěpničková, vedle ní herec Jaroslav Vojta a vlevo za Štěpničkovou herec Jaroslav Marvan.
Prezident Česko-Slovenské republiky Emil Hácha na Wilsonově nádraží v Praze po návratu z Berlína, kde „svěřil Čechy a Moravu do ochrany Říše“. Za Háchou vlevo stojí generál Alois Eliáš, zcela vpravo generál Viktor von Schwedler. (15. března 1939)
Stal se prezidentem druhé republiky v nesmírně těžké době. Jistě to byla víc oběť než ctižádost. Jenže když nacisté v polovině března 1939 obsadili celé naše území, setrval v úřadě jakožto loutkový státní prezident i po celou dobu protektorátu až do hořkého konce. Právník a překladatel Emil Hácha (1872–1945) měl jako člověk nelehký úděl a někdy se tvrdí, že se jakožto státník nemohl zachovat moc odlišně. Anebo mohl?
Na podzim 1938 zabrali nacisté Sudety a československu zbylo jen zhruba 70 procent z původní rozlohy. Jednooká žijící legenda československých legií generál Jan Syrový se tehdy stal premiérem a špičkový právník a předseda Nejvyššího správního soudu Emil Hácha prezidentem okleštěného Československa. Když nacisté za pár měsíců „spolkli“ i zbytek naší země, byl od 16. března 1939 do 8. května 1945 Hácha státním prezidentem protektorátu Čechy a Morava.
„Hácha ve svém projevu vzpomněl zásluhy svého předchůdce, doktora Pantůčka a nastínil úkoly, které správní soud v budoucnu čekají. Zdůraznil, že jeho cílem je, aby instituce představovala kontrolu veřejné správy, nikoli její brzdu. Současně varoval před nebezpečím byrokratického zkostnatění a slavnostně prohlásil, že zájem soudu i státu bude pro něj nejsvětější.“

Emil Hácha stál v čele Nejvyššího správního soudu třináct let. Před rokem 1938 uvažoval o odchodu do důchodu, osud mu ovšem připravil jinou cestu.

Po Mnichovu a abdikaci Edvarda Beneše se stal jediným kandidátem na prezidenta druhé republiky a 30. listopadu 1938 byl zvolen hlavou státu. Čekal ho protektorát a truchlivý politický i lidský konec.

21
září
1925

