Antropolog Vlček odhaloval z kostí záhady českých dějin

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Záběr významného českého antropologa Emanuela Vlčka byl opravdu obdivuhodný. Muž, který založil Antropologické oddělení Národního muzea, se během své bohaté kariéry soustředil především na zkoumání předchůdců dnešního člověka na území Evropy, jeho druhým antropologickým oborem se stal výzkum historických osobností.

Světově uznávaný vědec například podal ještě jako student důkaz o existenci neandertálce ve střední Evropě a díky jeho práci se veřejnost dozvěděla, že svatý Jan Nepomucký byl umučen. Vlček také odhalil, že relikvie z chrámu svatého Víta není světcův jazyk, jak se tradovalo, ale část mozkové tkáně.

Slavný antropolog také zjistil, že Jan Lucemburský, jehož ostatky osobně dovezl z Bruselu do České republiky, zemřel přímo v boji. Zkoumal také ostatky dvou desítek osobností české kultury. Zjišťoval například podobu básníka Karla Hynka Máchy, příčinu úmrtí Bedřicha Smetany a zdokumentoval i tělo Bohuslava Martinů.

Emanuel Vlček se narodil 1. března 1925 v Rožmitále pod Třemšínem. Za války prošel totálním nasazením, poté byl laborantem v Ústavu soudního lékařství. „Měl jsem možnost vidět pět vypreparovaných lebek parašutistů a hlavy Gabčíka s Kubišem v lihu,“ vzpomínal na toto smutné období. Za zranění při Pražském povstání dostal vyznamenání.

Po válce vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a antropologii na Přírodovědecké fakultě UK. Přídělový systém míst v lékařství ho po různých peripetiích nakonec zavál do nitranské Akademie věd, kde začal pracovat jako antropolog.

Na konci 50. let potvrdila mezinárodní komise jeho zkoumání pozůstatků neandertálce a Vlček získal vědecké postavení. Rozpoznal totiž, že výlitek mozku nalezený v roce 1926 na Slovensku nepatří mamutovi, jak se předpokládalo, ale pozůstatku neandertálce. V roce 1957 nastoupil do Archeologického ústavu v Praze a o deset let později se ocitl v Národním muzeu, kde založil antropologické oddělení.

Nejdůležitějším okruhem jeho zájmu byla paleontologie. Jeho práce zahrnovala výzkum předchůdců dnešního člověka od forem Homo erectus přes neandertálce až k Homo sapiens. Zpracoval také řadu pravěkých a starověkých populací. Antropologicko-lékařský výzkum pozůstatků českých historických osobností, který ho proslavil mezi laickou veřejností, zahájil kolem roku 1955.

Jako prvního zkoumal otce svatého Václava, knížete Vratislava I. Na Pražském hradě studoval celkem asi šedesát hrobů. Zkoumal pozůstatky Habsburků, Přemyslovců i Lucemburků. Zjistil například, že Přemyslovci se od ostatní populace odlišovali řadou znaků. „Dalo by se říct, že měli zženštilý obličej,“ prohlásil. „Pro lucemburskou dynastii to neplatí – Karel IV. byl typický muž,“ popsal další výsledek svého bádání.

Věnoval se také například výzkumu ostatků Jana Žižky z Trocnova a našel odpověď na řadu dalších otázek z historie. Jeho výzkum odhalil, že Karel IV. se zranil na turnaji a několik měsíců byl ochrnutý. Ladislav Pohrobek prý trpěl leukemií a Albrecht z Valdštejna nebo Bedřich Smetana syfilidou. Informace o nemoci slavného skladatele však dodnes budí emoce. Vlček jako student také asistoval u pitvy Jana Masaryka.

Komunistický režim na jedné straně slavného vědce podporoval a Vlček mohl cestovat, na straně druhé popuzoval svou prací pro pražskou kapitulu. Neschvaloval také vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa a v srpnu 1968 ošetřoval zraněné u Národního muzea. Byl tak zbaven vedení antropologického ústavu a bylo mu zastaveno habilitační řízení.

Vlček publikoval více než 500 prací v domácích a zahraničních odborných periodikách, z toho 55 knih a monografií, 140 odborných studií, 170 zpráv a populárních statí. Jeho výzkum byl oceněn desítkou zahraničních i domácích cen. Výsledky své práce týkající se českých panovníků shrnul v dvoudílné monografii Čeští králové. Zemřel 24. října 2006.