Beneš v Locarnu hrubě podcenil Německo. Hitler později smetl dohody ze stolu

Před 100 lety skončily práce na takzvaných locarnských dohodách o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Německo, Francie a Belgie se v Rýnském garančním paktu zavázaly, že nebudou měnit své hranice pomocí síly.

Berlín kromě své západní hranice, určené Versailleskou smlouvou, potvrdil i demilitarizaci Porýní. Zároveň byly podepsány i arbitrážní smlouvy Německa s Československem a Polskem. Všechny jejich případné spory měly být nadále řešeny před mezinárodní komisí.

17. října 1925 o dohodách referovaly Národní listy: „Včerejší závěrečná schůze konference byla opět zahájena o půl šesté hodině večerní a velký dav lidu obklopoval soudní budovu, kde konference zasedá. Již při svém příchodu byli delegáti hlučně pozdravováni. Na konci schůze četní delegáti přistoupili k oknu a byli uvítáni bouřlivým potleskem a hlučným voláním hurá. Silnější a nápaditější byl potlesk, když se objevil Mussolini.“

Hlavními architekty locarnských dohod byli německý ministr zahraničí Gustav Stresemann a francouzský premiér Aristide Briand, kteří za jejich uzavření získali v roce 1926 Nobelovu cenu míru.

Francie dostala díky Locarnu bezpečnostní záruky, Německo se naopak vymanilo z dlouholeté mezinárodní izolace a o rok později vstoupilo do Společnosti národů.

Jedinou skvrnou na dohodách bylo, že neřešily otázku německé východní hranice. Berlín si tím ponechal volné ruce k její budoucí revizi.

Ukázka z Pamětí Edvarda Beneše o meziválečných mírových konferencích:

Historické osobnosti

Podle Národních listů s tím ale tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš, který zastupoval v Locarnu Československo, neměl problém, což se zpětně ukázalo jako hrubé podcenění situace: „Ministr, doktor Beneš, ujav se slova, vyložil smysl politických klauzulí arbitrážní smlouvy s Německem, jmenovitě smysl a význam ustanovení, že všechny spory mezi oběma státy mají být řešeny smírně a nikoliv cestami násilnými.“

„Československo-německá arbitrážní smlouva liší se právě jen tím od arbitrážních smluv západních, že politické klauzule ve východních smlouvách nejsou a byly pojaty do rýnského paktu. Podle ujištění doktora Beneše také němečtí delegáti v Locarnu garantovali, že otázku německé menšiny v Československu nepokládají za téma mezinárodní.“

Evropa se tedy po Locarnu v říjnu 1925 opájela nadšením a diplomatickým optimismem. Na pár let skutečně zavládl mír a situace byla klidná. Všechna locarnská ujednání však nakonec smetl ze stolu německý diktátor Adolf Hitler.

