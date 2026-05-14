Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zrod diktátora v rukavičkách. Piłsudski provedl před 100 lety krvavý puč v Polsku

Autor:
Před 100 lety začal v Polsku státní převrat, který během dvou dnů změnil směřování země. Maršál Józef Piłsudski vtáhl s oddanými jednotkami do Varšavy a definitivně se vrátil do centra polské politiky.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dobový tisk zachytil první hodiny převratu jako sled napjatých zpráv. Lidové noviny psaly, že „Piłsudski dorazil do Varšavy se škadronou hulánů a plukem pěchoty.“ Prezident republiky mezitím armádním rozkazem vyzval vzbouřené oddíly, aby se podrobily. Odpoledne se Piłsudski objevil ve varšavském předměstí Praga, zatímco vláda zasedala za zavřenými dveřmi.

Most spojující Pragu s Varšavou byl na vládní rozkaz obsazen vojskem. Později však byly jednotky staženy a Piłsudski mohl do města vstoupit bez větších překážek. V hlavním městě panovalo mimořádné vzrušení a čekalo se, jak se střet mezi vládou a maršálovými přívrženci vyvine.

Piłsudski přitom nebyl žádným novým jménem. Od počátků obnoveného Polska patřil k jeho klíčovým osobnostem a v letech 1918 až 1922 stál v čele státu. Poté se na několik let stáhl z vrcholné politiky. V květnu 1926 se však rozhodl k návratu, který měl podobu ozbrojeného převratu.

Odkaz Josefa Piłsudského v sobě zahrnuje i autoritářství a represe.
Józef Piłsudski (1867–1935) věřil v multietnické Polsko. Zapsal se do dějin své země.
Piłsudského rozkaz z roku 1919
Piłsudski se snažil Polsko provléct dějinnými i mocenskými peripetiemi k nezávislosti.
9 fotografií

K zásahu ho podle tehdejších Lidových novin vedly obavy ze slabosti nové vlády a z mezinárodního postavení Polska. Za nebezpečné pokládal zejména dohody mezi Francií a Německem a také mezi Sovětským svazem a Německem. Věřil, že zemi hrozí ohrožení a že potřebuje pevnější vedení.

Výsledek byl rychlý, ale krvavý. Už 14. května prezident i premiér rezignovali, aby zabránili občanské válce. Vznikla nová vláda, v níž se Piłsudski stal ministrem vojenství. Nabídku stát se prezidentem odmítl, přesto zůstal rozhodující silou polské politiky.

Květnový převrat si vyžádal 215 mrtvých vojáků a 164 mrtvých civilistů. Nové politické pořádky pak v Polsku vydržely až do 1. září 1939, kdy zemi napadlo nacistické Německo. Piłsudski sám zemřel už v roce 1935, ale režim, který jeho puč otevřel, přežil svého tvůrce o několik let.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

14
květen
1926

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Rusko nejen pomáhalo nacistickému Německu, ale šlo ještě dál

Karikatura k sovětsko-německému paktu, otištěná v amerických novinách The...

Rusko nedávno určilo země, které pomáhaly nacistickému Německu. Ve své skromnosti však zapomnělo na sebe. Na jeho zásluhy v této disciplíně by se však nemělo zapomenout, zvláště když v ní do poloviny...

KVÍZ: Poznáte lokomotivy ČSD a ČD na modelovém kolejišti?

Kvíz: Poznáte lokomotivy na modelovém kolejišti?

V květnovém výherním železničním kvízu na vás čekají trakční drážní vozidla našeho národního dopravce na modelových kolejištích. Vyzkoušejte si, zda poznáte tyto malé makety stejně tak dobře jako...

Zemi jako drahokam a tajemný Měsíc ukazují nové snímky mise Artemis II

Snímky pořízené během mise Artemis II, při níž loď Orion s posádkou obletěla...

Astronauté mise Artemis II vytvořili během mise úctyhodnou sbírku fotografií, které zachycují jejich cestu kolem Země. Některé z nich jsme si mohli prohlédnout již v průběhu letu, ale obsah...

Bizarní dopravní prostředky, které předběhly dobu či zabloudily v čase

Pokud jsou vám vlastní rychlost, šmír a saze, jistě najdete zalíbení i v této exkurzi do roztodivných zákoutí lidské snahy o revoluční řešení v oblasti dopravy. Mezi vyloženě slepými uličkami se zde...

V Praze přistál bývalý speciál maršála Tita. Letoun málem shnil v Africe

Letoun Douglas DC-6B na Letišti Václava Havla v Praze

Koncem minulého týdne přistál na Letišti Václava Havla Praha unikátní stroj Douglas DC-6B ze slavného Hangáru 7 rakouských Flying Bulls. Jde nejen o dokonale zrekonstruovaný kus, ale za zmínku stojí...

Zrod diktátora v rukavičkách. Piłsudski provedl před 100 lety krvavý puč v Polsku

Josef Piłsudski byl mužem dobrodružného života, jehož moc se změnila v...

Před 100 lety začal v Polsku státní převrat, který během dvou dnů změnil směřování země. Maršál Józef Piłsudski vtáhl s oddanými jednotkami do Varšavy a definitivně se vrátil do centra polské...

14. května 2026

Reprák za 129 nebo 990 Kč? Zjišťovali jsme, jak velký je to rozdíl

Ikea Kallsup za 129 Kč a Xiaomi Sound Outdoor za 990 Kč

Recenze levného repráčku Ikea vyvolala velký čtenářský zájem a myšlenku nějak ukázat rozdíl mezi superlevnou a levnou reprosoustavou ve videu. Z mnoha důvodů to příliš nejde, ale nejen pomocí...

14. května 2026

Apple v Česku spustil funkci „Sluchadlo“. Špatnému sluchu pomůže i bez lékaře

Apple Sluchadlo

Se sluchátky Apple AidPods Pro 2 a 3 můžete nově využívat funkci „naslouchátka“ i v Česku. Po otestování sluchu upraví příposlech z okolí a také poslech při telefonování i přehrávání médií tak, aby...

13. května 2026  14:30

Google nečekaně představil nový notebook. Chce konkurovat MacBooku Neo?

Google ukázal novou koncepci notebooků vystavenou kolem AI

Na pozici Chrombooků nedávno přímo a tvrdě zaútočil Apple s novinkou MacBook Neo. Google se nyní vytasil s vlastní novinkou v oblasti přenosných počítačů. Možná ale nepůjde o přímou odpověď na levný...

13. května 2026  12:10

Případ růžové kobylky. Tropický hmyz volí barvu Barbie. Má z ní prospěch

Růžová kobylka Arota festae

Objevit v sobě dosud skrytý talent je skvělé. Mně se to přihodilo, když jsem byl před delší dobou v Indii. Zjistil jsem, že jsem dobrý ve smlouvání.

13. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Dva v jednom. Vědci vyvinuli materiál pro lepší recyklaci plastů i levnou výrobu léčiv

Nově vyvinutý materiál dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale...

Dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale také zlevnit výrobu důležitých chemikálií a léčiv. Ostravští vědci ve spolupráci s dalšími kolegy vyvinuli zcela nový materiál. Výrobu...

13. května 2026  9:48

Jak je to možné? Íránská stíhačka z 50. let úspěšně zaútočila na americkou základnu

Premium
Íránská F-5

Weby zaměřené na bezpečnost se věnují nanejvýš pozoruhodnému incidentu. Mělo k němu dojít v počátečních dnech poslední války na Blízkém východě. Íránský letoun F-5 měl bombardovat základnu USA Camp...

13. května 2026

Naháněla hrůzu ve válce i dnes. Německá stíhačka Focke-Wulf FW 190

S příchodem léta již netrpělivé vyhlížíme, co přinesou letošní letecké show, kterých už nyní máme plný kalendář. Mnohdy se naskytne příležitost vidět letět skutečný unikát. A někdy i velmi vydařenou...

13. května 2026

Před 100 lety přeletěla vzducholoď Norge severní pól

Vzducholoď Norge

Vzducholoď Norge dosáhla před sto lety severního pólu a stala se prvním lidským technickým výtvorem, který toto místo přeletěl. Na palubě byli Roald Amundsen, Umberto Nobile i přístroje českého...

13. května 2026

Objevila štěpení atomu, Nobelovku nemá. Meitnerová čelila nacistům i zneuznání

Premium
Fyzička Lise Meitnerová ve sklepě vědeckého ústavu teoretické fyziky s mladým...

V životě svedla dva velké boje: o místo ve vědecké komunitě a o vlastní svobodu. Právě fyzička Lise Meitnerová pomohla odhalit tajemství štěpení atomu – objev, který navždy změnil běh dějin. Přesto...

12. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

V Praze přistál bývalý speciál maršála Tita. Letoun málem shnil v Africe

Letoun Douglas DC-6B na Letišti Václava Havla v Praze

Koncem minulého týdne přistál na Letišti Václava Havla Praha unikátní stroj Douglas DC-6B ze slavného Hangáru 7 rakouských Flying Bulls. Jde nejen o dokonale zrekonstruovaný kus, ale za zmínku stojí...

12. května 2026  6:30

Bizarní dopravní prostředky, které předběhly dobu či zabloudily v čase

Pokud jsou vám vlastní rychlost, šmír a saze, jistě najdete zalíbení i v této exkurzi do roztodivných zákoutí lidské snahy o revoluční řešení v oblasti dopravy. Mezi vyloženě slepými uličkami se zde...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.