Komunistický ministr Chňoupek patřil k uznávaným diplomatům, uměl se oblékat

Dlouhých sedmnáct let seděl na postu ministra zahraničí a stal se jednou z nejvýraznějších tváří normalizační éry. Bohuslav Chňoupek, rodák z bratislavské Petržalky, patřil k loajálním kádrům komunistického režimu. Díky politické obratnosti, diplomatickému vystupování a schopnosti přizpůsobit se mocenským poměrům vydržel ve vysokých funkcích déle než většina jiných soudruhů.

Historické osobnosti

Bohuslav Chňoupek se narodil 10. srpna 1925 v Bratislavě-Petržalce. Po studiu na Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě, které dokončil v roce 1950, začínal jako novinář. V šedesátých letech byl dopisovatelem Pravdy v Moskvě, kde si vybudoval cenné kontakty.

Do Komunistické strany Československa vstoupil už v roce 1945. Jeho kariéra byla typická pro řadu kádrově spolehlivých členů – postupoval od novinářské práce přes stranické funkce až k významným postům v aparátu. Ve druhé polovině šedesátých let vedl bratislavský časopis Predvoj a pohyboval se v okruhu tehdejší stranické elity.

Záběr z železničního vagonu, kterým 4. června 1984 cestovala z Děčína do Prahy korejská stranická a státní delegace vedená generálním tajemníkem ÚV Korejské strany práce a prezidentem KLDR Kim Ir-senem. Vlevo od Kim Ir-sena Vasil Biľak, naproti ministr zahraničních věcí Bohuslav Chňoupek. Obložení vagonu je ještě tmavé, křesla jsou původní.
První máj 1975 na tehdejším jihlavském náměstí Míru (dnes Masarykovo). Uprostřed ministr Bohuslav Chňoupek.
Tehdejší československý ministr zahraničí Bohuslav Chňoupek
Komunistický premiér Lubomír Štrougal blahopřeje Jaroslavu Holíkovi. Rádi se ale rozhodně neměli.
Po srpnové okupaci v roce 1968 se Chňoupek snažil nevyčnívat a rychle pochopil, kam se má přiklonit. Už v září 1969 se stal členem Ústředního výboru KSČ. V letech 1969–1970 řídil Československý rozhlas a podílel se na čistkách mezi redaktory a reportéry. Krátce nato byl vyslán jako velvyslanec do Sovětského svazu.

Od roku 1971 až do roku 1988 zastával funkci ministra zahraničních věcí ČSSR – déle než kdokoli jiný, kromě Edvarda Beneše za první republiky. Ve světě diplomacie měl dobrou pověst, uměl se oblékat, jednat s lidmi a reprezentovat zemi podle tehdejších zvyklostí. Pro vedení KSČ byl spolehlivým mužem na klíčovém postu.

Ve druhé polovině osmdesátých let se netajil sympatiemi k reformní politice Michaila Gorbačova, což ho uvnitř zkostnatělé strany stálo podporu.

Funkci ministra opustil ještě před listopadem 1989. Po pádu režimu přišel o poslanecký mandát a v roce 1990 byl vyloučen z KSČ. Následoval půlrok ve vazbě kvůli podezření z finančních machinací na ministerstvu.

Kromě politické kariéry byl Chňoupek i autorem několika knih o Slovenském národním povstání. Zemřel 28. května 2004 v Praze ve věku 78 let.

10
srpen
1925

