Bohuslav Chňoupek se narodil 10. srpna 1925 v Bratislavě-Petržalce. Po studiu na Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě, které dokončil v roce 1950, začínal jako novinář. V šedesátých letech byl dopisovatelem Pravdy v Moskvě, kde si vybudoval cenné kontakty.
Do Komunistické strany Československa vstoupil už v roce 1945. Jeho kariéra byla typická pro řadu kádrově spolehlivých členů – postupoval od novinářské práce přes stranické funkce až k významným postům v aparátu. Ve druhé polovině šedesátých let vedl bratislavský časopis Predvoj a pohyboval se v okruhu tehdejší stranické elity.
Po srpnové okupaci v roce 1968 se Chňoupek snažil nevyčnívat a rychle pochopil, kam se má přiklonit. Už v září 1969 se stal členem Ústředního výboru KSČ. V letech 1969–1970 řídil Československý rozhlas a podílel se na čistkách mezi redaktory a reportéry. Krátce nato byl vyslán jako velvyslanec do Sovětského svazu.
Od roku 1971 až do roku 1988 zastával funkci ministra zahraničních věcí ČSSR – déle než kdokoli jiný, kromě Edvarda Beneše za první republiky. Ve světě diplomacie měl dobrou pověst, uměl se oblékat, jednat s lidmi a reprezentovat zemi podle tehdejších zvyklostí. Pro vedení KSČ byl spolehlivým mužem na klíčovém postu.
Ve druhé polovině osmdesátých let se netajil sympatiemi k reformní politice Michaila Gorbačova, což ho uvnitř zkostnatělé strany stálo podporu.
Funkci ministra opustil ještě před listopadem 1989. Po pádu režimu přišel o poslanecký mandát a v roce 1990 byl vyloučen z KSČ. Následoval půlrok ve vazbě kvůli podezření z finančních machinací na ministerstvu.
Kromě politické kariéry byl Chňoupek i autorem několika knih o Slovenském národním povstání. Zemřel 28. května 2004 v Praze ve věku 78 let.