Chaplin se před 100 lety znovu oženil s nezletilou dívkou

Král komiků Charlie Chaplin se před 100 lety znovu oženil. Bylo to už podruhé a znovu si vzal nezletilou dívku. Britského herce, režiséra a scenáristu a pětatřicetiletou legendu němého filmu uhranula tentokrát šestnáctiletá Lita Grayová natolik, že si ji navzdory jejímu mladému věku bral těhotnou.

V lednu 1925 si o tom mohli přečíst i čtenáři českých Národních listů. „Před třemi lety, když Charlie točil Kida, bylo tam také děvčátko, které hrálo roli anděla. Tam ji viděl poprvé a pak na ni zapomněl. Zatím dívka rostla, chodila do vyšší dívčí, snad si na Charlieho ani nevzpomněla. Letos po prázdninách se zapsala do obchodní školy v Hollywoodu. Majitelka školy je náhodou má známá a podle ní se Lita snažila dostat do některého studia.“

„Náhodou se setkala s Chaplinem, přihlásila se k němu a on řekl: Ale bože, tohle je tedy ta holčička, co hrála se mnou v Kidovi. Ta vyrostla... Musela se mu líbit, snad se mu její obličej zdál pěkně filmovatelný. A pak pomalu se všude proslýchalo, že bude hrát v jeho příštím filmu. Strašlivá žárlivost, strašlivá zvědavost a pak je viděli v kavárně. Tuhle v restaurantu, dole ve městě, pak v autě. Všude s Litou. A konečně, co je na tom divného? Charlie je velký ladies-man.“

„Tak jako tak pak přišla zpráva o zasnoubení. Kdo by tomu věřil? Byl zasnouben s tuctem filmových hvězd. A už je to pravda: před několika dny byla svatba, dokonce soukromá, v Mexiku. Ta majitelka školy mi řekla, že mimo mládí a sličné tváře není naprosto nic, co by bylo hodné povšimnutí si. Je jí 16 let a je ještě podle zákona školou povinná, nemá za mák ducha ani grácie, ani vzdělání. Je úplně chudá, nemá temperament, je nepořádná a neupravená. Uvažte, proč si ji vzal? Je to jen a jen půvab mládí. Náš Charlie stárne.“

Je zajímavé, že stejně jako první manželství s také šestnáctiletou Mildred Harrisovou, také manželství s šestnáctiletou Litou skončilo bouřlivým a pro Chaplina velmi drahým rozvodem. Charlie Chaplin se na stará kolena chlubil tím, že mu postelí prošly tisíce žen. Pozoruhodné je, že tři ze čtyř jeho manželek byly ve chvíli svatby nezletilé.