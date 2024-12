Čapek s Bassem před 100 lety kritizovali meziválečnou společnost i politiku

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Stejně jako každý rok, i na Boží hod 25. prosince 1924, se na titulní stránce Lidových novin objevilo sváteční zamyšlení. Připravili ho tentokrát dva slavní autoři, spisovatelé Karel Čapek a Eduard Bass, tentokrát o sedmých vánočních svátcích samostatného Československa. Jejich věty byly poměrně kritické. Nejprve Karel Čapek:

„Československá byrokracie a jakési nepřiměřené velikášství státu. Ano, je tomu tak. Jsme malá země, ale nejsme okouzleni tím, že jsme malá země, jsou u nás malé poměry, ale všemožně se zdráháme vidět v tom poetickou přednost. Naše prostředky jsou skromné a maličké, ale nám se nezdá být pohádkovým úkolem zařídit z nich maličký a čistý Betlém, spíše si myslíme, že se musíme rozmáchnout a zařídit teprve pětimetrové nebo stomilionové.“

„Centrální nebo reprezentační úřady, ústavy, instituce a veřejné budovy, všemu, co jsme začali nebo projektovali od památného dne, kdy jsme se stali nezávislým Betlémem, snažíme se vtisknout ráz pětimetrové nebo stomilionové ohromnosti. Čeho jsme tím dosáhli, to není velikost, nýbrž jakýsi zmatek. Shledáváme najednou, že Betlém je příliš malý, zařizujeme se špatně ve velkém, místo abychom se zařizovali dobře v malém. Zařizujeme-li se ve velkém, říkáme, že to děláme pro budoucnost. Což víme, zda zrovna budoucnost nepřinese zjednodušení, zejména zjednodušení státního provozu a tu jasnou hvězdu nahoře nikdy nezažehnete na státní útraty.“

Eduard Bass nezůstával pozadu a svátečně se věnoval populismu politiků: „Říká se, že ani ta nejkrásnější panna nedá víc, než má. Ale naše vláda panečku, panna nad panny, rozdala, už čeho ani neměla. A to všechno jen pro potěšení lidu obecného.“

„A když ji i Senát na všechno včas přikývl, objali se ministři a zazpívali si s malou obměnou, jako ti baculatí andílkové. Sláva na výsostech Bohu. Co ještě chtít? Ještě snad tak v bydlení není všecko v pořádku. Ti, co bydlí v činžácích, měli by mít za státní peníze vilu, ti, co bydlí ve vile, chtějí ji mít za státní peníze.“