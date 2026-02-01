Bytová krize dusila republiku i před 100 lety, stejně jako dnes

„Těžce rozumí sytý hladovému a ještě tížeji bydlící nebydlícímu,“ psaly před 100 lety Národní listy. Československo totiž řešilo v roce 1926 bytovou krizi, která lidem brala čas, nervy i politickou důvěru. Situace se po téměř století příliš nezměnila.

Před 100 lety

„Stačí u úředníka přesazení z jednoho města do druhého a z bydlícího stane se nebydlící.“ Takto popisují Národní listy před 100 lety realitu, která tehdy svírala Československo. Otázka „kde nalézti byt?“ se podle listu stávala téměř nerozřešitelným problémem nejen pro mladé rodiny, ale i pro zaměstnance státu a dělníky.

Bytová krize podle novin ochromovala přirozený pohyb lidí. Dělník, který před válkou pracoval v Košířích a nyní našel práci ve Vysočanech, musel dál bydlet na druhém konci Prahy a denně ztrácel hodiny dojížděním.

Úředník zaměstnaný kdysi v Libni zůstával ve stejném bytě, i když pracoval na Smíchově – výměna bytu byla prakticky nemožná. Mnozí proto dojížděli do Prahy vlakem z okolních obcí, někdy i ze vzdálenějších míst, podobně jako dnes.

Bouřlivá výstavba propukla naplno za první republiky. Tehdy zde vyrostla řada vil od slavných architektů.
V ulici Na Pískách jsou krásné domy ve stylu art deco.
Dnes je zámeček v soukromých rukou. Na jeho adrese Šárecká 15/29 sídlí Institut Václava Klause.
V přízemí domů v ulici Na Pískách byly původně obchody, cukrárny a restaurace.
Podle Národních listů nebyla bytová krize jen technickým či sociálním problémem. „Je stále větším a větším zdrojem lidské nespokojenosti,“ psal list, a varoval, že její důsledky zasahují celou společnost a ovlivňují politické smýšlení. Jako důkaz uváděl výsledek posledních voleb: téměř milion hlasů pro komunisty, prý převážně od lidí frustrovaných vlastní bytovou situací.

Nedostatek bytů byl označen za palčivý problém republiky. A závěr zněl téměř programově: parafrází myšlenek prezidenta Masaryka vyzývaly Národní listy ke klidné, upřímné analýze a k soustředěné nápravě bytových poměrů. Se stejnou naléhavostí, s jakou o bydlení mluvíme dnes.

