Před 100 lety se chystala vláda využít Brdy jako vojenské cvičiště

Dne 23. listopadu 1924 přišly s kritikou záměru nového vojenského prostoru v Brdech Národní listy. Článek napsal respektovaný český stavební inženýr, hydrolog a také regionální politik Jan Vladimír Hráský.

„Příčina, proč touto záležitostí se zabývám, jest speciální zájem můj jako projektanta a budovatele vodovodu města Rokycan, kterýžto vodovod má svá pramení jímadla právě v území, jež bylo pro střeliště vyhlédnuto. Jest samosebou zřejmo, že uznávám nezbytnost všech opatření, jichž jest třeba v zájmu mocenského vývoje našeho státu, avšak mám též přesvědčení, že v dobách míru je snadno uvésti v soulad životními zájmy širokých kruhů poplatnictva.“

„Město Rokycany z příčin povznesení poměrů zdravotních věnovalo na 12 milionů korun na stavbu nového vodovodu, což jest relativně největší oběť, kterou kdy které město u nás v tomto zájmu přineslo. Jaká to tedy ironie. Právě nyní, kdy stavba jest hotova, má býti střelištěm ve svém trvání ohrožena, a to vykácením a ničením lesů a průbojným účinkem střel na stavby a trubní řády v pramenních jímadlech komunikace. Jízdné i pěší byly by v zabíraném území v rozloze 32 km² přerušeny.“

„Nynější dopravní linie mohly by býti nahrazeny jen velkými oklikami. V lesích nynějších mají výživu a existenci různé kategorie dělnictva, jež ze zvyklé práce vyloučeny jinde, sotva by živořily a krása kraje tak blízko ke Praze posunutého má větší význam než pouze místní. Konečně největší dostřelná distance, jíž by bylo možno v území zabíraném voliti, je asi 20 kilometrů. I netrvalo by dlouho a střeliště brdské by nehovělo novým potřebám tak, jak nyní již Milovice.“

Takto tedy argumentoval odpůrce vojenského prostoru v Brdech, profesor Hráský, v Národních listech 23. listopadu 1924. Vojenský výcvikový prostor Jince nakonec opravdu vznikl, a to na základě rozhodnutí československé vlády z 19. února 1926. Od roku 1950 byl uzavřeným vojenským újezdem, zrušen byl teprve před osmi lety: 1. ledna 2016.