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Po atentátu přišly zákazy a tresty smrti. Mussolini před 100 lety utáhl šrouby

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Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho se stal záminkou k další vlně represí. V sobotu 6. listopadu 1926 dostalo upevňování fašistické diktatury v Itálii další oporu: režim likvidoval zbytky politické opozice a zpřísňoval policejní dohled. O opatřeních informovaly také československé Lidové noviny.

Před 100 lety

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Prostor pro odpůrce fašismu se v Itálii postupně uzavíral už před listopadem 1926. Opoziční shromáždění byla zakazována a svobodu tisku dusily represe. Atentát na Mussoliniho pak poskytl režimu příležitost zasadit opozici další úder.

K útoku došlo 31. října 1926 v Boloni. Z pokusu zastřelit vůdce fašistů byl obviněn patnáctiletý Anteo Zamboni, kterého přítomní fašisté na místě zlynčovali. Mussolini vyvázl nezraněn. Okolnosti útoku i Zamboniho skutečná role však zůstaly předmětem pochybností.

O několik dní později následovala opatření namířená proti odpůrcům diktatury. Jejich rozsah zachytily i Lidové noviny:

„Zrušení cestovních pasů kromě pasů osob meškajících v cizině, těžké tresty na pokus překročiti hranice bez pasu, nedovolené překročení hranic jest zabrániti i zbraní. Strany, svazy a organizace vystupující proti nynějšímu režimu se rozpouštějí. Policejní soupis všech osob, které se dopustily protistátních činů nebo vyslovily podobný úmysl: každé jednání proti životu a bezpečnosti nebo osobní svobodě krále nebo vladaře, členů královské rodiny a šéfa vlády se trestá smrtí. Zločiny proti bezpečnosti státu, vzpoura a podněcování k občanské válce se trestají rovněž smrtí. Úmysl provést jmenované zločiny se trestají vězením od 5 do 15 let.“

Benito Mussolini v roce 1930.
Krize vždy přeje politickým „mesiášům“ nabízejícím jednoduchá řešení problémů. Velká hospodářská krize na začátku minulého století zpopularizovala myšlenky fašismu, nacismu a komunismu. A velké sociální problémy pomohly zrodit diktátory Mussoliniho, Hitlera (oba na snímku) či Stalina…
Mnichovská konference, zleva Neville Chamberlain (Británie), Edouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo), Benito Mussolini a Galeazzo Ciano (Itálie) během podpisu Mnichovské dohody
Krize vždy přeje politickým „mesiášům“ nabízejícím jednoduchá řešení problémů. Velká hospodářská krize na začátku minulého století zpopularizovala myšlenky fašismu, nacismu a komunismu. A sociální problémy pomohly zrodit diktátory. Zleva: Mussolini, Hitler.
24 fotografií

Dobový výčet zachycoval celý represivní program, jehož jednotlivé části získávaly zákonnou podobu postupně. Dekret z 6. listopadu rozšířil policejní pravomoci a umožnil rozpouštění organizací vystupujících proti režimu. Obnovení trestu smrti za vybrané politické zločiny následovalo zákonem z 25. listopadu.

Vůdcův život jako osud vlasti

Vedle zpráv o zákazech a trestech přinesly Lidové noviny také prohlášení fašistického vedení. Ukazovalo, jak režim spojoval ochranu Mussoliniho s bezpečností celé země:

„Velká rada fašistická za předsednictví Mussoliniho vyslechla zprávu Mussoliniho a generálního tajemníka a zdůraznila hluboké vzrušení a živý odpor národa po ohavném útoku. Pojednala o činech odvety provedených na několika místech a schválila opatření generálního tajemníka k jejich potlačení. Vzala na vědomost opatření učiněná ministerskou radou ke zřízení politické policie, která zničí zbylá ještě hnízda nákazy, a pro budoucnost zabezpečí život Mussoliniho, s nímž nerozlučně je spjat život a velikost vlasti.“

Odpůrci režimu se v tomto slovníku měnili v „hnízda nákazy“. Jejich odstranění mělo být obhajováno jako ochrana vlasti, jejíž osud fašistické vedení ztotožnilo s osudem jediného muže.

Listopad 1926 završoval proměnu Itálie v diktaturu jedné strany. Další krok následoval roku 1928: volební reforma omezila hlasování na schvalování jediné celostátní kandidátky sestavené Velkou fašistickou radou. Voličům tak zůstala účast u uren, ale zmizela možnost vybírat mezi soupeřícími politickými stranami.

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