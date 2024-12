Svaz abstinentů vyzýval před 100 lety ke střídmosti na Silvestra. Opět marně

Toto nejsou velké hračky, ale nejmenší pilotované letouny světa

Menší než malý letoun může v pilotovi budit větší než velké rozpaky, zda do něj vůbec usednout. Čert vem délku, tam se to ještě snese, ale rozpětí je to, na čem záleží, aby se to udrželo ve vzduchu....