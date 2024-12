První leden je nejen oslavou obnovy samostatného českého státu a příchodu nového roku, je to i dnem, kdy můžete začít pracovat na nejrůznějších novoročních předsevzetích. Na některé z nástrojů netřeba, ale jistě neuškodí, když si vyzkoušíte náš kvíz, který jsme připravili ve spolupráci s Jizerskohorským technickým muzeem v Bílém Potoce pod Smrkem. Možná narazíte na nástroj, který se vám v průběhu roku může hodit. Navíc je tu šance vyhrát knihu Teheránská operace.

Kvíz se soutěží bude probíhat až do 13. ledna 2025 do 13. hodiny. Komu se z větší části bude dařit správně odpovídat na otázky, dostane se do slosování o jednu z pěti těchto knih z nakladatelství Jota.

Howard Blum přichází s knihou literatury faktu, která je stejně strhující a napínavá jako dobrý thriller: jedná se o skutečný příběh nacistického spiknutí s cílem zabít za druhé světové války vůdce Spojených států, Velké Británie a SSSR.

Pravidla soutěží najdete zde