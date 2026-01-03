Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko
Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 x vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč. Voucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek (kromě jízdenek OneTicket), místenky, lůžka, lehátka, aplikací na In Kartě, jízdenek IDS, k nabití účtu ČD Kredit a v e-shopu ČD také k nabití účtu elektronické peněženky na In Kartě. Voucher nelze uplatnit k úhradě produktů prodávaných jako zboží. Voucherem nelze platit nákup jiného voucheru. Partnerem fotosoutěže jsou České dráhy, a.s.
České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťují základní dopravní obslužnost státu. V posledních letech společnost výrazně omlazuje svůj vozidlový park, a to jak v regionální, tak v dálkové dopravě. Cílem je zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na otevřeném trhu. Do nákupu a modernizace vozidel investovala firma v uplynulých letech desítky miliard korun a významné investice plánuje dopravce i v dalších letech.