Kvíz:

Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

3. ledna 2026

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj pustit, když je navíc výherní!

Otázka 1/20

Která lokomotiva dostala přezdívku Brejlovec?

Čtenáři, kteří do soboty 31. ledna 2026 do 23 hodin odpoví správně všechny otázky, se mohou zaregistrovat do soutěže o dva cestovní vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč.

Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko

Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 x vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč. Voucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek (kromě jízdenek OneTicket), místenky, lůžka, lehátka, aplikací na In Kartě, jízdenek IDS, k nabití účtu ČD Kredit a v e-shopu ČD také k nabití účtu elektronické peněženky na In Kartě. Voucher nelze uplatnit k úhradě produktů prodávaných jako zboží. Voucherem nelze platit nákup jiného voucheru. Partnerem fotosoutěže jsou České dráhy, a.s.

 

České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťují základní dopravní obslužnost státu. V posledních letech společnost výrazně omlazuje svůj vozidlový park, a to jak v regionální, tak v dálkové dopravě. Cílem je zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na otevřeném trhu. Do nákupu a modernizace vozidel investovala firma v uplynulých letech desítky miliard korun a významné investice plánuje dopravce i v dalších letech.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

