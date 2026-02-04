Kvíz:

Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

4. února 2026

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém materiálu.

Dále si musíme uvědomit, že nádraží prochází i rekonstrukcemi, a tak nemusí obraz vždy odpovídat aktuálnímu stavu.

Čtenáři, kteří do soboty 28. února 2025 do 23 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou zaregistrovat do soutěže o dva cestovní vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč.

Otázka 1/17

Na rozehřátí do soutěžní nálady si dejme nejjednodušší otázku, na leteckém snímku vidíme hlavní nádraží kterého města?

Komerční rámeček
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko

Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 × vouchery Českých drah v hodnotě 500 KčVoucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek ČD včetně místenek, lůžek, lehátek, aplikací na In Kartě a jízdenek a místenek SJT (OneTicket) na pokladních přepážkách ČD, e-shopu ČD, aplikaci Můj vlak, u průvodčích ve vlaku a ve vybraných jízdenkových automatech. Voucher není možné vrátit nebo vyměnit za peníze a nelze jím zaplatit nákup jiného voucheru. Partnerem fotosoutěže jsou České dráhy, a.s.

 

České dráhy jsou největší český železniční dopravce, který každý den vypravuje průměrně 6 600 vlaků. V roce 2024 České dráhy přepravily celkem 168,8 milionu cestujících. Dopravce v posledních letech masivně investuje do modernizace vozidlového parku. Pro mezistátní dopravu pořizuje nové moderní vlaky ComfortJet a lokomotivy Vectron pro rychlost až 230 km/hod., v regionech pak nasazuje nové elektrické vlaky RegioPanter a dieselové jednotky RegioFox. Jako první dopravce v České republice České dráhy nasadily do provozu bateriové vlaky, které umožňují jízdu jak na elektrizovaných tratích, tak v úsecích bez elektrického napájení. České dráhy také zajišťují mezinárodní spojení a jejími vlaky mohou cestující dojet z Prahy přímo a pohodlně např. do Berlína, Vídně, Curychu, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a v budoucnu například až do Kodaně.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

