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Kvíz: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD

5. června 2026

V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na jejich přezdívky. Jedná se o lokomotivy našich drah, některé jsou ovšem vyrobeny už v době rakouského mocnářství (abyste se nelekli letopočtu popisujícího výjevy na některých známkách) a následně převzaty do služeb nově založených ČSD.

Čtenáři, kteří do úterý 30. června 2026 do 23 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou zaregistrovat do soutěže o dva cestovní vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč.

Otázka 1/15

Poznáte lokomotivu na známce vydané v roce 1971 ke stému výročí koncernu ČKD Praha?

Komerční rámeček
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko

Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 × vouchery Českých drah v hodnotě 500 KčVoucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek ČD včetně místenek, lůžek, lehátek, aplikací na In Kartě a jízdenek a místenek SJT (OneTicket) na pokladních přepážkách ČD, e-shopu ČD, aplikaci Můj vlak, u průvodčích ve vlaku a ve vybraných jízdenkových automatech. Voucher není možné vrátit nebo vyměnit za peníze a nelze jím zaplatit nákup jiného voucheru. Partnerem fotosoutěže jsou České dráhy, a.s.

 

České dráhy jsou největší český železniční dopravce, který každý den vypravuje průměrně 6 600 vlaků. V roce 2024 České dráhy přepravily celkem 168,8 milionu cestujících. Dopravce v posledních letech masivně investuje do modernizace vozidlového parku. Pro mezistátní dopravu pořizuje nové moderní vlaky ComfortJet a lokomotivy Vectron pro rychlost až 230 km/hod., v regionech pak nasazuje nové elektrické vlaky RegioPanter a dieselové jednotky RegioFox. Jako první dopravce v České republice České dráhy nasadily do provozu bateriové vlaky, které umožňují jízdu jak na elektrizovaných tratích, tak v úsecích bez elektrického napájení. České dráhy také zajišťují mezinárodní spojení a jejími vlaky mohou cestující dojet z Prahy přímo a pohodlně např. do Berlína, Vídně, Curychu, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a v budoucnu například až do Kodaně.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

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