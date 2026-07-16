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Kvíz: Poznáte běžné vynálezy, jejichž vývoj ovlivnily války a vesmírné mise?

16. července 2026

Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte, jak dobře znáte jejich překvapivý původ. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 23. 7. do 18:00. Vyhrát může každý, kdo správně zodpoví více než 80 % otázek.

Paměťová pěna

Paměťová pěna | foto: Creative Commons

Otázka 1/20

Jedním z vynálezů, který vznikl díky výzkumu vesmíru, je bezdotykový teploměr. Na principu kterého typu záření funguje?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož 3. ročník proběhl v únoru v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

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