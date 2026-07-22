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Kvíz: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

22. července 2026

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již jednou nabyté vědomosti udržet. Jak jste na tom, si můžete vyzkoušet v našem kvízu.

Otázka 1/32

Můžeme se dnes setkat s živými potomky dinosaurů?

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