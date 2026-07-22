22. července 2026
Kvíz: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již jednou nabyté vědomosti udržet. Jak jste na tom, si můžete vyzkoušet v našem kvízu.
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