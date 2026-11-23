23. listopadu 2026
Kvíz: Pokud tento kvíz nesplníte alespoň na 70 %, srazí vás i malá krize
V situacích, jakými jsou například povodně, požár, blackout nebo válka, se člověku jistě hodí, když bude mít vedle krizových zásob po ruce také určité penzum znalostí. Mezi ně může patřit i povědomí o podobných situacích v historii.
Tento kvíz kombinuje otázky zaměřené na praktické rady i na nejrůznější krizové události. Osvěžte si své znalosti formou kvízu – mohou se vám jednou hodit.
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