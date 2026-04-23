Možná vás překvapí, na co se soustředí přicházející Wi-Fi 8

Ještě více než dva roky bude trvat, než bude oficiálně přijat nový standard wi-fi, který nese označení IEEE 802.11bn a je také znám pod názvem Wi-Fi 8. Již nyní však řada výrobců demonstruje schopnosti, které v hrubém návrhu nový formát přináší.

Ilustrační foto - wifi | foto: Creative Commons

Až do roku 2028 má trvat ladění finální specifikace připravované nové generace standardu IEEE 802.11, jak zní oficiální označení technologie známé pod zkratkou Wi-Fi. Ale základní obrysy již jsou na stole, a tak i řada firem prezentuje své prototypy, které mají ukázat, co novinka bude umět.

Rychlost už není tak zajímavá

Doposud bylo pravidlem, že každá nová generace této bezdrátové technologie přichází s vyšší rychlostí, případně přidává nějaké komunikační pásmo. U plánované technologie se ovšem vývojová skupina Wi-Fi Alliance zaměřuje na něco zcela jiného. A to je spolehlivost.

Nová generace bezdrátové komunikace tak přichází s označením Ultra-High Reliability (UHR), což má být technologie, která by měla chytřeji koordinovat komunikaci mezi routery a dalšími zařízeními. Ve výsledku bychom měli získat lepší odolnost signálu ve vysoce zarušených oblastech, což může vést i k větší propustnosti sítě při středních až dlouhých komunikačních vzdálenostech. Jinými slovy, pokud se vzdalujete od routeru, signál slábne, ale Wi-Fi 8 by měla zabránit skokovému zpomalení a zachovávat stabilnější připojení. V neposlední řadě se také může snížit latence, tedy zpoždění signálu.

Využívá se k tomu více úrovní modulačních a kódovacích schémat (MSC) než u předchozího formátu a také systém Enhanced Long Range (ELR) se speciálním kódovacím schématem, který rozšíří využitelný dosah a nabízí tak spolehlivější připojení i ve větší vzdálenosti od routeru.

Technologie Unequal Modulation (UEQM) zase umožňuje různým anténám běžet různými rychlostmi současně, takže nezpomalují ostatní.

Distributed Resource Units (dRU) na rozdíl od předchozích standardů Wi-Fi, které využívají souvislé frekvenční bloky, umožňuje rozložit signál po celém pásmu.

Komunikace mezi směrovači

Bezdrátové směrovače v podstatě soupeří o vysílací prostor a často narazí na signály nějakého jiného. Wi-Fi 8 to bude řešit prostřednictvím koordinace více přístupových bodů díky komunikaci zařízení mezi sebou, aby se zabránilo narušování signálu.

Díky technologii Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) může zařízení ignorovat šum na pozadí z jiných přístrojů, které by normálně způsobilo, že části dat budou cestou ztraceny. Díky této koordinaci přenosů a úrovně výkonu tak mohou sdílet stejný kanál.

Pracovat v silně vytíženém prostředí také pomáhá Coordinated Beamforming (Co-BF) přístupovým bodům soustředit energii svého signálu na jedno cílové zařízení.

Aby jednotlivé přístroje nemusely soupeřit mezi sebou o připojení, což vedlo ke kolizím signálu a vynuceným čekacím dobám, využívá nový standard systém Coordinated Time-Division Multiple Access (Co-TDMA), který umožňuje routeruzajistit, aby se každé zařízení mohlo připojit k síti.

Díky technologii MLO ve WiFi 8 mohou zařízení udržovat vícepásmová připojení k blízkým přístupovým bodům.

Wi-Fi 8 staví na základech Wi-Fi 6, 6E a Wi-Fi 7, které rozšířily kapacitu a zlepšily výkon pro rostoucí počet připojených zařízení, přičemž Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7 umožnily využívat nové spektrum v pásmu 6 GHz.

Nová generace se zaměřuje na zlepšení toho, jak sítě fungují v reálných podmínkách – snížení rušení, udržení silnějšího spojení na hranici pokrytí signálem a zlepšení komunikace se zařízením, které se pohybuje mezi přístupovými body.

Je také navržen tak, aby lépe podporoval rostoucí kombinaci připojených zařízení, včetně technologií inteligentní domácnosti, senzorů a aplikací řízených umělou inteligencí v rámci tzv. internetu věcí (IoT).

Přitom má pokrytí pro připojená zařízení potenciál poskytovat až dvakrát větší dosah.

První zařízení již letos

Výrobci se nyní snaží implementovat Wi-Fi 7, ale musí počítat s tím, že první produkty odpovídající současnému návrhu Wi-Fi 8 by se mohly začít objevovat v omezené podobě koncem roku 2026 nebo 2027. Nepočítá se totiž, že by konečná verze standardu nějak výrazněji měnila hardwarové požadavky, a upravovat by se tak měl jen ovládací software.

Jestliže bylo cílem Wi-Fi 7 zvýšení rychlosti, příští generace s označením IEEE 802.11bn, představí funkce, které zajistí, že tyto rychlosti skutečně poběží v reálných podmínkách.

