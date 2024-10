Je Intel v koncích? Ždímá AMD akumulátor? Vyzkoušeli jsme nové procesory

Část 1/3

Vyzkoušeli jsme nové procesory AMD, Intel a Qualcomm.

V uplynulých měsících představili všichni významní výrobci procesorů pro počítače nové generace čipů a nejpozději k veletrhu IFA, který proběhl v září, je většina výrobců zabudovala do nových konfigurací svých notebooků. Všichni mají velmi sebevědomé proklamace ohledně výkonů jednotlivých částí a také výdrže akumulátorů. Jak je to však v realitě?

V redakci se nám sešly notebook s nejnovějším čipem AMD s kódovým označením Strix Point a notebook s nejnovějším čipem Intelu s kódovým označením Lunar Lake. Pro srovnání jsme přidali stroj s loňským vrcholným modelem Intelu s kódovým označením Meteor Lake (který bude ještě mnoho měsíců v nabídce) a k tomu počítač se střední variantou ARM procesoru Qualcomm, přesněji Snapdragon ve verzi Plus. A pro větší kontext, jak se procesory a notebooky proměnily v delším časovém horizontu, jsme do testu přizvali i čtyři roky starý notebook s čipem Intel s kódovým názvem Comet Lake (a je zástupce stroje z nákupní horečky během covidu-19).

Při pohledu na modely procesorů je jasné, že se nemůžeme pustit do exaktního přímého vzájemného srovnání s vyhlášením vítěze – čipy nejsou ze stejné kategorie. Pracujeme však s tím, co už českým distributorům stihlo dorazit a je k dispozici na zápůjčky. A zároveň nám přijde čtenářsky zajímavější dát výsledky do jedné tabulky, než je vydávat postupně. Výsledky proto komentujeme a dáváme do vzájemného kontextu.

V horní části tabulky najdete informace o procesorech a noteboocích ve kterých byly zabudovány, v dolní pak výsledky našich testů a měření. Zajímal nás samozřejmě výkon procesorů a také jejich energetická náročnost, respektive doba, po kterou notebook vydrží v provozu bez připojení k elektrické síti.

Výsledky testů přehledně

Ještě než se pustíte do tabulky, vypíchneme několik závěrů.