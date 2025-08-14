Zkusili jsme, jak rychle se vybije notebook, když mu pořádně naložíte

Václav Nývlt
Dnešní notebooky s moderními čipy leckdy na jedno nabití akumulátoru vydrží v provozu tak dlouho, že do školy nebo do práce můžete vyrazit bez nabíjecího adaptéru. Počítá to ale s úsporným režimem a běžnou prací. Kolik vydrží, když je budete ždímat na plný výkon?

Spotřeba v zátěži | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Že nějaké zařízení na jedno nabití akumulátoru vydrží v provozu ve skutečnosti kratší dobu, než tvrdí výrobce, je docela běžné. Jsou pro to různé důvody. V případě notebooků je pro výdrž akumulátoru zásadní způsob jeho využití.

V testech se výdrž běžně měří v úsporném režimu, s příjemným jasem displeje a pomocí lehké kancelářské práce, nebo přes wi-fi streamovaného videa. Celkem to odpovídá běžnému použití na stolech učeben, kaváren nebo balkónů. Pokud však vytáhnete jas na maximum a náročnými úlohami vytížíte procesor a grafiku, letí spotřeba vzhůru a výdrž na jedno nabití dolů.

V redakci právě dokončujeme přehledový test notebooků s velmi pestře vybranými modely. Vyjde příští týden a nebudeme toho moc prozrazovat. Využili jsme je však pro experiment, co udělá plný jas a maximální vytížení výpočetních a grafických jader s výdrží akumulátoru.

Z účastníků testu jsme vynechali jen jeden stroj – šlo o představitele kategorie „repasovaný“ a takto mimo kontext by jeho částečně opotřebený akumulátor přeci jen trochu zkresloval výsledky.

Jak jsme měřili

Plně nabitý notebook jsme i pro režim provozu na akumulátor nastavili na předvolbu „vysoký výkon“, a navíc nastavili nejvyšší jas displeje. To sice nabourává přímé porovnání mezi stroji, nicméně výsledek lépe ukazuje, jak velký rozdíl může být mezi úsporným a ničím neomezeným provozem u každého jednoho notebooku.

U modelů s Windows jsme procesor vytížili pomocí „stress testu“ v aplikaci CPU-Z, grafická jádra vytížil Furmark. U Chromebooků jsme zvolili online aplikaci Stress My GPU, přičemž jsme spustili kombinovaný režim, který zatěžuje jak procesor, tak grafiku. Notebooky jsme pak pod dohledem časosběrné kamery nechali běžet až do vypnutí.

Samozřejmě – je to zátěž, kterou vaše počítače nejspíše nezažijí, ale ukazuje nejhorší možnou variantu. Méně už daný notebook na akumulátor vydržet snad ani nemůže.

Jaké byly rozdíly?

Jak si můžete prohlédnout v následující tabulce, rozdíly jsou veliké. Při úsporném použití může notebook vydržet i devětkrát déle než v plné zátěži. Nejmenší rozdíl byl u slabého procesoru v pasivně chlazeném notebooku – v zátěži vydržel dokonce polovinu doby než v opatrném úsporném provozu.

notebookCPUkapacita akumulátoruúhlopříčka
displeje		výdrž „úsporný“výdrž „plný plyn“
Umax VisionBook 14 WN PlusIntel N1004,58 Ah14,1"5h 50m2h 25m
Lenovo Chromebook Duet 11MediaTek Kompanio 8383,35 Ah10,95"11h 20m3h 5 m
HP 255 G10AMD Ryzen 5 7530U3,28 Ah15,6"7h 50m1h 15m
Acer Chromebook Plus 516Intel Core 3 100U4,17 Ah16"11h 35m2h 5m
Asus Vivobook 15Intel Core 5 120U3,58 Ah15,6"8h 50m1h 20m
Acer Aspire 16 AIQualcomm Snapdragon X5 Ah16" 18h 10m1h 55m
Lenovo IdeaPad 5
2-in-1		AMD Ryzen AI 5 3404,64 Ah14"11h 10m1h 10m
Asus Zenbook 14AMD Ryzen AI 7 3504,49 Ah14"12h 40m2h 20m

Co z toho vyplývá? Pokud běžně potřebujete hodně výkonu, bez napájecího adaptéru nebo vysokokapacitní powerbanky se ještě nemusíte obejít, i když výrobce udává půldenní výdrž. A že pokud vám energie z akumulátoru mizí rychleji, než by bylo zdrávo, podívejte se, zda nějaká aplikace nebo proces nevytěžuje čipy počítače.

14. srpna 2025

