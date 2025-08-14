Že nějaké zařízení na jedno nabití akumulátoru vydrží v provozu ve skutečnosti kratší dobu, než tvrdí výrobce, je docela běžné. Jsou pro to různé důvody. V případě notebooků je pro výdrž akumulátoru zásadní způsob jeho využití.
V testech se výdrž běžně měří v úsporném režimu, s příjemným jasem displeje a pomocí lehké kancelářské práce, nebo přes wi-fi streamovaného videa. Celkem to odpovídá běžnému použití na stolech učeben, kaváren nebo balkónů. Pokud však vytáhnete jas na maximum a náročnými úlohami vytížíte procesor a grafiku, letí spotřeba vzhůru a výdrž na jedno nabití dolů.
V redakci právě dokončujeme přehledový test notebooků s velmi pestře vybranými modely. Vyjde příští týden a nebudeme toho moc prozrazovat. Využili jsme je však pro experiment, co udělá plný jas a maximální vytížení výpočetních a grafických jader s výdrží akumulátoru.
Z účastníků testu jsme vynechali jen jeden stroj – šlo o představitele kategorie „repasovaný“ a takto mimo kontext by jeho částečně opotřebený akumulátor přeci jen trochu zkresloval výsledky.
Jak jsme měřili
Plně nabitý notebook jsme i pro režim provozu na akumulátor nastavili na předvolbu „vysoký výkon“, a navíc nastavili nejvyšší jas displeje. To sice nabourává přímé porovnání mezi stroji, nicméně výsledek lépe ukazuje, jak velký rozdíl může být mezi úsporným a ničím neomezeným provozem u každého jednoho notebooku.
U modelů s Windows jsme procesor vytížili pomocí „stress testu“ v aplikaci CPU-Z, grafická jádra vytížil Furmark. U Chromebooků jsme zvolili online aplikaci Stress My GPU, přičemž jsme spustili kombinovaný režim, který zatěžuje jak procesor, tak grafiku. Notebooky jsme pak pod dohledem časosběrné kamery nechali běžet až do vypnutí.
Samozřejmě – je to zátěž, kterou vaše počítače nejspíše nezažijí, ale ukazuje nejhorší možnou variantu. Méně už daný notebook na akumulátor vydržet snad ani nemůže.
Jaké byly rozdíly?
Jak si můžete prohlédnout v následující tabulce, rozdíly jsou veliké. Při úsporném použití může notebook vydržet i devětkrát déle než v plné zátěži. Nejmenší rozdíl byl u slabého procesoru v pasivně chlazeném notebooku – v zátěži vydržel dokonce polovinu doby než v opatrném úsporném provozu.
|notebook
|CPU
|kapacita akumulátoru
|úhlopříčka
displeje
|výdrž „úsporný“
|výdrž „plný plyn“
|Umax VisionBook 14 WN Plus
|Intel N100
|4,58 Ah
|14,1"
|5h 50m
|2h 25m
|Lenovo Chromebook Duet 11
|MediaTek Kompanio 838
|3,35 Ah
|10,95"
|11h 20m
|3h 5 m
|HP 255 G10
|AMD Ryzen 5 7530U
|3,28 Ah
|15,6"
|7h 50m
|1h 15m
|Acer Chromebook Plus 516
|Intel Core 3 100U
|4,17 Ah
|16"
|11h 35m
|2h 5m
|Asus Vivobook 15
|Intel Core 5 120U
|3,58 Ah
|15,6"
|8h 50m
|1h 20m
|Acer Aspire 16 AI
|Qualcomm Snapdragon X
|5 Ah
|16"
|18h 10m
|1h 55m
|Lenovo IdeaPad 5
2-in-1
|AMD Ryzen AI 5 340
|4,64 Ah
|14"
|11h 10m
|1h 10m
|Asus Zenbook 14
|AMD Ryzen AI 7 350
|4,49 Ah
|14"
|12h 40m
|2h 20m
Co z toho vyplývá? Pokud běžně potřebujete hodně výkonu, bez napájecího adaptéru nebo vysokokapacitní powerbanky se ještě nemusíte obejít, i když výrobce udává půldenní výdrž. A že pokud vám energie z akumulátoru mizí rychleji, než by bylo zdrávo, podívejte se, zda nějaká aplikace nebo proces nevytěžuje čipy počítače.