Ani napotřetí to nevyšlo. Pokus o vyslání rakety Kairos skončil výbuchem

  8:39
Říká se do třetice všeho dobrého, ale toto pořekadlo se bohužel nenaplnilo japonské společnosti Space One, která se snaží dostat do vesmírného prostoru svůj nosič. Ani třetí pokus o vyslání rakety Kairos s nákladem se totiž nezdařil.
Třetí start kosmické rakety Kairos, který skončil neůspěchem.

Třetí start kosmické rakety Kairos, který skončil neůspěchem. | foto: Space One/Wakayama

Třetí start kosmické rakety Kairos, který skončil neůspěchem.
Druhý pokus o vzlet japonské rakety Kairos od soukromé společnosti Space One....
Druhý pokus o vzlet japonské rakety Kairos od soukromé společnosti Space One....
Druhý pokus o vzlet japonské rakety Kairos od soukromé společnosti Space One....
Před dvěma roky se japonská soukromá společnost Space One pokusila poprvé vyslat raketu Kairos do kosmu. Tehdy malá komerční raketa, která měla vynést na oběžnou dráhu satelit, několik sekund po startu explodovala. Na konci téhož roku to zkusila podruhé a se stejným výsledkem, i když let trval déle a raketa patrně dosáhla hranice vesmírného prostoru. Tentokrát to však proběhlo bez velkolepého výbuchu. Nynější třetí pokus také skončil asi dvě minuty po startu.

Kairos „ukončil let poté, co jsme usoudili, že dosažení jeho mise bude obtížné“, uvedla firma podle ČTK ve svém prohlášení s tím, že zjišťuje podrobnosti.

Osmnáctimetrová raketa na tuhé palivo nesla pět experimentálních satelitů, včetně satelitů od japonských společností a tchajwanské kosmické agentury.

Odlet kosmické rakety Kairos při třetím pokusu o dosažení kosmického prostoru.

Už při prvním pokusu o start, který ukončil nedostatečný výkon prvního stupně, měla raketa vynést do vesmíru vládní družici určenou k monitorování testů severokorejských raket a dalších vojenských aktivit KLDR. Součástí druhého neúspěšného pokusu, který ukončilo selhání senzoru, bylo pět malých družic, včetně jedné od tchajwanské vesmírné společnosti a dalších zkonstruovaných japonskými studenty a firmami.

Bůh příhodného okamžiku

Raketa Kairos (Kii-based Advanced & Instant Rocket System), pojmenovaná po nejmladším potomkovi boha Dia, je čtyřstupňová nosná raketa se třemi stupni na pevné palivo a čtvrtým horním stupněm na kapalné palivo. Raketa je vysoká osmnáct metrů, široká necelých jeden a půl metru a váží 23 tun. Patří tak k těm menším stojům jako Electron, které mají ambice dopravovat lehčí náklady do 250 kilogramů.

Stojí za ní společnost Space One sídlící v Tokiu, která byla založena v roce 2018 a investovala do ní řada významných japonských firem jako Canon Electronics, IHI, Shimizu či velké banky. V budoucnu by ráda nabízela vesmírné služby a cesty.

Ale jak se nyní sama přesvědčuje, cesta do kosmického prostoru je dlážděna neúspěchy. Ale právě z nich se dá poučit, tedy pokud nedojde financování. Pokud se některý z dalších pokusů zdaří, stane se společnost Space One první soukromou japonskou firmou schopnou vynést družici na oběžnou dráhu. Space One doufá, že napodobí úspěch firmy SpaceX Elona Muska.

První start rakety z kontinentální Evropy mimo Rusko skončil po sekundách explozí
2. března 2026  17:25

