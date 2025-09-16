Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních vlivů lidé mohou ztrácet kontakt s bezprostředním okolím. Nově přicházející zařízení by to mohlo napravit.
Takto vypadají nové chytré brýle Googlu s Androidem XR přímo na očích

Takto vypadají nové chytré brýle Googlu s Androidem XR přímo na očích

Mobilní telefony se za poslední roky tak napojily na náš život, že si jen stěží dokážeme představit změnu. Pravděpodobně to ovšem nebude navždy. Myslí si to řada výrobců včetně takových, jako je Meta nebo Google. Nahradit či možná doplnit mobily má jeden druh nositelné elektroniky. Řeč není ani o chytrých hodinkách, ani o handsfree, ale o zařízení, které můžete mít neustále na očích. Nejvhodnější označení pro něj bude nejspíš „chytré brýle“.

Pojem chytré brýle může znamenat mnoho řešení – od obyčejných brýlí se zabudovaným mikrofonem a reproduktory, případně s kamerkou, až po náhlavní soupravy, jež zprostředkují komplexní virtuální obraz nebo promítnou virtuální předměty do reálného prostředí.

Chytré brýle nejsou žádná novinka, ale teprve vývoj nových technologií, jako jsou úsporné a výkonné čipy typu Qualcomm AR1, jim dává mnohem širší možnosti využití a také sráží celkovou cenu na úrovně více přijatelnější pro běžné uživatele.

Hovoříme přitom o zařízení, které není na první pohled rozeznatelné od běžných slunečních nebo dioptrických brýlí s masivními obroučkami. Zapomeňte tak na velkou náhlavní soupravu Hololens od Microsoftu a spíše si vzpomeňte na Google Glass, jen s tím rozdílem, že nemusíte mít k brýlím připevněný hranol, který zobrazuje informace, ale vše se promítá přímo ve skle.

Svůj prototyp takového zařízení ukázala loni společnost Meta, které vlastní například Facebook, a dala mu název Orion. Zařízení je vedle zobrazovací technologie, reproduktorů a mikrofonu vybaveno i senzory pro sledování očí a pohybu rukou.

Meta má s vývojem takto malých chytrých brýlí již částečnou zkušenost, protože má v nabídce brýle s kamerami a malými reproduktory, prodávané pod značkou Ray-Ban, společně s největším světovým výrobcem brýlí Luxottica. Nemají však displej a ani další pokročilé funkce.

Letos na jaře svou představu podobných chytrých brýlí ukázala i společnost Google. Také v tomto případě je to prototyp. Google ho vybavil průhledovým displejem, kamerkou, mikrofony i reproduktory. Společnost počítá s tím, že dalším výrobcům nabídne tuto kompletní hardwarově-softwarovou platformu, aby na ní postavili své vlastní produkty. Google již oznámil partnerství se společnostmi Gentle Monster a Warby Parker.

Google ukázal chytré brýle a nechá vás virtuálně vyzkoušet oblečení

Levné chytré brýle

Že se v tomto oboru začínají opravdu hýbat ledy, ukázal i nedávno skončený veletrh IFA. Vyrojila se řada firem, které začaly nabízel chytré brýle s monochromatickým průhledovým displejem, který může dodávat různé informace. Samotné zobrazení funguje na principu projekce z boku brýlí do polopropustné plochy, která obraz odráží do oka. Technologii jsme popsali tady. Funguje to podobně jako Head-Up Display (HUD), jenž využívají piloti.

Ukázka zobrazení na monochromatickém displeji v chytrých brýlích. Na veletrhu IFA bylo podobných k vidění několik.

Tato zařízení umožní využívat AI funkce, jako je překlad v reálném čase, přepis nápisů, navigace a další. Výhodou je nízká cena. Například společnost Rokid své brýle na platformě Kickstarter nabízí za cca 500 USD, což je o něco více než 10 tisíc korun.

Nejsou to sice brýle s plnohodnotným barevným displejem, ale i tak podtrhují skutečnost, že nás v této oblasti může čekat rychlý vývoj.

Výrobci doufají, že přesvědčí uživatele k používání nějakého druhu chytrých brýlí proto, že jim umožní připojit se k digitálnímu světu kdykoli a kdekoli a přitom mohou mít volné ruce. Brýle tak mohou ovládat prostřednictvím systému na rozpoznávání hlasu nebo u těch vyspělejších i díky gestům.

