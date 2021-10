USB kabely budou mít nové logo, které ukáže, zda zvládnou i 240 wattů

Formát konektoru USB-C byl představen již před několika lety a zdá se, že nám ještě nějakou dobu vydrží. I proto, že Evropská unie chce, aby se právě na jednotném formátu USB-C dohodli výrobci velké části spotřební elektroniky.

Ostatně USB IF využívá právě USB-C jako základ pro rozšiřování schopností USB rozhraní. Na druhou stranu může být pro některé uživatele problematické rozlišovat mezi označením tvaru rozhraní (USB-A, B, C atd.) a jeho schopnostmi (USB 2.0, 3.1, 3.2, 4). To, že má uživatel USB-C rozhraní, totiž ještě neznamená, že podporuje nejnovější výkonnostní specifikace tohoto rozhraní, pravdou je spíš opak.

Platí to především pro kabely s USB konektory. Ty bývají občas právě tím úzkým hrdlem, které brzdí schopnosti zařízení, jež propojují.

U nich rostou požadavky poměrně rychle, když ještě nedávno měly kabely USB-C maximální výkon 100 wattů. Nový standard USB-C 2.1 a USB Power Delivery (USB-PD) 3.1 nyní podporují až 240 wattů. Na trh se také dostává USB 4 s podporou přenosové rychlosti až 40 Gb/s, tedy čtvrtinovým nárůstem oproti předchozí generaci.

Přístrojů s plnou podporou USB 4 je sice zatím jen málo, časem se ale rozšíří mnohem víc. A to bude čas, kdy využijete nově představená loga.

Ani kabel s USB-C konektorem a deklarovanou podporou USB 4 totiž nemusí splňovat všechny požadavky. Kabely, které podporují USB 4, budou mít logo s označením 40 Gb/s, a ty, které mohou jít až na nový maximální výkon 240 wattů, budou mít k tomuto logu i připsanou značku tohoto výkonu. Logo tak sice bude trochu přeplácané, ale na druhou stranu ukáže vše potřebné.