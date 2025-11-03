Většina USB flash disků je navržena tak, aby spolehlivě fungovala 3 až 5 let při běžném používání. Poté začíná výkon i spolehlivost postupně klesat. Ve srovnání s mechanickými pevnými disky mají USB flash disky na základě studií a údajů výrobců mnohem vyšší míru poruchovosti, obvykle v rozmezí 5 až 10 % ročně. Životnost se však výrazně liší a záleží přitom na několika faktorech:
- Počet přepisů: Paměťové buňky mají omezenou životnost – vydrží zhruba 10 tisíc až 100 tisíc přepisů.
- Uchování dat: Časem z paměťových buněk mizí elektrický náboj, takže data mohou být po měsících či letech ztracena.
- Způsob používání: Časté zapisování a mazání, stejně jako dlouhodobé skladování, buňky rychle opotřebovává.
- Typ paměti: Odolnější SLC čipy vydrží až pětkrát déle než běžné MLC. Kvalitní řadič navíc dokáže životnost prodloužit.
- Kvalita zpracování: Levné komponenty a špatné pájení vedou k rychlejšímu selhání vlivem tepla nebo pohybu.
Pojďme se na hlavní příčiny hrozeb podívat blíže.