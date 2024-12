Unboxing notebooku Apple za 184 450 Kč. Dává vám taková konfigurace smysl?

Do redakce dorazil nový šestnáctipalcový MacBook Pro v doslova brutální konfiguraci. Nejvyšší verze procesoru M4 Max, nejvíce paměti co Apple nabízí a druhé největší úložiště. Takovýto stroj ani my nevybalujeme každý den a tak se toho prostřednictvím videa můžete zúčastnit s námi.