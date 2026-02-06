Zjistěte, jaké počítače měnily svět a prodávaly se po milionech

Historie osobních počítačů připomíná spíš divokou jízdu na horské dráze než nudné tabulky v Excelu. Zatímco dnes bereme výkonné stroje v kapse jako samozřejmost, cesta k nim vedla přes gumové klávesy, průsvitné plasty a bitvy o nadvládu nad stolem, kde se nacházely. Pojďme si některé ty nejdůležitější modely podle vlivu a prodejnosti připomenout.
Počítač Commodore 64

Podle Českého statistického úřadu mělo v roce 2025 počítač (stolní PC, notebook nebo tablet) 83,5 % českých domácností, přičemž při zahrnutí pouze stolního počítače a notebooku dosahuje podíl 79 %. Tento skok je patrný při srovnání s rokem 2010, kdy mělo počítač jen 59 % domácností.

Za tímto masivním rozšířením stojí historie plná technologických průlomů a legendárních strojů. Tato čísla demonstrují, jak dalekou cestu od dob, kdy byl počítač vzácným úkazem, bylo nutné urazit. Cestu k dnešnímu standardu dláždila řada legendárních strojů, které si lidé kupovali po stovkách tisíc.

Apple II – start skutečné éry PC

Tato řada počítačů se vyráběla neuvěřitelných 15 let, konkrétně mezi roky 1977–1993, a celkem se jí prodalo přes 6 milionů kusů. Byl to první stroj, který nevypadal jako vědecký přístroj z laboratoře, ale jako elegantní kus domácí elektroniky. Pro Apple to byl klíčový produkt, který firmu finančně držel nad vodou i v dobách, kdy jiné projekty selhávaly. Měl plastovou skříň, vestavěnou klávesnici, barevnou grafiku a možnost připojit běžnou televizi. To zní dnes banálně, ale tehdy to byla zásadní změna. Konkurenční stroje často vyžadovaly pájení, přepínače nebo práci v hexadecimálních kódech.

Technicky šlo o osmibitový počítač s procesorem MOS Technology 6502 taktovaným zhruba na 1 MHz. Základní paměť byla jen několik kilobajtů, ale dala se rozšířit. Klíčovou výhodou byla otevřená architektura – Apple II měl osm interních rozšiřujících slotů, do kterých šlo doplnit řadiče disket, sériové karty, paměť nebo specializovaný hardware. Právě to z něj udělalo platformu, ne jednorázový stroj, díky čemuž se stal standardem v americkém školství, kde na něm miliony dětí poprvé viděly digitální barvy a hrály naučné hry.

Legendární 8bitový počítač Apple II, který stál na začátku úspěchu firmy Apple, navrhl převážně Steve Wozniak. Na trh přišel v roce 1977 a představoval jeden z prvních skutečně osobních počítačů. Klávesnice byla součástí počítače.



