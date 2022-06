Toto se Applu fakt povedlo. Udivující výkon v tichém chladném kabátku

Počítači Apple se na Technetu nezabýváme příliš často. Zejména proto, že pokud se člověk rozhodne pro ekosystém Apple, možnosti výběru se mu výrazně zúží a zpravidla stačí najít zlom, ve kterém mu dává smysl konfigurace a přestává stačit peněženka, takže reálně nepotřebuje s výběrem tolik radit.

Výjimku jsme udělali loni, když jsme zbrusu nový procesor M1 v MacBook Air porovnali se srovnatelným strojem osazeným x86 procesorem Intel – MacBook Air s procesorem Apple M1 zašlapal verzi s Intelem do země. Podrobněji jsme také rozebrali, proč je nový procesor z produkce Apple taková „bomba“.

Další zvláštní příležitost je právě teď – procesor M1 má novou výkonnější verzi MAX a my jsme díky obchodu iWant dostali možnost jej vyzkoušet v malém desktopu Mac Studio M1 MAX, kde nehrozí jeho svázání omezeným odvodem odpadního tepla a může naplno ukázat, co umí. A aby byla „uživatelská zkušenost“ optimální, doplnili jsme jej monitorem Studio Display 5K.

Nabušený tichošlápek

Do rukou se nám dostala jedna ze skromnějších konfigurací, ve které procesor M1 MAX doplňuje 32GB unifikované paměti a 500 GB SSD úložiště – ta vyjde na 56 990 Kč. Pokud se při konfiguraci rozvášníte na 64 GB a 8TB úložiště, dostanete se na více než dvojnásobek.

Procesor je ve všech verzích MAX stejný, má deset výpočetních jader, přičemž osm jich je „performance cores“ pro výpočetně náročné úkoly a dvě „power-eficiency cores“, které s minimální spotřebou vyřeší na výkon nenáročné úlohy. Čip má dále 24 grafických jader a 16 „neural engine“ jader pro práci s modely neuronových sítí. Má hardwarovou akceleraci videa H.264, HEVC a ProRes, pro práci s ProRes je vybaven i hardwarovými dekodéry. Na zpracování videa je tak připraven excelentně.

Náročné práci odpovídá i vybavení čtyřmi USB-C/Thunderbolt 4 porty pro připojení monitorů a externích disků a dalších periferií, jedním HDMI 2.0 (škoda že ne 2.1, takto je limitem 4K@60Hz) výstupem pro monitor či televizor. Nechybí 10 Gbit ethernetový port (zpětně kompatibilní s pomalejšími routery) a dva USB-A 3.0 porty. Na zadní straně naleznete i analogový zvukový výstup pro připojení sluchátek. Na čelní straně je slot pro SDCX kartu a dva USB-C 3.1 porty. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.

Tělo počítače je vyrobeno z hliníku, nasávací ventilační obvody jsou na spodní straně, ohřátý vzduch je pak vyfukován perforací zadní stěny. Má aktivní chlazení, ve zcela tiché místnosti jej i zaslechnete, ale tak, že jej bohatě přehlušíte klepáním na klávesnici – ostatně, vzhledem ke spotřebě nemusí odvádět moc tepla, a tak i hliníková skříň zůstává prakticky chladná.

Procesor je totiž neuvěřitelně efektivní. Chytrá zásuvka, do které byl zapojen počítač i s monitorem, nám totiž nikdy neukázala vyšší příkon než 100 W, a to i ve chvíli, kdy běžel benchmark hry Shadows of the Tomb Raider. Zde jsme při rozlišení 1920 x 1080 (předvolba highest) naměřili průměrné snímkové frekvence 76 FPS a při rozlišení 2 560 × 1440 (highest) pak průměrně 53 FPS. To odpovídá výkonu desktopové RTX3060, která sama o sobě dokáže mít skoro 200W příkon.

Perfektní dojem z grafického výkonu na nás zanechalo i Metro Exodus, které jsme si chvíli zahráli – benchmark totiž ve verzi pro MacOS není. A mimochodem, jak Shadows of the Tomb Raider ze Steamu, tak Metro Exodus z Epic Games, jsou nativně podporované v MacOS.

Jak dopadly další výkonové testy?

GeekBench 5 – jedno jádro 1 795 bodů GeekBench 5 – všechna jádra 12 745 bodů Cinebench R23 – jedno jádro 1 537 bodů Cinebech R23 – všechna jádra 12 373 bodů

Zajímala nás i výkonová ztráta při použití překladače Roseta 2 pro běh kódu napsaného pro x86 procesory – o co jde, si vysvětlíme za moment.

GeekBench 5 – jedno jádro 1 366 bodů GeekBench 5 – všechna jádra 9 907 bodů

Využitím překladače dojde ke ztrátě zhruba čtvrtiny výkonu, což je lepší, než jsme čekali.

Programy pro Intel na systému s M1

Přechod na vlastní procesorovou platformu Apple znamenal přerušení automatické kompatibility starších aplikací s novými počítači. Období, než vývojáři přepíší aplikace do podoby, kdy poběží na ARMovém M1 v nativním režimu, má pomoci překlenout překladač Rosetta 2.

Aplikace pro MacOS pro platformu Intel na systému s procesorem M1 spustíte přes překladač Rosetta 2. Poté je vždy při spuštění daného programu automaticky aktivována na pozadí a umožní běh programu.

Jak se však ukázalo, najít v červnu roku 2022 zajímavou aplikaci, která neexistuje i ve verzi pro „emkový“ procesor, není úplně snadné. Rosetta 2 tak přijde ke slovu jen výjimečně, nicméně jak vidíte na screenshotech, její pomoc je automatická a jednoduchá. A aplikace FoxIT reader poté na Mac Studio MAX fungovala bezproblémově.

Aplikace u iPadu a iPhonu na desktopu

Jedním z příslibů ARMových procesorů M1 a k tomu přizpůsobenému operačnímu systému MacOS, je možnost spouštět a instalovat aplikace vytvořené pro iOS a iPad OS. Tedy, ne všechny, na první dobrou mi chybělo třeba Spotify, ale mnohé ano.

Aplikace pro iPad a iPhone na desktopu Mac Studio M1 MAX

Aplikace se instalují klasicky z aplikačního obchodu App Store, systém preferenčně vybírá ty pro iPad, když nejsou, tak vezme verzi pro iPhone. Na screenshotu pak vidíte, jak to vypadá na výřezu velké obrazovky. SpeedTest korektně měřil rychlost a „autíčka“ Asphalt 9 normálně jezdila – tedy poté, co jsem v menu nastavil, že mám normální klávesnici, nikoli touchpad.

Windows 11 na Mac Studio M1 MAX

Jsou situace, kdy v MacOS potřebujete spustit program, který pro operační systém Apple neexistuje, nebo chcete – třeba jako programátor – něco ve Windows vyzkoušet. Jde to i na M1 a využijete k tomu virtualizační nástroj Paralells Desktop.

Instalace Windows 11 v prostředí Paralells Desktop

V té proběhne trochu zjednodušená instalace Windows, poté klasicky doplníte nové aktualizace a můžete jej používat – jak v režimu plné obrazovky, tak v menším okně. Systém fungoval tak, jak jsme zvyklí, v základní verzi Paralells Desktop má systém k dispozici čtyři virtuální procesorová jádra a osm gigabajtů operační paměti, pokud si pořídíte „Pro“ verzi, dostanete jader i paměti více.

Běžné aplikace fungovaly dle očekávání, fungoval i mikrofon, rozběhat se nám bůhví proč nepodařilo kameru. Normálně lze pracovat třeba s USB pamětí nebo externím diskem, jen se systém po připojení do USB portu zeptá, zda má být využit v MacOS nebo ve Windows.

Windows 11 v systému Paralells Desktop

Původní plán, že zhodnotíme výkon v rámci Windows, nám úplně nevyšel – PCMark se sice nainstaloval, ale pak se omluvil slovy „nejsem optimalizován pro běh na ARMových systémech“ a testy spustit nešly, 3DMark byla podobná písnička. Cinebench jel tak pomalu, že validitě výsledků odmítáme uvěřit.

Co by mohlo vypovídat, jsou výsledky GeekBench 5, ve kterém počítač dosáhl 1 567 bodů v testu jednoho jádra a 5 291 bodů při využití všech (alokovaných virtuálních) jader. Samotný pohyb a práce v systému je svižná, ale potenciál většiny počítače zůstává nevyužit.

Zkusili jsme také nainstalovat Ubisoft Connect a spustit Assassin’s Creed Origins, což se podařilo, ale ačkoli nás uvítalo plynule se pohybující a bleskurychle reagující menu, po spuštění benchmarku či hry jsme nedostali více než 1 FPS, tedy šlo spíše o slideshow.

Studio Display

Tady je to o něco méně veselé. Monitor sice zaujme dokonalým provedením, elegancí a nadstandardní hmotností, technicky to však není žádný zázrak, a to vzhledem k docela vysoké ceně 63 990 Kč zamrzí.

Pozitivně hodnotíme především povrch s nanostrukturou, která zamezuje odleskům světla z okolí – a to funguje skvěle, bez potíží jsem pracoval i s monitorem za zády. Rozlišení 5120 × 2880 pixelů patří ke špičce trhu, je to jeden z mála 5K displejů. Obraz je subjektivně výborný, v systémovém nastavení si můžete vybrat i barevný profil, který má monitor využít. Je příjemný na oči, i při dlouhé konstantní práci. A má výborné pozorovací úhly.

Jenže. Monitoru chybí lokální stmívání (neumí tedy perfektní černou při použití ve tmě), to je v této cenové kategorii překvapivé. Monitor navíc nemá HDR, vystačit si musíte s SDR a jasovým výkonem 600 nitů (při běžném použití celkem dostatečné).

Skvělé jsou naopak vestavěné reproduktory – hrají výborně, mají slušné basy, výrazné středy a slušně vykreslené výšky. Pokud chcete lepší zvuk, musíte sáhnout po kvalitním obednění, běžné malé PC reprobenýnky lépe rozhodně nezahrají.

Mikrofony nabízejí poměrně nadstandardní zvuk, hlas je plný, celkem přirozený a nechybí nižší oktávy. Podcasty bychom stejně nahrávali na samostatný vhodně umístěný mikrofon, ale pro komunikaci je to parádní.

Vestavěná webkamera není úplně zlá, vlastně je lepší než mnoho kamer vestavěných v monitorech a o displejích ani nemluvě, ale z pohledu kvality jiných kamer v elektronice Apple je to „nic moc“.

Přívodní elektrický kabel je napevno, jediné připojení k počítači obstará USB-C/Thunderbolt 4 konektor, další tři USB-C porty jsou HUBem pro připojení periferií. Pokud připojíte notebook, umí 95W power delivery napájení.