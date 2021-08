Pařba v 8K rozlišení na 65" televizoru. Test nových Ti karet od Nvidie

V posledních měsících působily recenze grafických karet trochu jako provokace – zájemce se k nim nedostal buď vůbec, nebo za cenu, za kterou by dříve pořídil kompletně celý počítač. To se teď zvolna mění a karty jsou už zase skladem a navíc za ceny, které se sice ještě neblíží těm výrobcem stanoveným, ale už to nepovažujete za překlep.



Abychom měli letošní grafickou ofenzívu kompletní, přidáváme letošní Ti verze karet, konkrétně GeForce RTX 3070 Ti a RTX 3080 Ti. Ti je zkratka z Titanium a Nvidia jím označuje vylepšené verze grafických karet – Ti model vždy nabízí vyšší výkon než původní varianta.

Na „plný pecky“

Karty RTX 3070 Ti a RTX 3080 Ti se nám dostaly do rukou ve verzích Founders Edition, tedy modely přímo od Nvidie. Testovali jsme je v počítači od společnosti 100Mega, konkrétně modelu HAL3000 Master Gamer Elite 3070 Ti.



Testovací konfigurace Ten je postaven na základní desce MSI Z590-A Pro, osezné procesorem Intel Core i7-11700F s chladičem SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB, 16GB operační paměti HyperX Fury Black Beast 3200 MHz v dvoukanálovém zapojení, NVMe SSD úložiště XPG Gammix S50 Lite s kapacitou 1 TB, 750W zdrojem SilentiumPC Supremo FM2 Gold a to vše v „bedně“ MSI MAG Forge 100M. V rámci 59 990 Kč byla v sestavě i grafická karta MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC, kterou jsme však vyzkoušeli jen krátce pro srovnání s testovanou Founders Edition kartou.

A začněme s tím nejdrsnějším, co jsme po sestavě – a především kartě RTX 3080 Ti – chtěli: hrát v 8K rozlišení na připojeném 8K televizoru LG 65NANO966PA.



Pro nejvyšší nastavení 8K@60Hz je potřeba v nastavení televizoru přepnout HDMI port do 8K režimu a optimálně použít kvalitní HDMI 2.1 kabel – mezi grafickou kartou a televizorem může proudit až 48 Gbit/s. Pro zajímavost jsme vyzkoušeli i náš referenční HDMI 2.0 kabel od InAkustiku a spojení fungovalo bez komplikací, ale nemusí to být pravidlem.

Rozlišení 8K Zatímco v televizním vysílání se v lepěím případě setkáváme s FullHD rozlišením 1920x1080 pixelů, u streamovacích videoslužeb začíná být častější rozlišení 3840 × 2160, tedy 4K. Takové rozlišení je 4× jemnější a obraz má tedy 4× více detailů než FullHD.

U špičkových televizorů se nově objevuje rozlišení ještě vyšší, obraz je tvořen 7680 × 4320 body, říká se mu 8K. Takové rozlišení je ještě 4× jemnější a obraz má tedy 4× více detailů než 4K a 16× více detailů než FullHD.



Vyzkoušeli jsme benchmark Shadow of the Tomb Raider, při nejvyšším nastavení kvality a rozlišení 7680 × 4320 pixelů jsme dosáhli průměrných 20fps, pokud jsme ale do procesu zapojili DLSS, zvýšila se průměrná snímková frekvence na 36 fps. Pokud jsme slevili z nastavení kvality a místo „highest“ dali „high“, zvýšila se snímková frekvence na 40 fps. Pro plynulé vykreslení bylo nutné v každém případě aktivovat vertikální synchronizaci.

V 8K@60Hz jsme se pokusili si zahrát Cyberpunk 2077. S předvolbou Ray-tracing: medium a zapnutým DLSS byl obraz vykreslován s průměrnou rychlostí 24 snímků za sekundu. Bez DLSS pak šlo spíše o prohlížení leporela. Pokud jsme ale polevili z detailů a ray-tracingu a vybrali předvolbu Medium, držela se snímková frekvence kolem 46 fps. Bez DLSS klesala pod 20 fps.



Přehrávání nativního 8K videa ze souborů bylo samozřejmě zcela plynulé, což se bohužel nedalo říci o videu z YouTubu, které se trochu „kousalo“, ačkoli žádný ze systémových prostředků nebyl nijak zásadně vytížen a síť, na které se testovalo, byla dostatečně rychlá – nejspíše šlo o nějakou komplikaci v prohlížeči.



Potvrdilo se, že hraní v 8K rozlišení je se současnou generací karet technicky možné, ale jen s omezenými detaily a využitím DLSS upscalingu na tensorových jádrech karty – jinak je to zatím ještě příliš velké sousto. Což říkáme spíše pro zajímavost, reálně to nijak nevadí. 8K televizor bude zatím k počítači připojovat málokdo, a když, vyplatí se to u opravdu velkých úhlopříček. I na 65" obrazovce totiž není nárůst rozlišení vidět nijak dramaticky.



Testy při běžnějším rozlišení

Většinu testů tak karty absolvovaly ve spojení s monitorem Asus ROG Swift PG35V s „herním“ UWQHD rozlišením 3440 × 1440 pixelů při obnovovací frekvenci až 200 Hz.



Testovací sestava počítače HAL3000 Master Gamer Elite 3070 Ti a monitoru Asus ROG Swift PG35V

Na výsledky klasické sestavy syntetických testů se můžete podívat do tabulky. RTX 3070 Ti měla oproti RTX 3070 o 6 – 10 procent vyšší výkon. V podobných intencích, zhruba 8 – 14 procent, je i výkonový rozdíl mezi RTX 3080 Ti a RTX 3080.



RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti 3DMark Time Spy 13 802

17 317

3DMark Time Spy Extreme 6 812

8 667

3DMark DirectX Raytracing 32,66 fps

55,03 fps

3D Mark Port Royal 8 581

12 649

3D Mark DLSS (4K, performance) s: 50,3 fps

bez: 18, 81 fps

s: 71,5 fps

bez: 71,5 fps

VR Mark Orange Room 14 404

14 418

VR Mark Cyan Room ---

---

VR Mark Blue Room 4 336 (nesplnil)

6 173 (splnil)

PCMark 10 Extended 10 099

11 129

GeekBench 5 – OpenCL 148 555

210 307

GeekBench 5 – CUDA 159 685

240 255

GeekBench 5 – Vulkan 91 757

111 347

Unigine Superposition

1080p extreme DirectX: 8 793

OpenGL: 7 976

DirectX: 11 784

OpenGL: 10 566

Unigine Superposition

4K optimum DirectX: 11 505

OpenGL: 10 336

DirectX: 15 892

OpenGL: 13 912



Nechyběly samozřejmě ani herní testy. Zde si přesnější srovnání s předchozími modely odpustíme kvůli rozdílnému rozlišení monitorů a tedy i grafických výstupů. Ale třeba u RTX 3070 Ti vychází, že v UWQHD rozlišení umí vykreslovat Shadow of the Tomb Raider stejnou snímkovou frekvenci jako RTX 3070 v nižším QHD rozlišení.

RTX 3070 Ti

RTX 3080 Ti

SOTR - UWQHD (3440 x 1440)

102 fps

134 fps

SOTR - UWQHD DLSS 106 fps

141 fps

Wolfenstein Youngblood – UWQHD

Riverside: 112 fps

LabX: 105 fps Riverside: 145 fps

LabX: 144 fps Wolfenstein Youngblood – UWQHD DLSS Riverside: 185 fps

LabX: 170 fps Riverside: 215 fps

LabX: 205 fps Cyberpunk 2077 – UWQHD

29 fps 52 fps Cyberpunk 2077 – UWQHD DLSS 50 fps 89 fps

Docela velké rozdíly jsme zaznamenali při využití profesionálních grafických nástrojů v rámci balíku testů SPECviewperf 2020. Podepisuje se na tom nejen větší počet CUDA jader u Ti verzí, ale i rychlejší paměť a tedy i větší datová propustnost celého systému. Nárůst u RTX 3070 Ti je o polovinu až skoro trojnásobek, z RTX 3080 Ti o třetinu až dvojnásobek.

Je však patrné, že se zde více projevuje i odlišný procesor, paměti a úložiště, protože RTX 3080 Ti má v mnohých těchto testech vyšší výkon než RTX 3090. Což by neměla, protože ačkoli má jen o maličko horší specifikaci než RTX 3090 (podobnost obou karet se přibližuje takřka limitně), má jen polovinu paměti.

RTX 3070 Ti

RTX 3080 Ti

3ds Max 134,48

197,12

Catia 75,14

96,26

Creo 104,98

115,72

Energy/OpendTect 23,9

35,85

Maya 435,8

529,4

Medical/ImageVis 3D 35,9

45,87

SNX 22,45

25,48

Solidworks 283,92

379,05



Závěr vlastně není žádným překvapením. Ti verze jsou v herním nasazení o trochu rychlejší než jejich nižší varianty. V aplikacích, kde se pracuje s CUDA jádry a vyniknou rychlejší paměti, je rozdíl docela podstatný. Rozhodujícím kritériem bude však cena, která je oficiálně u Ti verzí výrazně vyšší, ale v českých e-shopech nejsou aktuálně rozdíly nijak dramatické.

V případě nižšího modelu je doporučená cena pouze 15 990 Kč, ale v prodeji je běžně za cca 29 000 Kč. Pro RTX 3080 Ti je doporučená cena 32 000 Kč (reálně si tak 5 tisíc připlatíte).