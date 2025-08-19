Test notebooků: Připlatit, nebo ušetřit? Jak vybrat počítač pro studenta

Václav Nývlt
Notebook dnes pro žáky a studenty není zbytečný luxus, ale nezbytná studijní pomůcka. Leckterému rodiči může její výběr zamotat hlavu. Ve velkém přehledovém testu vám v nelehkém rozhodování pomůžeme, a i když pak sami třeba vyberete úplně jiný stroj, budete vědět, po čem koukat a proč.

Redakční debata nad tím, co by měl splňovat ideální žákovský a studentský notebook, nedospěla k jednotnému závěru. A to ani v otázce ceny. Nabízí se varianta „aby vám nebylo líto, až to rozbijou“, ale zároveň víme, že mnoho žáků a studentů dnes pod lavicí kouká do displeje iPhonu s pořizovací cenou v desítkách tisíc. Nakonec jsme se proto rozhodli pro test přehledový. Nejlevnější testovaný stroj pořídíte ani ne za šest a půl tisíce, nejdražší za necelých sedmadvacet.

Na společném hřišti se tak utkaly nejen notebooky levné a řekněme dražší, ale také malé a velké, dotykové a nedotykové, s čipy novými i staršími, s Windows, ChromeOS i MacOS, a dokonce nejen nové, ale i starší. Jeden stroj je totiž takzvaně repasovaný, tudíž čekající na svůj druhý život. Což může být zajímavá volba, jak sehnat zajímavě výkonný a vybavený notebook za bezkonkurenčně nízkou cenu.

