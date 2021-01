Málo místa na stole? Srovnali jsme tři miniaturní počítače

Miniaturní počítače založené na základních deskách nano-ATX a pico-ATX jsou na trhu již šestnáct, respektive čtrnáct let. Jejich popularitě pomohla zejména společnost Intel s řadou NUC (Next Unit of Computing), kterou má v nabídce od roku 2013. První generaci NUC jsme tehdy otestovali a potěšila nás slušným výkonem a tichým provozem, zklamala poměrně omezenou konektivitou.

Nyní, o osm let později, to s konektivitou je o mnoho lepší. Ne že by měl nový NUC významně více portů, ale díky vysokým přenosovým rychlostem standardu USB 3.1 Gen 2 v konektoru USB-C můžete velmi snadno konektivitu rozšířit dle potřeby bez citelnějších kompromisů ve výsledné rychlosti. To u USB 2.0 příliš nešlo.

Tentokrát jsme do testu vzali rovnou tři miniaturní počítače a jak se ukázalo, vybírat jen podle konfigurace by mohlo být ošemetné. K čemuž se ještě dostaneme. Samozřejmě nechybí nový Intel NUC s desátou generací procesoru Core i5, ve verzi s 8 GB RAM a 256 GB SSD. Druhým strojem je MSI Cubi 5 s úplně stejnou konfigurací, jako má NUC. A třetím je Asus PN50 s procesorem AMD Ryzen 3 4300U - lépe by se nám hodila verze s Ryzen 5, ale ta nebyla v době testu k dispozici. Počítač od Asusu se prodává jako takzvaný „barebone“, tedy bez operační paměti a bez SSD.

Přípojná místa - vnitřní i vnější

Intel NUC je vybaven trojicí USB 3.2 Gen2 portů v klasickém „USB-A“ provedení a dvojici v USB-C provedení, jeden dokonce včetně rozhraní Thunderbolt 3 a DisplayPort 1.2. Dále je to skromné - gigabitový ethernet, jeden HDMI 2.0 port a 3,5mm zdířka pro sluchátka a mikrofon a slot čtečky SD karet. Nechybí ani IR čidlo pro dálkový ovladač, kdybyste NUC chtěli využít jako mediacentrum. Uvnitř je jeden M.2/PCIe slot pro SSD úložiště a dva SO-DIM sloty pro operační paměti (DDR4-2666, dvoukanálové zapojení). Pokud byste chtěli připojit i pevný disk, musíte zvolit jinou variantu s vyšší výškou skříně. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje na desce integrovaný čip standardu wi-fi 6. Testovaný model byl osazen procesorem Intel Core i5-10210U, dvojicí 4GB pamětí Kingston a 256 GB NVMe SSD Kingston.



MSI Cubi 5 je také vybaven trojicí USB-3.2 portů v klasickém „USB-A“, ale jen jediným USB-C portem. Všechny jsou „jen“ ve verzi Gen1, tedy s poloviční propustností oproti Gen2, tedy 5 GBit/s. Mimo gigabitového ethernetu je zde HDMI výstup ve starší verzi 1.4 a DisplayPort ve verzi 1.2. Připojení mikrofonu a sluchátek zde má každé svoji 3,5mm zdířku. Uvnitř je M.2/PCIe slot pro SSD, M.2/SATA slot pro wifi kartu a dva sloty pro paměťové moduly DDR4-2666 s možným dvoukanálovým zapojením. K dispozici je i jeden SATA a napájecí konektor pro 2,3" HDD nebo SSD. Testovaný model byl osazen procesorem Intel Core i5-10210U, 8 GB paměti Samsung, 256 GB NVMe SSD Samsung a wi-fi 6 síťová karta AX201 od Intelu.



Nahoře Intel, uprostřed Asus, dole MSI Vlevo Intel, uprostřed Asus, vpravo MSI

Asus PN50 je osazen trojicí USB 3.2 Gen 1 portů v provedení „USB-A“ a dvojicí USB 3.2 Gen 2 portů v podobě USB-C. Vedle jednoho HDMI 2.0 portu je zde u DisplayPort 1.4. Nechybí gigový ethernet, kombinovaný sluchátkový/mikrofonní 3,5 mm konektor, čtečka microSD karet a čidlo IR dálkového ovladače. Srdcem počítače je procesor AMD Ryzen 3 4300U, o bezdrátovou komunikaci se stará wi-fi 6 kartu od Intelu. Na základní desce naleznete dva SO-DIMM sloty pro DDR4-3200 paměti, jeden M.2 PCIe pro SSD úložiště a 1x SATA + napájecí konektor pro 2,5" HDD nebo SSD. Počítač se dodává jako „barebone“, takže SSD a paměti si musíte vybrat a dokoupit sami. V testovaném kousku bylo 16 GB paměti od Kingstonu (jeden modul) a 512GB NVMe SSD XPG Spectrix S40G od ADATA. Což je mimochodem vtipná volba - disk je osazen barevnými LED pásky, takže v noci z ventilačních otvorů počítače zářilo barevné světlo.



„Stejná“ konfigurace nemusí znamenat stejný výkon

Počítače jsme postupně připojili ke 4K monitoru Philips 279C9, klávesnici Logitech Craft a myšli MX Anywhere 3 napárované k jednomu Unifying USB donglu. Všechny jsme podrobili sérii benchmarkových testů.



Intel

MSI Asus PC Mark 10 Extended

2 797

2 341

3 208

PC Mark 10

4 031 3 329 4 148

3D Mark

5 598

4 118

6 957

GeekBench 5 - CPU - jedno jádro

1 069 1053 1018 GeekBench 5 - CPU - všechna jádra

3 944

2 559 3 149 GeekBench 5 - GPU - OpenCL

5 704

3 685 8 093

GeekBench 5 - GPU - Vulkan

5 534

4 977

8 626

Cinebench R15 - CPU

775 493 628 Cinebench R15 - OpenGL

53,1 fps

39,2 fps

46,5 fps



Prvním překvapením je veliký rozdíl ve výkonu počítačů Intel a MSI s velice podobnou konfigurací. Tajemství je v tom, že zatímco Intel nechal procesor „makat na plný výkon“, MSI jej trochu podtaktovalo. Výsledkem je nižší výkon, ale také výrazně chladnější provoz (NUC ve špičce 94°C, Cubi-5 podstatně mírnějších 68°C) a tedy i tišší ventilaci. NUC je celkově nejhlučnější z testované trojice. Není to nepříjemný společník, ale víte o něm častěji, než by bylo milé.



Druhým překvapením je že Ryzen 3 v počítači Asus nezůstal výkonově nijak pozadu, naopak, i přesto, že přímým konkurentem by byl spíše Ryzen 5. Body sbírá zejména výrazně výkonnější grafickou částí. A ačkoli ve špičkách při plném zatížení dosahuje podobných teplot jako Intel (přesněji 95°C), stíhá to uchladit bez větších dramat - celkově nám z testované trojice přišel nejtišší, v režimu „psaní a poslech hudby“ je prakticky bezhlučný. Stroj MSI je také velmi tichý, při běžné práci o něm také skoro nevíte, ale ventilátory roztáčí o něco častěji častěji a při vyšších výkonech i hlučněji než Asus. V tomto ohledu to ale bylo celkem „o prsa“.

Je potřeba zdůraznit, že vysoké teploty u Intelu a Asusu byly naměřeny při plné zátěži, tedy v situaci, do které se počítače této kategorie zpravidla nebudou, vzhledem k zamýšlenému použití, dostávat často a dlouhodobě. Pokud jsme měřili teplotu při očekávatelném provozu - prohlížení internetu, práce s kancelářským balíkem, využití komunikace a externí FullHD webkamery (v našem případě Logitech StreamCam) a streamování videa - pak jsme u Intelu naměřili průměrnou teplotu 54°C, u MSI 49°C a u Asusu 52°C.



USB-C port monitoru jsme plně nevyužili

Výběr monitoru nebyl náhodný, chtěli jsme model, který lze připojit i USB-C kabelem (tj. DisplayPort). To model 279C9 umožňuje a navíc k tomu přidává možnost napájení připojeného zařízení s příkonem až 65 W, což by přinejmenším Asus a MSI bez potíží stačilo (mají 65W zdroje). U Intelu bylo jasné že nepochodíme, má 90W zdroj.

K počítači by pak vedl jen jeden kabel (obraz + napájení), ostatní lze zvládnout bezdrátově.



S napájením jsme nepochodili nikde, bez vlastního zdroje se testované počítače ani nezapnou. Přenos obrazu pak bez potíží fungoval u Intelu a Asusu, USB-C port MSI rozhraní DisplayPort neobsahuje.

Závěr

Miniaturní počítače představují zajímavou alternativu k „all-in-one“ počítačům a základním desktopům a hodí se především pro méně náročnou kancelářskou práci, přehrávání multimedií. on-line komunikaci a výuku. Jak se během testu ukázalo, výkonově nejsou žádná ořezávátka, přehrávání 4K videí na 4K monitoru jim nedělá jakékoli potíže, 4K monitorů můžete dokonce bez obav připojit více.



Celkovým vítězem je pro nás Asus NP50-10m, který nabízí nejlepší poměr výkonu, ticha a výbavy. Pro některé může být potřeba vybrat a zapojit SSD a RAM komplikací, pro jiné výhodou. Intel nabízí nejmenší balení, nejvyšší výpočetní výkon a nejrychlejší rozhraní Thunderbolt. Výsledek mu kazí zejména vyšší hlučnost - pokud jej chcete mít v tichém obýváku, je to nevýhoda, pokud v hlučnějším prostředí, nemusíte to řešit. MSI pak nabízí sice nejnižší výkon, ale také nejnižší vnitřní teploty a velmi rozumnou nízkou úroveň hlučnosti a největší počet USB portů.

Intel NUC 10i5FNKPA koupíte za 17 190 Kč, MSI Cubi 5 10M pak za 16 990 Kč. Asus PN50 s procesorem Ryzen 3 pořídíte za 9 490 Kč, což je ale cena sestavy bez SSD a RAM. V případě testovaného osazení (2 099 Kč za úložiště, 1 891 Kč za operační paměť, 3 490 za Windows 10) počítač celkově vyšel na 16 970 Kč. Ceny pochází z internetového obchodu CZC.cz, který nám počítače Intel a MSI zapůjčil.