Extrémní notebook nerozcupoval herního soka tak, jak by cena naznačila

Výkon počítačových komponent dosáhl té úrovně, že běžné každodenní úlohy výkonově dobře zvládne i notebook za 10–15 tisíc korun. Samozřejmě pokud nemáte vysoké či specifické nároky na konstrukci, kvalitu komponent a materiálů a speciální výbavu, dostanete se klidně na dvou nebo trojnásobek ceny.

Pokud chcete na notebooku hrát nejnovější herní tituly s vysokým nastavením rozlišení, detailů a snímkové frekvence, nebo zpracováváte výpočetně náročné úlohy, nejspíše sáhnete po herním notebooku s podstatně výkonnějšími komponenty za podstatně vyšší cenu. Z této kategorie pochází 16" Legion Pro 7 od Lenova, za které zaplatíte 74 990 Kč.

Může se ovšem stát, že jste digitálním nomádem a pracujete odkudkoli, ale potřebujete výkon pracovní stance – pracujete s obřími databázemi, provádíte speciální výpočty a simulace, kompilujete kódy, vytváříte CAD modely, prostorovou grafiku… a i výkonný herní notebook by mohl narazit na své limity. A zde přichází na řadu extrémní stroje, přičemž jeden z těch nejvýkonnějších se jmenuje Raptor X17 od společnosti Eurocom. Oficiálně je za necelých 175 000 Kč, ale na některých e-shopech je k mání za příjemnějších 143 690 Kč.

A právě tyto dva notebooky jsme porovnali.

Srovnání nesrovnatelného?

Nemyslíme si. Oba notebooky pohání stejný procesor, Intel Core i9 13900HX 13. generace nazvané Raptor Lake. Má 24 jader (osm výkonných, 16 úsporných), najednou zpracuje až 32 programových vláken. Frekvence se umí v turbo režimu vyšvihnout až na 5,4 GHz, kdy si procesor řekne až o 157 W energie. TDP je přitom 55 W.

Oba notebooky mají „laptop“ verzi grafické karty Nvidia Geforce RTX, v případě Lenova model 4080, u Eurocomu 4090. Vyšší model má více CUDA jader (9 728 vs. 7 424), vyšší základní frekvenci (1 455 MHz vs. 1 350 MHz), více paměti (16 GB vs, 12 GB), širší sběrnici (256 bit vs. 192 bit) s vyšší propustností (576 GB/s vs. 432 GB/s). Rozdíl je i v energetických nárocích (TGP), vyšší model má 80–150 W, nižší 50–150 W, oba v „boost“ režimu 175 W.

Lenovo Legion Pro 7

Oba notebooky jsou osazeny pamětí DDR5, Lenovo má 32 GB, Eurocom 64 GB. Zajímavější rozdíl je v úložišti, Legion dostal 1TB NVMe SSD, v Raptoru najdete RAID0 ze tří 2TB SSD – celkem tak nabídne 6TB superrychlého úložiště. Oba jsou vybaveny rozhraním Thunderbolt 4 pro vysokorychlostní připojení externích komponent, síťové rozhraní (ethernet) je v případě Legionu 1 Gbit/s, u Raptoru 2,5 Gbit/s.

Rozdíl je i v displejích. Legion má matný IPS o velikosti 16, rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů a obnovovací frekvenci 240 Hz. Pro hráče takřka ideální varianta. Raptor má matný 17,3" IPS displej se 4K rozlišením 3 840 × 2 160 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí, který sice nabízí skvělou podívanou, ale pro grafickou kartu je 4K rozlišení přeci jen vysoká zátěž. Na druhou stranu, pro práci je 4K rozlišení velmi vhodné.

Eurocom Raptor X17

Rozdíly jsou tedy velké, ale ne tak velké, jak jsme u notebooků Eurocom zvyklí. Výrobce do svých „top“ sestav totiž zpravidla montoval desktopové komponenty, zejména procesory – notebook byl mohutnější, protože desktopový procesor dá mnohem víc práce uchladit i napájet, ale výkonem snadno utekly konkurenci. Jenže i notebookové varianty čipů jsou dnes tak výkonné, že si ve společnosti Clevo (výrobce pro značku Eurocom) řekli, že i svoji vlajkovou loď postaví na notebookových komponentech. Díky tomu jej dostali do mnohem kompaktnějšího a snadněji přenosného šasi.

Co ovšem zůstává je možnost v konfigurátoru (například distributora Goldmax, který nám notebook zapůjčil) si přesně zvolit jaké komponenty a jaké prvky výbavy v notebooku chceme a které naopak ne (za příplatek třeba zmizí kamera a mikrofon). Vyjma grafického čipu, který je napevno spojen se základní deskou, je většina komponentů vyměnitelných a to včetně procesoru – limitem kompatibility je jen použitá patice.

Legion 5 je v tomto ohledu standardnější, musíte si vybrat z hotových konfigurací a procesor je stejně spojený se základní deskou, jako grafický čip.

V provozu

Dobrou zprávou je, že když v obslužných programech vyberete profil „tichý“, oba notebooky zabrzdí své ventilátory a s omezeným výkonem (pro běžné úlohy stále více než dostatečným) můžete pracovat v příjemném tichu.

Horší zprávou je, že pokud potřebujete využít plný výkonový potenciál obou strojů a zvolíte předvolbu pro vysoký výkon, ventilátory se roztočí do vysokých otáček. V případě Lenova je úroveň hlasitosti šumu vzduchu letícího chladiči poměrně dobře zkrocena, rozhodně jej nepřeslechnete, ale zároveň vás nenutí hledat špunty do uší. U Eurocomu je to jinak. Pro představu, během výkonových testů jsem šum chlazení neslyšel jen z vedlejší místnosti, ale dokonce z obýváku o patro níž. A když jsem jej zprovoznil v redakci, kolega si z toho nejdříve dělal legraci a pak se opatrně zeptal, kdy už s tím zase půjdu pryč.

Viděl bych to tak, že v tišším nastavení na něm budete pracovat a ve chvíli, kdy dojde k potřebě vysokého výkonu – export, renderování, simulace – tak přepnete na vysoký výkon a půjdete se projít, nebo nasadíte sluchátka s potlačením hluku, která jsou jasnou volbou pro jakékoli hraní her.

Jak si notebooky vedly ve výkonových testech?

Začněme netradičně rychlostí zápisu a čtení dat na úložiště. Legion se svým jedním 1TB Samsungem MZVL, prostě OEM variantou modelu SSD980Pro, dosáhl rychlosti zápisu 6 639 MB/s a 4 937 MB při čtení. Což jsou skvělé hodnoty. Ale ani zdaleka samozřejmě nemají na RAID 0 složený z trojice 2TB disků Samsung SSD990 Pro, který nabízí Raptor. Při čtení dosáhl rychlosti 20 936 MB/s, při zápisu pak 18 667 MB/s. Pokud manipulujete s velkým množstvím dat, zrychlení práce bude markantní, jen nesmíte zapomenout zálohovat, selhání kteréhokoli disku v RAID0 vede ke ztrátě všech dat. Takže považujeme za rozumné využít RAID5 (a to notebook dle informací výrobce umožňuje) a mít tak kompromis mezi redundancí dat (selhání jednoho z disků nevede ke ztrátě dat) a kapacitou a výkonem.

Hrubý výkon procesoru jsme změřili v testu GeekBench 6.1 a Cinebench R23.

Legion 7 Raptor X17 GB – jedno jádro 2 899 2 910 GB – všechna jádra 17 487 18 134 CB – všechna jádra 27 788 27 693

Žádné velké rozdíly, náskok se například při desetiminutovém testu CineBench v podstatě smazal. Samozřejmě by šlo dosáhnout i vyšších hodnot, ale do přetaktování jsme se nepustili. V dlouhodobé zátěži byly teploty poměrně blízko maximu udávaném výrobcem.

Hrubý výkon grafických čipů jsme srovnali pomocí testu 3D Mark a pomocí benchmarků her Cyberpunk 2077 a Shadow of the Tomb Raider.

Legion 7 Raptor X17 3D Mark 4 712 5 328 CP2077 – RT: Ultra, Quality: High, DLSS: Auto, 2560 x 1600 pix 73 fps xx CP2077 – RT: Ultra, Quality: High, DLSS: Auto, 3480 x 2160 pix xx 48 fps SOTR – high, DLSS Quality, 2560 x 1600 pix 189 fps 189 fps SOTR – high, DLSS Quality, 3840 x 2160 pix xx 122 fps

Celkový výkon systému při práci s profesionálními nástroji jsme ověřili testem SPECviewperf 2020.

Legion 7 Raptor X17 3dsmax 180,3 181,5 Catia 96,2 112 Creo 128,4 131,2 Energy 63 71,4 Maya 469,7 519,8 Medical 53,2 57,7 SNX 30,1 33,6 Solidworks 376,5 407,1

Zkoumali jsme také, jak – vyjma hlučnosti, o které jsme již psali – funguje chlazení. Na půl hodiny jsme oba notebooky plně vytížili, procesor pomocí CPU-Z a grafiku pomocí Furmark.

Legion 7 Raptor X17 teplota CPU – celek – maximum 97 °C 99 °C teplota CPU – celek – průměr 84 °C 96 °C teplota GPU (horký bod) – maximum 89 °C 105 °C teplota GPU (horký bod) – průměr 85 °C 101,6 °C

Je zřejmé, že vyšší výkon Raptoru je za cenu vysokých teplot výkonných čipů, které navzdory vysoké hlučnosti stačí jen tak tak odvádět. Je to extrémní souběžné zatížení obou výkonných komponent, které se v praxi v této míře příliš nevyskytuje.

Další postřehy

U Eurocomu musíme pochválit výbornou kameru s detailním a přirozeným obrazem i v protisvětle. V této kategorii Lenovo mírně zaostává, kresba je jednoznačně horší. Podobně to platí u mikrofonu, ten u Eurocomu sice zachytává i okolní ruchy, ale vokál je perfektně srozumitelný, čistý a docela věrný. I u Lenova má výsledný zvuk skvělou srozumitelnost, kterou podporuje aktivní čištění od okolního hluku, jenže to je na výsledném zvuku znát a hlas tím ztrácí na příjemnosti a přirozenosti.

Naopak reproduktory odvádí lepší práci v Legionu, projev je frekvenčně podstatně bohatší a výrazný, jen jej při práci odstiňujete dlaněmi.

Výdrž 100 Wh akumulátorů extrémně závisí na nastavení výkonu a na tom, aby byla použita jen grafická část procesoru. U Legionu jsme se dostali přes tři hodiny běžné práce, u Raptoru spíše přes dvě.

Závěr

Notebooky dnes nabízí výkon, který vystačí i na velmi náročné pracovní úlohy a také na hraní nejnovějších titulů. Je na každém, nakolik jsou pro něj důležité věci jako vysoká kapacita a rychlost RAID úložiště, možnost budoucího upgradu procesoru a trochu vyšší výkon a zda se mu za ně vyplatí dát víceméně dvojnásobnou částku, než za obyčejnější herní notebook.