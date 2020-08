Nové notebooky Huawei nasazují laťku vysoko. Úvod prodeje zpříjemňují dárky

Někdo by si mohl povzdychnout, že si jsou dnes notebooky podobné jako vejce vejci, používají stejné součástky a vůbec je to trochu nuda. Dobrou zprávou je, že zrovna testované stroje mají několik výrazných odlišností, kterými si je s většinou konkurence nespletete.

Netradiční formát displejů

Tou první jsou displeje méně širokoúhlého formátu 3:2, které jsou při práci s dokumenty o něco praktičtější než dnes standardní poměr stran 16:9. Ano, ještě byste určitě vyštrachali nějakou stařičkou recenzi, kde naopak přechod na širokoúhlý formát vítáme a vyzdvihujeme, ale mezitím se událo několik věcí.

Zaprvé, počítač již tak často neslouží pro sledování filmů a videa, takže situací, kdy by vám vadily podélné černé pruhy nad a pod obrazem, bude méně. Tuto roli postupně přebraly telefony, tablety a stále levnější televizory.

Zadruhé, notebooky se zmenšily. 15,6" modely dnes již v batohu nosí málokdo, 13" a 14" modely jsou na každodenní nošení praktičtější variantou. Díky významnému poklesu cen monitorů navíc není problém notebooky doma i v zaměstnání připojit k velkému zobrazovači a hardware i malých modelů to dnes bez potíží umožní.

Ačkoli je na 3:2 displeji obtížnější mít otevřená dvě okna vedle sebe, při práci v jednom okně na malém je toto rozložení příjemnější. Vyjma Huaweie nabízí tento poměr stran jen Microsoft u tabletů a notebooků Surface a jedna řada od Aceru.

Skvělé propojení s chytrými telefony

Druhou velmi specifickou vlastností je takzvaný Huawei Share a Magic Link, který velmi pohodlně a pohotově propojuje telefony Huawei (a Honor) s notebookem. U všech modelů s touto funkcí můžete snadno přenášet fotky a videa z telefonu do počítače, stačí fotky v telefonu vybrat a telefonem se dotknout pravého předního rohu notebooku, je tam schovaný NFC čip. Komunikace je přes bluetooth, přenosy přes wifi. Funguje to i opačně, snímky (například screenshoty) snadno přenesete z notebooku do telefonu, pokud se telefonem jen tak bez přípravy dotknete, notebook vytvoří screenshot aktuálního zobrazení a obrázek pošle do telefonu. Hodně návykové.



Některé modely jsou schopné se připojit tak, že na notebooku v okně vidíte obraz displeje telefonu a můžete jej pomocí myši (nebo touchpadu) i ovládat. Přímo na displeji počítače tak můžete pracovat s android aplikacemi, číst a posílat zprávy z komunikátorů a další úkony. Při spuštění videa na telefonu se okno automaticky překlopí do vertikální polohy. Škoda, že při telefonování nelze hovor vyřídit pomocí zvukového rozhraní notebooku – jen přijmout nebo položit, zvuk však řeší výhradně telefon.

Čtečky jako ze smartphonů

Za příklad toho, čím se testované stroje odlišují od mnohé konkurence, můžeme označit skvěle fungující čtečky otisků prstů integrované v zapínacích tlačítkách. Jsou to evidentně příbuzné těch z chytrých telefonů a fungovaly rychle a spolehlivě. K přihlášení vždy stačil jeden dotyk a hlášku „otisk prstu nebylo možné rozpoznat“ jsme neviděli snad ani jednou. Tedy až na chvíli, kdy jsme pro ověření funkčnosti přiložili jiný prst.



Odlišné konfigurace a zajímavé výsledky testů

MateBook 13 dorazil s procesorem AMD Ryzen 5 3500U se základním taktem 2,1 GHz, integrovaným grafickým čipem Radeon Vega 8 s 1 GB alokované DDR4 paměti, 8 GB operační paměti (6,9 GB k dispozici systému), 512 GB SSD od Toshiby a 41 Wh akumulátorem. Nabídku přípojných míst omezil na dva USB-C porty a sluchátkový/mikrofonní konektor.

MateBook 13 a X Pro

MateBook X Pro se chlubí výkonnějším železem. Základem je procesor Intel Core i7-10510U se základní frekvencí 1,8 GHz a integrovaným čipem UHD 620 s 1 GB paměti. Protože na prémiový notebook, mající sloužit i pro kreativní zpracování grafiky, videa a občasné zabavení hrou, by byl výkon intelího integrovaného grafického čipu přeci jen nedostatečný, je zde na pomoc karta GeForce MX250 od Nvidie s 2 GB vlastní videopaměti. Systém má k dispozici 16 GB operační paměti, 1 TB SSD od Samsungu a 55 Wh akumulátor.



Výkonový náskok X Pro byl očekávatelný, ale zejména v oblasti grafického výkonu ne tak razantní, jak by někdo mohl čekat.

MateBook 13 MateBook X Pro PC Mark Extended 3 081 3 527 PC Mark Express 3 953 5066 3D Mark Time Spy 823 930 3D Mark Fire Strike 2 322 2 541 GeekBench 4 CPU 3 900 / 11 959 5 601 / 17 738 GeekBench 4 OCL 30 398 44 978 Nvidia, 24 835 Intel GeekBench 5 CPU 790 / 3 002 1 223 / 3 002 GeekBench 5 OCL 8 910 9 687 Nvidia / 5 809 Intel Cinebench 15 OGL 53,23 fps 92,84 fps Cinebench 15 CPU 639 645 Cinebench 20 CPU 1 428 1 346

MateBook X Pro se citelněji zahříval a při opakování testů bylo celkem jasné, že procesor zpomaluje, aby nepřekračoval svoji provozní teplotu – pokud jsme nechali kupříkladu renderovací test v Cinebenchi proběhnout opakovaně, výsledek se průběžně zhoršoval. U MateBooku 13 osazeného Ryzenem jsme tento efekt nepociťovali – notebook byl teplý (méně než „próčko“), ale výsledky byly v podstatě konstantní.

Displej, kamera, zvuk

Rámečky kolem displejů, v případě MateBook 13 trochu větší – do toho nad displejem se vešla i webová kamera, v případě X Pro zanedbatelné, kamera se musela přestěhovat do výklopného „tlačítka“ v klávesnici. Třináctipalcový displej MateBook 13 má rozlišení 2160 x 1440 pixelů, na čtrnáctipalcový X Pro je to 3000 x 2000 obrazových bodů. X Pro je dotykový, displej „třináctky“ dotykem jen umatláte.

Displeje bohužel nemůžeme jen chválit. Oba jsou lesklé, přičemž antireflexní vrstva není moc účinná, což ve složitějších světelných podmínkách – a ty v kavárnách, lobby hotelů, letadlech ... často bývají – dost znepříjemňuje práci. Druhá výtka patří jen MateBooku 13 a týká se maximálního jasu. Je dostatečný pro práci v interiéru, ale jakmile sednete ven, byť do stínu, ani na maximum nemáte takový kontrast, jaký k příjemné práci potřebujete. X Pro je na tom naštěstí o mnoho lépe.

Kamery jsou u obou modelů slušné, méně šumu nabízí ta u X Pro. Jen se musíte smířit s tím, že na vás míří z podhledu, což zpravidla není moc lichotivé. Ve stejném duchu je to i s mikrofony, oba však snímají hlas velmi srozumitelně. Na srozumitelnost vokálu „hrají“ i reproduktory, hudbě chybí hloubky, zní trochu nudně, v případě „třináctky“ ještě ploše a prázdně. Sluchátka nebo reprosoustavy jsou na vše – mimo komunikaci – v podstatě nutné.

Závěr

Jsou to krásné, nádherně zpracované a bytelné stroje, přičemž ani jeden nenechává na pochybách, že zvládne denní nošení a provoz a že oba patří mezi prémiové produkty.

U MateBook X Pro nás zklamalo, že výrobce nenabízí žádnou formu „next business day“ opravy, veškerý záruční servis je řešen v zákonných třiceti dnech.

MateBook X Pro je v prodeji za 49 990 Kč, v rámci „akce při příchodu na trh“ k němu ve vybraných obchodech dostanete telefon Huawei P40 Lite zdarma. MateBook 13 je za 19 990 Kč a jako „úvodní bonus“ k němu dostanete chytré hodinky Huawei Watch GT2e. Což je podle nás „sakra dobrá“ nabídka.