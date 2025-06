Úplně první volbou při zvažování koupě nového herního počítače je způsob jeho pořízení.

První možností je vybrat si komponenty a sestavit si jej sám. Výsledkem může být stroj přesně podle vašeho přání, ale pokud nejste alespoň trochu geek, bude vás to stát hodiny pročítání testů a tematických fór, sledování videí „jak poskládat počítač“ a pak trochu nervů při samotné stavbě. Výhodou je radost z výsledného díla a možnost i výrazně ušetřit – zejména když některé komponenty koupíte z druhé ruky. Nevýhodou je, že když něco pokazíte, jde to z vaší kapsy.

Druhou možností je koupit počítač od některého z velkých výrobců typu HP, Dell, Acer a podobně. Výhodou je, že s velkou pravděpodobností dostanete vyvážený a dobře fungující počítač, nevýhodou může být, že mnohé komponenty – leckdy třeba i základní desku, zdroj či uchycení chladiče procesoru – si firma dělá „na míru“, a nemusejí tak být kompatibilní s běžně dostupnými komponenty. Což v budoucnu může komplikovat možnost upgradu či rozšíření.

Třetí možností je pořídit si počítačovou sestavu u některého ze specialistů na jejich stavbu. Zde lze očekávat vyváženou sestavu, navíc složenou z běžně dostupných dílů a komponentů, což otevírá možnost pro budoucí přestavby a vylepšování. Zároveň na sebe riziko montáže vzal někdo jiný.

Na produkty jednoho zástupce poslední zmíněné možnosti si posvítíme dnes: na dva herní počítače – jeden postavený na nejnovějších čipech od AMD, druhý na procesorech od Intelu a Nvidie – se značkou BARBONE, které montuje česká společnost T.S.BOHEMIA. Jak takto sestavené počítače vypadají a fungují?

Představení zkušebních strojů

Oba patří mezi zástupce vyšší střední třídy a lze na nich hrát nejnovější tituly ve vysokém rozlišení a zároveň se výkonem a kapacitou pamětí hodí i pro náročné pracovní a studijní úlohy – snad jen s provozem větších lokálních AI modelů můžete snadněji narazit, protože mají grafické karty s „jen“ 16 GB videopaměti.

„BARBONE Elite r7 9800X3D + RX 9070XT“ jak se první počítač jmenuje, je postaven na procesoru AMD Ryzen 7 9800X3D s vodním chlazením Arctic Liquid Freezer III 360. Základní deska Gigabyte B850 Gaming WiFi6, je osazena 64 GB paměti Kingston Fury Beast DDR5, 2TB NVMe SSD diskem Samsung SSD 9100 Pro a grafickou kartou Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC a 16 GB GDDR6 videopaměti. O dodávku energie se stará modulární zdroj Gigabyte Aorus Elite P850W. Vše je zabaleno ve skříni Gigabyte C500 Panoramatic Stealth Midi Tower. V nabídce společnosti je sestava za 62 990 Kč.

BARBONE Elite r7 BARBONE Elite i7

Druhý stroj nese název „BARBONE Elite i7 + RTX 5070Ti“ a jeho základem je procesor Intel Core Ultra 265 K s vodním chladičem MSI MAG CoreLiquid M360. Základní deska MSI B860 Gaming Plus WiFi je osazena stejnou operační pamětí i stejným SSD úložištěm jako první sestava, grafickou kartou je MSI Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 G Gaming Trio OC Plus s 16 GB GDDR7 videopaměti. Přísun energie zajišťuje modulární zdroj MSI MPG A850G. Vše je umístěno ve skříni MSI MAG PANO 100R. T.S. BOHEMIA si ji cení na 64 990 Kč.

Ani u jednoho počítače nenajdete přibalené žádné periferie. Což je dobře, ty si hráč raději vybere podle svých představ a v odpovídající kvalitě. Co naopak v krabici najdete, je zbylé příslušenství z použitých komponentů, například další kabely k napájecímu zdroji. Dobře si je schovejte, navzdory stejným konektorům nemusejí být mezi výrobci vzájemně kompatibilní – a použít neoriginální může představovat riziko.

První dojmy

Oba počítače dorazily na společné paletě zafixované nemalým množstvím strečové fólie. To dost možná napomohlo tomu, že oba dorazily v perfektním stavu – velikost a hmotnost přeci jen minimalizovala možnost naložit balík do dodávky hodem dalekým.

Oba stoje byly zabaleny v krabicích od příslušných skříní včetně originálních pěnových výplní. Víc ochrany tvůrci počítačům nedopřáli, rádi bychom viděli alespoň výplň kolem grafické karty, která by v případě nárazu zabránila poškození patice. Nicméně počítače dorazily plně funkční a naběhly po prvním stisknutí příslušného tlačítka.

V montáži jsme nenašli chyby, vše bylo zapojeno a složeno korektně.

Pohled pod kapotu.

Elite i7 měl kabely vedené opravdu elegantně, jejich „hnízdo“ bylo skryto v útrobách členitější skříně.

U Elite i7 je pořádek i za základní deskou ... ... šikovná skříň od Gigabyte i bujařejší kabelové hnízdo schová

Po prvním zapnutí následovala instalace připravených Windows 11. Čeho si ceníme, je absence bloatwaru, tedy různého reklamního balastního softwaru. Prostě máte prázdný operační systém, a co si nainstalujete, je na vás. Co byste minout neměli, je obslužný software od výrobce základní desky a software ke grafické kartě, s nímž zajistíte i instalaci čerstvých ovladačů.

Kontrola v BIOSu potvrdila aktivní funkce ResizeBAR (Intel) a Smart Access Memory (AMD), což je správně. Avšak XMP/EXPO pro rychlejší práci s pamětí jsme museli aktivovat sami. Není to vysloveně chyba, ale kdo chce výkon počítače využívat naplno, je to vhodný krok.

Elite i7 nasává trojicí bočních ventilátorů, jeden zadní a tří horní ženou vzduch ven. Ventilátory vodního chlazení MSI jsou při plném výkonu dost hlučné, a to i v předvolbě Silent nastavené v MSI Center. V režimu Custom se ovšem řízení dá docela detailně nastavit a dosáhnout mnohem nižší hlučnosti při dostatečném chladicím účinku – hluk přijatelný a teplota čipů ve stále v pohodových hodnotách.

BARBONE Elite r7 BARBONE Elite i7

Elite r7 má stejnou konfiguraci ventilátorů jako souputník a i zde lze hluk chlazení snížit nastavením v Gigabyte Control Centre. Avšak na rozdíl od konkurenta jsou i v režimu „naplno“ poměrně tiché. U obou systémů se ve vysoké zátěži grafické karty přidá i hluk zvýšených otáček ventilátorů; Radeon byl o poznání hlučnější než GeForce. Obecně si u obou musíte s nastavením chlazení trochu pohrát.

Srovnání výkonu

Počítače jsme vyzkoušeli v různých disciplínách, aby bylo jasné, s jakými úlohami si který hardware lépe poradí.

Co kancelářské aplikace a běžná denní produktivita?

Elite r7 Elite i7 UL Procyon – Office productivity 8 031 7 841 PC Mark 10 – Extended 15 766 14 055

O fous vede sestava s AMD, ale je to velmi vyrovnané, v reálném provozu bez přímého srovnání nepoznáte rozdíl.

Co hrubý výpočetní výkon?

Elite r7 Elite i7 Cinebench 2024 – jedno jádro 133 135 Cinebench 2024 – všechna jádra 1 328 2 018 Geekbench 6.4 – jedno jádro 3 344 3 103 Geekbench 6.4 – všechna jádra 18 790 21 482

Je vidět, že výkon jednoho jádra je u obou procesorů docela vyrovnaný. Pokud se ale mohou do zpracování úlohy zapojit všechna jádra, vede zřetelně čip od Intelu.

A co zpracování úloh s umělou inteligencí?

Elite r7 Elite i7 ONXX – CPU SP: 10 041

HP: 3 352

Quant: 13 767 SP: 6 525

HP: 2 303

Quant: 9 981 ONXX – DirectML/GPU SP: 40 300

HP: 54 877

Quant: 33 847 SP: 32 920

HP: 56 241

Quant: 24 730 OpenVINO – CPU SP: 14 098

HP: 14 056

Quant: 33 449 SP: 6 659

HP: 4 612

Quant: 16 425

V této disciplíně si lépe vedla sestava založená na AMD, přičemž v procesorech byl větší a v grafických kartách menší rozdíl.

A co herní grafika?

Elite r7 Elite i7 3D Mark – Speed Way 6 591 7 546 3D Mark – Steel Nomad 7 453 6 817 Shadow of the Tomb Raider – Highest 192 fps 196 fps Shadow of the Tomb Raider – Highest, RT Shadows 125 fps 127 fps Cyberpunk 2077 – Ray Tracing Ultra min: 38 fps

max: 52 fps

průměr: 43 fps min: 40 fps

max: 52 fps

průměr: 44 fps Cyberpunk 2077 – Ray Tracing Ultra, FSR/DLSS Quality min: 68 fps

max: 92 fps

průměr: 78 fps min: 79 fps

max: 96 fps

průměr: 87 fps

Výsledky jsou až překvapivě vyvážené. AMD v nové generaci významně dohnalo dřívější deficit v Ray Tracingu a AI dopočítávání obrazu. Co se týče herních optimalizací, lehce vede Nvidia, ale ani s jednou karet nelze v případě hraní her udělat chybu.

Závěr

Debata AMD versus Intel a Nvidia by mohla na chvíli skoro utichnout, protože výkony obou sestav si jsou velice blízké. Snad jen na profesionální využití při zpracování videa a grafiky by mohla mít při výběru plus Nvidia, která s tvůrci aplikací dlouhodobě spolupracuje, a dochází tak k lepší optimalizaci zpracování na jejích CUDA jádrech.

Sestavy dodané společností T.S. BOHEMIA rozhodně nebyly zklamáním, byly rozumně navržené a dobře postavené.

Oproti samotnému nákupu jednotlivých dílů je cena hotové sestavy zhruba o 10 procent dražší. Ale pokud vezmeme v potaz práci a záruku na celý produkt, je to přiměřené.