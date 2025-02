Test: Největší síla nových grafických karet není v hrubém výkonu

Při prohlížení e-shopů se zdá, že všechny karty RTX 50, co dorazí do České republiky, buď najdou majitele dříve, než se vůbec dostanou do běžného prodeje, nebo se stanou součástí hotové počítačové sestavy. Což je pro prodejce samozřejmě výhodnější, protože pak natěšenému hráči prodají celou sestavu, nikoli jen jednu kartu.

My se pustili do testování dvou karet – RTX 5090 a RTX 5080. Obě jsou přímo od společnosti Nvidia, tedy referenční Founders Edition. Pro srovnání jsme zvolili topmodel předchozí generace, kterým je ROG Strix RTX 4090 od Asusu. Tato karta byla součástí testovacího počítače HAL3000 MČR 2025, který nám zapůjčila společnost 100mega.