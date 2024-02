Za ty peníze to musí být krám. Recenze levného notebooku s OLED displejem

Tím, co Vivobook Go 15 nejvíce odlišuje od cenově srovnatelné konkurence, je OLED displej (z produkce Samsungu). Perfektní podání černé barvy, sto procent DCI-P3 barevného prostoru a podle výrobce i výrazně snížené vyzařování modrého světla. Obraz je subjektivně výtečný, a když jsme jej zapřáhli do celodenní práce, měli jsme večer oči pocitově unavené spíše jako po použití kvalitního monitoru, ne displeje levného notebooku.