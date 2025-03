Levnější a lepší? Negativa se na novém MacBooku Air hledají těžko

Nejviditelnější novinkou na MacBooku Air je barva. Odstín „vesmírně šedé“ nově nahradil „blankytně modrý“, které podle mé spekulace vznikla tak, že někdo do nádrže šedé zvrhl kbelík modré ... nádech modré je opravdu lehounký a z některých úhlů pohledu nebo nasvětlení působí spíše šedě. Zajímavá barva.

Ostatní změny jsou méně vidět, ale podle mého názoru jsou důležitější. V minimální konfiguraci už nedostanete 8 ale 16 GB unifikované paměti. Zda za to můžeme poděkovat hlasité kritice uživatelů, nebo většímu chystanému nasazení Apple Intelligence není úplně jasné, nicméně novým minimem je 16 GB, přičemž cena zůstala stejná jako loňský základ s 8 GB. A vzhledem k tomu, jak drahé navýšení paměti v konfigurátoru Apple bývá, je to skoro překvapivá zpráva.

Výkonnější čip M4

Druhou změnou je nový čip M4. Ten jsme vyzkoušeli již v rámci souboje nového Mac Mini s miniaturním AI PC od Asusu, tam je však v případě potřeby aktivně chlazen ventilátorem, zatímco v MacBook Air je odvod tepla výhradně pasivní – což nevadí při běžné práci kdy je plný výkon procesoru potřeba jen občas a na chvilku, ale při výkonově náročnější práci (na kterou Air není určen, ale v zásadě jí je schopen) mohou zasáhnout tepelné ochrany a výkon počítače při plnění dané úlohy postupně snížit. Jak moc se to projeví, jsme samozřejmě vyzkoušeli.

MacBook Air chladný, po 30 minutách idle MacBook Air zahřátý, po 30 minutách v plné zátěži Čip M4 v aktivně chlazeném Apple Mac mini Geekbench 6 – CPU 3 770 / 14 800 3 642 / 14 771 3 891 / 15 017 Geekbench 6 - GPU – OpenCL 36 171 36 151 37 944

Rozdíly jsou překvapivě naprosto minimální, přičemž studený MacBook má „o fous“ větší výkon než předehřátý MacBook a zároveň „o fous“ nedosahuje výkonu stejného čipu aktivně chlazeného v Mac mini.

Jaké budou rozdíly v testu Cinebench, který cykluje v desetiminutových kolech a proto jej lze považovat za test při dlouhodobějším vytížení?

MacBook Air (pasivně chlazený) Mac mini (aktivně chlazený) Cinebench – CPU 172 / 869 175 / 957 Cinebench – GPU 3 893 4 105

Zde je rozdíl mezi pasivně a aktivně chlazeným čipem výraznější. Zatímco výsledky testu výkonu jednoho jádra je prakticky shodné, protože odpadní teplo jednoho vytíženého jádra stihne konstrukce počítače odvést pryč dřív, než se projeví na výkonu, u vytížení všech jader a grafiky je situace jiná. V prvním případě byl pokles 10 %, ve druhém 5 %.

Dovolím si tvrdit, že je to dost málo na to, aby si s tím většina uživatelů nemusela dělat vrásky.

Pro úplnost dodávám, že jsme testovali 15" verzi MacBook Air, kde má v základní konfiguraci čip 10 výpočetních a 10 grafických jader, 13" verze má o dvě grafická jádra méně.

Nástroje umělé inteligence, tedy „Apple Intelligence“, by se v dohledných týdnech měla dostat do MacBooků i v Evropě. Těšíme se na nástroje jako Image Playground, vyzkoušet je ale zatím nemůžeme. Nicméně MacBook Air M4 by měl být na práci s AI solidně připravený.

Jak se mu dařilo v Geekbench AI?

Core ML – CPU single precision: 4 718

half precision: 7 767

quantized: 6 269 Core ML – GPU single precision: 8 139

half precision: 9 762

quantized: 8 715 Core ML – NPU single precision: 4 721

half precision: 36 352

quantized: 51 163

Na lehký pasivně chlazený notebook výborný výsledek.

Notebook zvládne i některé hry, obzvláště pokud zvolíte úspornější nastavení kvality. Shadow Of The Tomb Raider nám při středních detailech a rozlišení 1280 x 854 pixelů běžel na průměrných 53 fps. Ve Full HD to bylo jen 36 fps.

A jak se mu dařilo v testu reálného využívání kancelářského balíku Office 365 v rámci Procyon Office Productivity Test? Dosáhl 230 000 bodů, což je o 15 procent nižší výsledek, než měl výše zmíněný Mac mini. Ale stále je to víc než dost na bleskurychlou práci.

Konečně lepší kamera

Třetí změnou je nová 12 Mpix webkamera podporující automatické rámování „Center Stage“, abyste byly vždy ve středu záběru, i když se během videokonference budete pohybovat.

A funguje to velmi dobře, kamera umí vybírat vhodný výřez jak v horizontálním (doleva a doprava), tak vertikálním (nahoru a dolů) směru a spolu se zoomováním, aby hlava byla vždy v záběru dominantní, to dělá hezky plynule. Ultravysoké rozlišení kamery zajišťuje i ve výřezu velmi dobrý obraz.

Nechybí takzvaný „desk view“, kdy kamera nabídne výřez ze záběru na plochu stolu před klávesnicí, takže to nahrazuje závěsnou kameru zabírající například vaše poznámky, podklady, nebo třeba i objekty, které chcete ukázat i druhé straně. Zde kvalita záleží, jak velký nebo malý výřez chcete druhé straně ukazovat.

Celkem příjemný upgrade.

Jediná větší bolest

Zatím jsem prakticky nekritizoval a ne proto, že bych nechtěl. Jen jsem neměl důvod. Což se bohužel mění při pohledu na displej. Ne že by 15" Liquid Retina displej s IPS panelem, rozlišením 2880 x 1864 pixelů, pokrytým DCI-P3 barevným spektrem a technologií True Tone byl nějak špatný, ale jasový výkon 500 nitů je pro práci venku spíše skromnější, zejména – a to je ta hlavní bolest – ve spojení s poměrně dost lesklým displejem.

Odlesk okna v displeji MacBook Air M4 2025

Asi chápu, že si Apple chce svoji perfektní „nanotexturu“ vytvářející matný povrch bez odlesků, kterou můžete mít za příplatek u „Pro“ modelů, nechat jen pro „Pro“ modely. Nicméně míra a rušivost odlesků v nás vyvolává pocit, že se tu zapomnělo na jakoukoli „antiglare“ vrstvu, což je z mého pohledu pro práci na cestách poměrně komplikace. Že se jedná pouze o 60Hz displej nám vedle toho připadá jako prkotina.

Kdo bude chtít při práci doma více pracovního prostoru, může připojit až dva 6K monitory.

Při streamování videa z YouTube se středním nastavením jasu vydržel necelých 15 hodin na jedno nabití.

Závěr

Vzhledem k zachování dřívější ceny považujeme nový MacBook Air za podařený upgrade. Ne tak, abychom jím běželi nahradit verze s čipy M2 nebo M3, ale dost na to, abychom mu nyní při výběru dali přednost. I když výprodejovou M3 za sníženou cenu rozhodně nepovažujeme za špatný nápad.

13" verze MacBook Air začíná na 29 990 Kč, 15" na 36 990 Kč. My jsme však měli verzi s větším 512 GB úložištěm a za tu už zaplatíte 42 990 Kč.