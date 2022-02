Šest technologických trendů, které byste letos neměli minout

1 Nedostatek (nejen) čipů

Koronavirová pandemie narušila jak výrobu, tak dodavatelsko-odběratelské vztahy a logistiku. Systém just-in-time, kdy se počítalo s minimálními skladovými zásobami, některé firmy nyní přehodnocují. Pokud k tomu přičteme zvýšenou poptávku po čipech různých druhů, máme na světě krizi, která bohužel patrně letos ještě zcela neskončí. Zatímco před covidem rostl trh s polovodičů rychlostí asi 5 procent ročně, během covidové pandemie se poptávka zvýšila asi o 20 procent.

I když se už i vlády snaží různými programy a pobídkami nastartovat výrobu, je to běh na středně dlouhou trať. Nemuselo by to ovšem být tak hrozivé. Například šéf Intelu Pat Gelsinger při své nedávné návštěvě Malajsie, kde chce firma rozšířit svou továrnu, řekl, že předpokládá, že nedostatek čipů bude trvat až do roku 2023. Potvrzuje to i ekonomický ředitel firmy Nvidia známé výrobou sofistikovaných grafických čipů, který se v polovině ledna nechal slyšet, že by se situace v jejich oblasti měla zlepšit do v druhé poloviny letošního roku.

2 Metaversum a virtuální realita

Virtuální světy, kde se lidé mohou setkávat a žít jakýsi druhý život, nejsou zase až takovou novinkou. Velký impulz dostaly díky Facebooku, který loni představit svůj koncept Metaversa a rovnou svou mateřskou společnost nechal přejmenovat na Meta. Nejen tato firma vidí příležitost v tomto přechodu z 2D do 3D internetového světa, kdy se vytvoří virtuální prostředí, kde lidé udržují sociální kontakty pomocí svých avatarů a nebojí se utrácet reálné peníze za digitální věci. Ať jsou to virtuální pozemky, oblečení, šperky nebo umění či zábava, případně vzdělávaní a další. Rozvoj této oblasti umožňuje zvýšený výkon počítačů, ale i mobilních telefonů a stále větší dostupnost náhlavních souprav, či chcete-li setů, pro virtuální realitu.

Uživatele by mohl tento druh virtuálního prostředí lákat i proto, že umožní simulaci lidské interakce bez nebezpečí nakažení a firmám by zase mohl nabídnout prostředí, kde mohou nejen propagovat svou značku a produkty, ale také nechat uživatele virtuálně vyzkoušet podobu movitých i nemovitých věcí. Přesně pro tento prostor se také hodí nejnovější fenomén v podobě NFT, tedy dokladu o vlastnictví nějaké digitální položky.

3 Digitální zdraví

Právě pandemie urychlila digitalizaci zdravotnictví a také umožnila mnohem více přenést starost o zdraví člověka z ordinací domů. Nositelná elektronika umožňuje sledování osobního zdraví v podstatě každému a v posledních několika letech se trh výrazně rozšířil o řadu domácích zdravotních zařízení, která monitorují krevní tlak, srdeční tep, obsah kyslíku v krvi, EKG, kvalitu spánku a dokonce i neurologické poruchy.

Do oblasti péče o zdraví tak i dík tomu mohou vstupovat mnohé systémy strojového učení, které se mohou naučit včas vysledovat zdravotní problémy a následně na ně upozornit. Jejich zapojení zároveň pomáhá snižovat vliv lidské chyby při vyhodnocování dat, jako jsou například rentgenové snímky.

Další rozvoj také čeká telemedicínu, tedy vzdálenou komunikaci s lékařem. Již zmíněné virtuální světy navíc mohou v této oblasti přinést větší pocit důvěry v lékaře.

4 Umělá inteligence

Byť je zatím reálná umělá inteligence mimo dosah našich schopností, některé systémy strojového či hlubokého učení již jsou natolik pokročilé, že se jí mohou přibližovat. A to vyvolává stále větší pozornost a snahy o regulaci, což je logické. Státy se tak připravují třeba na nástup samořiditelných aut, nebo automatických sledovacích systémů. V roce 2022 se dá očekávat, že se otázky etiky a umělé inteligence dostanou z abstraktních rámců do reálné praxe.

Vedle toho budou systémy strojového učení stále častěji nasazovány při analýze velkých dat a teprve s výsledky, či vyfiltrovanými daty pak budou seznamování uživatelé. To se bude odehrávat jak na vědecké úrovni, tak i v běžném životě. Tady může umělá inteligence například pomáhat sledovat náladu v pracovním či studijním kolektivu a pomoci tak jejich lídrům ve vedení. Zvláště v době hybridní práce, kdy část lidí pracuje z domova, to může být velice užitečné.

5 Soukromí a bezpečnost

Jak se prohlubují příkopy ve společnosti i mezi různými státy, bude stále více nabývat na důležitosti ochrana soukromí a digitální bezpečnost. Ruku v ruce s tím jde i rozvoj různých chytrých technologií typu chytrého domova (smart home), kterém nám pomáhají a zjednodušují život. Právě ony se mohou stát dvířky, kterými může útočník proklouznout, pokud se jejich správě nebude uživatel dostatečně věnovat.

Lidé i společnosti budou muset vynakládat stále větší prostředky a úsilí k tomu, aby si udrželi svá obchodní či soukromá tajemství a aby nepřicházeli o svá data či finance. Zvětší se tak tlak na jednotlivce, který bude muset zvládnout odolat digitálním útokům na něj samotného i na něj jako zaměstnance, který má přístup do firemní sítě.

6 Kvantové počítače

Jedním z hesel posledních let se stal blockchain, který výrazně propagovaly kryptoměny. V následujícím období by mohlo toto slovo minimálně doplnit výraz kvantové počítače. Již nyní se objevují aplikace, které využívají kvantové principy a v následujících letech se dá očekávat jejich výrazný rozvoj. Právě v roce 2022 by se mohlo dojít k tomu, že kvantové systémy začnou svou dlouhou cestu nasazení v oblastech náročných na výpočetní výkon. Vyvolají tak mimo jiné i další obavy o prolomení bezpečnostních systémů.