Microsoft právě ukázal nové Windows, dvoudisplejový notebook a tabletomobil

Počítače Surface představil Microsoft před sedmi lety. Ani nyní si představování nových produktů pro předvánoční trh nenechala společnost ujít. Loni v tuto dobu firma uvedla dva notebooky Surface Pro 6 a Surface Laptop 2, k tomu jeden počítač v displeji (all-in-one) Surface Studio, a poněkud překvapivě i vlastní sluchátka.

Úsporný Pro X

Letos si také Microsoft připravil zajímavou novinku, o ní se ale šuškalo již dříve. Je o vůbec první notebook tohoto výrobce, který pracuje s Windows 10 a procesorem ARM. Microsoft však není první, kdo s takovým zařízením přišel (my jsme si například mohli vyzkoušet jeden od Samsungu v létě).

Novinka byla zařazena do inovované řady Surface PRO s označením X. Právě tento 13palcový model přináší jednak čip s architekturou ARM a také tenčí dotykové pero Surface Slim Pen, které lze schovat do obalu s klávesnicí, kde se může i bezdrátově dobíjet. Čip je postaven na základě Snapdragonu od Qualcommu a nese označení SQ1. Ten obsahuje i jednotku pro práci s umělou inteligencí. Uživatel se bude ale muset spokojit se speciální verzí Windows určenou pro tuto procesorovou platformu.

Firma se chlubí displejem s rozlišením 2880×1920 pixelů a kontrastním poměrem 1400:1. Nechybí USB-C port, LTE konektivita. Zařízení je 5,3 mm tenké a váží necelých 800 gramů.

Pro X se bude dodávat od 5. listopadu za 999 dolarů (cca 23 500 korun).

Vylepšení se dočkal také 12palcový Surface Pro s magnetickým obalem s klávesnicí. Ten je již v sedmé generaci, a také poprvé obsahuje USB-C konektor. Microsoft za novinku chce 749 USD (asi 17,5 tisíce korun) s dodáním 22 října.

Laptop s AMD

Nový procesor přichází i do řady Surface Laptop. Ta bude poprvé vybavena x86 procesorem od AMD, konkrétně to bude Ryzen 7 se speciálním označením Surface Edition. V nabídce však zůstává i varianta s čipem od Intelu.

Surface Laptop přichází v 13,5- a 15palcové variantě, menší je vybavena procesory Intel desáté generace, větší pak již zmíněným Ryzenem.

Novinka se vedle toho může pochlubit novým hliníkovým šasi, a také o 20 procent větším touchpadem než předchůdce. Ve výbavě je také poprvé USB-C konektor. Praktický je modulární design, který umožní jednoduše vyměnit harddisk tím, že se odklapne klávesnice. Vylepšená byla sestava mikrofonů, aby lépe snímala lidský hlas a potlačovala okolní hluk.

Surface Laptop 3 dorazí 22. října za cenu 999 dolarů (cca 23,5 tisíce Kč) v případě 13palcové a 1 199 dolarů (28,2 tisíce korun) u 15palcové verze.

Nové Windows a dvoudisplejová zařízení

To vše jsou ale jen inovace. Hlavní novinkou středeční konference Microsoftu byla dvojice dvoudisplejových zařízení, které přijdou na trh příští rok. Jedno se jmenuje Surface Neo a druhé Surface Duo. Pro první pak Microsoft vytvořil zcela novou verzi Windows 10, která nese označení X. Je upravena tak, aby plně využila dva displeje v různých variantách. Kde druhý displej může sloužit jako pomocný s nabídkou různých menu, nebo plnohodnotný druhý displej.

První zmíněný přístroj je v podstatě kapesní notebook, který se skládá ze dvou devítipalcových displejů. Při pohledu na něj si nelze nevzpomenout na zhruba deset let starý prototyp Microsoftu označovaný jako Courier.

Oba displeje mohou fungovat v několika režimech, přičemž jeden může být jednoduše nastaven jako podřízený displej, který ukazuje menu a ovládání dané aplikace, nebo funguje jako Touchpad.

Zajímavou funkcí tohoto mininotebooku a Windows 10 X je úprava vzhledu podle toho, kde se nachází fyzická magnetická klávesnice, která při položení na Surface Neo zakrývá zhruba polovinu jedné ze dvou obrazovek. K ovládání lze také využít pero Surface Slim Pen.

Cena novinky není známa. Měla by se ale objevit již zhruba za rok. Nyní by se k ní mohli dostat vývojáři, aby pro ni mohli upravovat své aplikace a programy, byť firma tvrdí, že by to mělo být jednoduché a nový systém by tomu měl co nejvíce napomoci. Neupravené programy a aplikace pro klasické Windows 10 tak na 10 X poběží bez změn, jak je na ně uživatel zvyklý.

Menší dvoudisplejové zařízení je označované jako Duo a v podstatě je to zmenšená verze Nea se dvěma 5,6palcovými displeji. Jediný rozdíl je v tom, že zařízení bude využívat operační systém Android a nebude mít magnetickou hardwarovou klávesnici v odpovídající velikosti.

Každý displej Dua může zobrazovat samostatně jednu aplikaci nebo mohou být sloučeny. Firma se tak v podstatě po více než dvou letech vrací do oblasti mobilních telefonů, ale s konkurenčním operačním systémem. Otázkou je, zda dvoudisplejové zařízení s rozdělujícím kloubem může v době, kdy přicházejí ohebné mobilní telefony bez přerušeného displeje, dostatečně zaujmout.

Sluchátka do uší

Abychom nezapomněli, po loňském vstupu firmy do oblasti klasických sluchátek nyní společnost Microsoft představila i in-ear sluchátka.

Ta se jmenují Surface Buds, oproti konkurenci se zdají poněkud větší. Microsoft ale slibuje větší výdrž, a také jednoduché ovládání některých aplikací bez toho, aby uživatel musel vytáhnout telefon. Uživatel tak může třeba ovládat Spotify, posunovat se v PowerPointové prezentaci, diktovat nebo přepisovat řeč někoho jiného, případně využít automatický překlad do desítek jazyků.

Sluchátka mají samozřejmě odhlučnění od okolního ruchu a šumu. Do prodeje se dostanou na předvánoční trh za 249 USD (cca 5 800 korun).

Při pohledu na ve středu představené novinky tak můžeme jen podotknout, že je škoda, že se zde oficiálně zatím tento hardware od Microsoftu neprodává. Prodejci jej tak musí dovážet a servisovat individuálně.